Quantum Basket
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
Quantum Basket ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 5, der ein Multi-Signal-System basierend auf dem Trader Dynamics Index (TDI), Trendfilterung und Handelsmanagement auf Basket-Ebene verwendet.
Der Advisor ist für Händler konzipiert, die Wert auf Risikokontrolle, transparente Logik und Anpassung an die Marktbedingungen legen.
Quantum Basket ist ein vollautomatischer Trading Advisor für die MetaTrader 5-Plattform, der nach den Prinzipien des professionellen Portfoliomanagements entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu klassischen Beratern ist Quantum Basket:
-
verwaltet Trades auf Basket-Ebene und nicht einzelne Aufträge
-
verwendet mehrere unabhängige Handelssignale
-
wendet eine mehrstufige Eingangsfilterung an
-
verwendet keine blinden Martingale
Handelslogik
Jedes Handelssignal bildet einen eigenen unabhängigen Korb:
-
TDI-Kreuz
-
MBL Kreuz
-
TDI Sharkfin
Jeder Korb:
-
hat seine eigene magische Zahl
-
unabhängig gesteuert
-
kann mit kontrollierter Rasterlogik skaliert werden
Das Gitter wird erst nach einem bestätigten Signal aktiviert.
Filtersystem (Confluence-Filter)
Alle Filter sind modular aufgebaut und können aktiviert oder deaktiviert werden:
Trending-Filter
-
EMA Fast / EMA Slow Crossover
-
Interner HMA-Filter (ohne Verwendung von iCustom)
Niveaus und Zonen
-
Filterung nach RSI-Niveaus (50 oder benutzerdefinierte Zonen 30/70)
-
Angebots- und Nachfragezonen basierend auf Marktstruktur und ATR
Fibonacci-Aufschlag/Abschlag
-
Automatische Erkennung von Premium- und Discount-Zonen (50-61,8%)
Wenn Zonal- und Fibonacci-Filter deaktiviert sind, arbeitet der Berater weiterhin im Standardmodus.
Kontrolliertes Rastersystem
Quantum Basket verwendet ein kontrolliertes Raster anstelle eines aggressiven Martingals:
-
Begrenzung der maximalen Anzahl von Aufträgen
-
fester oder erweiterbarer Abstand
-
Auswahl einer Losberechnungsmethode:
-
Fest
-
Risiko in % des Kapitals
-
Multiplikator für die Addition
-
Risikomanagement auf Korbebene
Jeder Korb unterstützt:
✔ Gewinnmitnahme
-
in Punkten vom Break-Even-Punkt
-
in fester Währung
-
in Prozent des Kapitals
-
dynamischer TP (Anpassung bei Netzerweiterung)
✔ Stop Loss
-
fester Betrag
-
% des Kapitals
-
Punkte vom Breakeven
-
zusätzlicher globaler SL (optional)
Alle Ausstiegsentscheidungen werden auf der Grundlage des Gesamtergebnisses des Baskets getroffen, nicht auf der Grundlage einzelner Trades.
WICHTIG
-
Der Advisor verwendet keine Blind Martingale
-
Er garantiert keine feste Rendite
-
Funktioniert in Übereinstimmung mit den aktuellen Marktbedingungen
-
Geeignet für manuelle Optimierung und Tests
Empfohlene Bedingungen
-
Zeitrahmen: M5 - M15
-
Symbole: Forex, Metalle (XAUUSD separate Voreinstellung empfohlen)
-
Schultern: ab 1:100
-
Einzahlung: ab $300 (je nach Risikoeinstellung)