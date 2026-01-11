Aurus Gold Guard
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
Aurus Gold Guard EA ist ein vollautomatischer Trading Advisor für MetaTrader 5, der für das Instrument XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Der Advisor konzentriert sich auf den Handel in Richtung eines stabilen Trends und verwendet ein mehrstufiges System zur Filterung der Marktbedingungen, das es Ihnen ermöglicht, nur in einem günstigen Umfeld in den Markt einzusteigen und Zeiten der Unsicherheit und des erhöhten Rauschens zu vermeiden.
Der Advisor verwendet keine Martingale, Grids oder Mittelwertbildung.
Handelslogik
Der Aurus Gold Guard EA basiert auf dem Konzept eines bestätigten Trends, bei dem eine Handelsentscheidung nur dann getroffen wird, wenn mehrere unabhängige Faktoren zusammenfallen:
-
Bestätigung der Trendrichtung auf mehreren Zeitskalen
-
Filterung nach Trendstärke
-
Schutz vor flachen und chaotischen Marktsegmenten
-
Kontrolle der Volatilität
-
Strenges Risikomanagement
Der Handel wird je nach aktueller Marktstruktur in die Richtungen KAUFEN und VERKAUFEN durchgeführt.
Risikosteuerung
Der Advisor bietet eine flexible Auswahl an Methoden zur Verwaltung des Positionsvolumens:
-
Festes Los
-
Risiko als Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals
So können Sie Ihren Handel an verschiedene Kontotypen und Risikoniveaus anpassen.
Jede Transaktion wird begleitet von:
-
obligatorischer Stop-Loss-Schutz
-
intelligentem Trailing-Mechanismus
Intelligenter Trailing-Stop (kein Knockout)
Der eingebaute Trailing-Stop ist so konzipiert, dass er die Volatilität von Gold berücksichtigt:
-
der Trailing-Stop wird erst nach Erreichen des Gewinns aktiviert
-
der Stop-Loss wird schrittweise nachgezogen
-
ein Schutzpuffer gegen Marktstörungen wird verwendet
-
der Stop-Loss wird nie in Richtung eines steigenden Risikos verschoben
Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, profitable Trends beizubehalten und die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Positionsschließung zu verringern.
Wichtigste Merkmale
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Instrument: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M15 (empfohlen)
-
Handelsart: Trendfolge
-
Handelsrichtungen: KAUFEN / VERKAUFEN
-
Anzahl der Positionen: 1 pro Zeichen
-
Hedging: nicht verwendet
-
Martingale: nicht verwendet
-
Mittelwertbildung: nicht verwendet
Empfehlungen für die Verwendung
-
Es wird empfohlen, ein Konto mit einem niedrigen Spread zu verwenden
-
Die Mindesteinlage hängt vom gewählten Risiko und Volumen ab
-
Vor dem Einsatz auf einem realen Konto wird empfohlen, die Strategie im Strategy Tester zu testen
-
Optimal für den Handel in Zeiten erhöhter Liquidität
Wichtige Warnung
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.
Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den Einstellungen des Beraters ab.