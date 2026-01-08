Golden Dominator - ein adaptiver Scalping Expert Advisor für XAUUSD

Golden Dominator ist ein vollautomatischer Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell für den Handel mit Gold ( XAUUSD ) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Der Advisor verwendet ein mehrstufiges Analysemodell, das Momentum, Volatilität und adaptive Marktfilterung kombiniert, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Der Algorithmus ist für einen stabilen und kontrollierten Handel bei wechselnder Marktdynamik, einschließlich Zeiten erhöhter Volatilität, ausgelegt.

WIE FUNKTIONIERT DER GOLDEN DOMINATOR?

Der Experte basiert auf einer mehrstufigen Entscheidungslogik, die Folgendes umfasst:

Analyse der Marktdynamik

Bewertung der aktuellen Volatilität

Anpassung der Handelsparameter an die aktuellen Marktbedingungen

Der Berater identifiziert automatisch günstige Bedingungen für den Markteintritt und verwaltet die Trades in Übereinstimmung mit den festgelegten Risikomanagementparametern.

HANDELSLOGIK

Der Handel wird nur auf XAUUSD durchgeführt

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit

Der Advisor verwendet keine Grid-Strategien.

Es wird kein Hedging angewendet

RISIKOMANAGEMENT

Bei der Entwicklung von Golden Dominator steht der Kapitalschutz im Vordergrund:

Jede Position ist durch einen strikten Stop-Loss geschützt.

Der Stop-Loss-Abstand wurde vergrößert, um eine korrekte Funktionsweise unter den Bedingungen der Goldvolatilität zu gewährleisten.

Das Risiko für den ersten Handel wird vom Benutzer konfiguriert

Der Advisor erfüllt die FIFO-Anforderungen und ist für die meisten Makler geeignet.

HAUPTVORTEILE

✔ Optimiert für den Goldmarkt (XAUUSD)

✔ Anpassung an verschiedene Volatilitätsregime

✔ Vollautomatischer Handel

✔ Einfache Installation - Plug and Play

✔ Kompatibel mit ECN-Brokern

✔ Geeignet für den langfristigen Einsatz

✔ Transparente Logik ohne versteckte Algorithmen

EMPFEHLUNGEN

Mindesteinlage: ab 1000 USD

Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 und mehr

Mindest-Hebelwirkung: 1:30 (für konservativen Handel)

Konto-Typ: ECN / Rohspanne

Spread: je niedriger der Spread, desto stabiler die Ausführung

WICHTIG

Vor dem Einsatz auf einem realen Konto wird dringend empfohlen, die Strategie im Strategie-Tester und auf einem Demo-Konto zu testen.