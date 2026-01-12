Quantum Basket ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 5, der ein Multi-Signal-System basierend auf dem Trader Dynamics Index (TDI), Trendfilterung und Handelsmanagement auf Basket-Ebene verwendet.

Der Advisor ist für Händler konzipiert, die Wert auf Risikokontrolle, transparente Logik und Anpassung an die Marktbedingungen legen.

Quantum Basket ist ein vollautomatischer Trading Advisor für die MetaTrader 5-Plattform, der nach den Prinzipien des professionellen Portfoliomanagements entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu klassischen Beratern ist Quantum Basket:

verwaltet Trades auf Basket-Ebene und nicht einzelne Aufträge

verwendet mehrere unabhängige Handelssignale

wendet eine mehrstufige Eingangsfilterung an

verwendet keine blinden Martingale

Handelslogik

Jedes Handelssignal bildet einen eigenen unabhängigen Korb:

TDI-Kreuz

MBL Kreuz

TDI Sharkfin

Jeder Korb:

hat seine eigene magische Zahl

unabhängig gesteuert

kann mit kontrollierter Rasterlogik skaliert werden

Das Gitter wird erst nach einem bestätigten Signal aktiviert.

Filtersystem (Confluence-Filter)

Alle Filter sind modular aufgebaut und können aktiviert oder deaktiviert werden:

Trending-Filter

EMA Fast / EMA Slow Crossover

Interner HMA-Filter (ohne Verwendung von iCustom)

Niveaus und Zonen

Filterung nach RSI-Niveaus (50 oder benutzerdefinierte Zonen 30/70)

Angebots- und Nachfragezonen basierend auf Marktstruktur und ATR

Fibonacci-Aufschlag/Abschlag

Automatische Erkennung von Premium- und Discount-Zonen (50-61,8%)

Wenn Zonal- und Fibonacci-Filter deaktiviert sind, arbeitet der Berater weiterhin im Standardmodus.

Kontrolliertes Rastersystem

Quantum Basket verwendet ein kontrolliertes Raster anstelle eines aggressiven Martingals:

Begrenzung der maximalen Anzahl von Aufträgen

fester oder erweiterbarer Abstand

Auswahl einer Losberechnungsmethode: Fest Risiko in % des Kapitals Multiplikator für die Addition



Risikomanagement auf Korbebene

Jeder Korb unterstützt:

✔ Gewinnmitnahme

in Punkten vom Break-Even-Punkt

in fester Währung

in Prozent des Kapitals

dynamischer TP (Anpassung bei Netzerweiterung)

✔ Stop Loss

fester Betrag

% des Kapitals

Punkte vom Breakeven

zusätzlicher globaler SL (optional)

Alle Ausstiegsentscheidungen werden auf der Grundlage des Gesamtergebnisses des Baskets getroffen, nicht auf der Grundlage einzelner Trades.

WICHTIG

Der Advisor verwendet keine Blind Martingale

Er garantiert keine feste Rendite

Funktioniert in Übereinstimmung mit den aktuellen Marktbedingungen

Geeignet für manuelle Optimierung und Tests

Empfohlene Bedingungen

Zeitrahmen: M5 - M15

Symbole: Forex, Metalle (XAUUSD separate Voreinstellung empfohlen)

Schultern: ab 1:100

Einzahlung: ab $300 (je nach Risikoeinstellung)

Schlüsselwörter (für Market)