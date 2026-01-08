Golden Dominator
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
Golden Dominator - ein adaptiver Scalping Expert Advisor für XAUUSD
Golden Dominator ist ein vollautomatischer Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell für den Handel mit Gold ( XAUUSD ) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Der Advisor verwendet ein mehrstufiges Analysemodell, das Momentum, Volatilität und adaptive Marktfilterung kombiniert, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Der Algorithmus ist für einen stabilen und kontrollierten Handel bei wechselnder Marktdynamik, einschließlich Zeiten erhöhter Volatilität, ausgelegt.
WIE FUNKTIONIERT DER GOLDEN DOMINATOR?
Der Experte basiert auf einer mehrstufigen Entscheidungslogik, die Folgendes umfasst:
-
Analyse der Marktdynamik
-
Bewertung der aktuellen Volatilität
-
Anpassung der Handelsparameter an die aktuellen Marktbedingungen
Der Berater identifiziert automatisch günstige Bedingungen für den Markteintritt und verwaltet die Trades in Übereinstimmung mit den festgelegten Risikomanagementparametern.
HANDELSLOGIK
-
Der Handel wird nur auf XAUUSD durchgeführt
-
Empfohlener Zeitrahmen: H1
-
Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit
-
Der Advisor verwendet keine Grid-Strategien.
-
Es wird kein Hedging angewendet
RISIKOMANAGEMENT
Bei der Entwicklung von Golden Dominator steht der Kapitalschutz im Vordergrund:
-
Jede Position ist durch einen strikten Stop-Loss geschützt.
-
Der Stop-Loss-Abstand wurde vergrößert, um eine korrekte Funktionsweise unter den Bedingungen der Goldvolatilität zu gewährleisten.
-
Das Risiko für den ersten Handel wird vom Benutzer konfiguriert
Der Advisor erfüllt die FIFO-Anforderungen und ist für die meisten Makler geeignet.
HAUPTVORTEILE
✔ Optimiert für den Goldmarkt (XAUUSD)
✔ Anpassung an verschiedene Volatilitätsregime
✔ Vollautomatischer Handel
✔ Einfache Installation - Plug and Play
✔ Kompatibel mit ECN-Brokern
✔ Geeignet für den langfristigen Einsatz
✔ Transparente Logik ohne versteckte Algorithmen
EMPFEHLUNGEN
-
Mindesteinlage: ab 1000 USD
-
Empfohlene Hebelwirkung: 1:100 und mehr
-
Mindest-Hebelwirkung: 1:30 (für konservativen Handel)
-
Konto-Typ: ECN / Rohspanne
-
Spread: je niedriger der Spread, desto stabiler die Ausführung
WICHTIG
Vor dem Einsatz auf einem realen Konto wird dringend empfohlen, die Strategie im Strategie-Tester und auf einem Demo-Konto zu testen.