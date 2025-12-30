Gold Flow MT5 - Ein intelligenter Algorithmus für den Goldhandel

Gold Flow MT5 ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für das Paar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der Advisor basiert auf einem Algorithmus, der Preisimpulse und Liquiditätszonen verfolgt und so einen effektiven Markteinstieg bei Beginn von kurz- und mittelfristigen Trends ermöglicht.

Der Advisor analysiert die Dynamik des Auftragsflusses (Price Action) und verwendet einen adaptiven Volatilitätsfilter, um Fehleinstiege in Zeiten geringer Marktliquidität zu vermeiden.

Wichtigste Merkmale:

Arbeitsinstrument: XAUUSD.

Zeitrahmen: M5 oder H1 (empfohlen).

Strategie-Typ: Trend-Scalping mit Elementen des positionellen Handels.

Kapitalmanagement: Eingebautes Auto-Lot-System auf Basis der freien Marge.

Technische Vorteile:

Schutz für jeden Handel: Das System legt immer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels fest und gewährleistet so die Risikokontrolle. Intelligentes Nachziehen: Ein intelligenter Trailing-Stop verschiebt die Position zum Break-Even, wenn der Zielgewinn erreicht ist, und folgt dem Trend, um die Ergebnisse zu maximieren. Keine toxischen Methoden: Die Logik des EAs basiert nicht auf gefährlichen Mittelwertbildungsmethoden oder unbegrenzten Gittern ohne Stop-Loss.

Empfehlungen zum Einrichten:

Mindesteinlage: 500 $ (je nach dem gewählten Risiko).

Kontotyp: ECN oder Raw Spread mit niedrigem Spread auf Gold.

Ausführung: Es wird empfohlen, einen VPS mit minimaler Latenz (ping) zum Server des Brokers zu verwenden.

Voreinstellungen: Der Advisor wird mit optimierten Einstellungen für die Standardmarktbedingungen von 2025 geliefert.

Wichtige Informationen:

Der Goldhandel ist durch hohe Volatilität gekennzeichnet. Bevor Sie den Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, sollten Sie Gold Flow MT5 im Strategietester mit der Simulation "Every tick based on real ticks" und auf einem Demokonto testen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.