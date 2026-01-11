Aurus Gold Guard EA ist ein vollautomatischer Trading Advisor für MetaTrader 5, der für das Instrument XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Der Advisor konzentriert sich auf den Handel in Richtung eines stabilen Trends und verwendet ein mehrstufiges System zur Filterung der Marktbedingungen, das es Ihnen ermöglicht, nur in einem günstigen Umfeld in den Markt einzusteigen und Zeiten der Unsicherheit und des erhöhten Rauschens zu vermeiden.

Der Advisor verwendet keine Martingale, Grids oder Mittelwertbildung.

Handelslogik

Der Aurus Gold Guard EA basiert auf dem Konzept eines bestätigten Trends, bei dem eine Handelsentscheidung nur dann getroffen wird, wenn mehrere unabhängige Faktoren zusammenfallen:

Bestätigung der Trendrichtung auf mehreren Zeitskalen

Filterung nach Trendstärke

Schutz vor flachen und chaotischen Marktsegmenten

Kontrolle der Volatilität

Strenges Risikomanagement

Der Handel wird je nach aktueller Marktstruktur in die Richtungen KAUFEN und VERKAUFEN durchgeführt.

Risikosteuerung

Der Advisor bietet eine flexible Auswahl an Methoden zur Verwaltung des Positionsvolumens:

Festes Los

Risiko als Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals

So können Sie Ihren Handel an verschiedene Kontotypen und Risikoniveaus anpassen.

Jede Transaktion wird begleitet von:

obligatorischer Stop-Loss-Schutz

intelligentem Trailing-Mechanismus

Intelligenter Trailing-Stop (kein Knockout)

Der eingebaute Trailing-Stop ist so konzipiert, dass er die Volatilität von Gold berücksichtigt:

der Trailing-Stop wird erst nach Erreichen des Gewinns aktiviert

der Stop-Loss wird schrittweise nachgezogen

ein Schutzpuffer gegen Marktstörungen wird verwendet

der Stop-Loss wird nie in Richtung eines steigenden Risikos verschoben

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, profitable Trends beizubehalten und die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Positionsschließung zu verringern.

Wichtigste Merkmale

Plattform: MetaTrader 5

Instrument: XAUUSD

Zeitrahmen: M15 (empfohlen)

Handelsart: Trendfolge

Handelsrichtungen: KAUFEN / VERKAUFEN

Anzahl der Positionen: 1 pro Zeichen

Hedging: nicht verwendet

Martingale: nicht verwendet

Mittelwertbildung: nicht verwendet

Empfehlungen für die Verwendung

Es wird empfohlen, ein Konto mit einem niedrigen Spread zu verwenden

Die Mindesteinlage hängt vom gewählten Risiko und Volumen ab

Vor dem Einsatz auf einem realen Konto wird empfohlen, die Strategie im Strategy Tester zu testen

Optimal für den Handel in Zeiten erhöhter Liquidität

Wichtige Warnung

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Die Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den Einstellungen des Beraters ab.

