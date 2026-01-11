Black Cat AI

"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs.

Funktionsprinzip

Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schritt und einer bestimmten Losgröße. Wenn sich der Kurs in eine Richtung bewegt, eröffnet der EA neue Aufträge in dieser Richtung und erhöht die Gesamtposition. Wenn sich der Preis umkehrt, schließt der EA das gesamte Auftragsnetz mit Gewinn. Auf diese Weise entsteht ein Auftragsnetz, das es Ihnen ermöglicht, den durchschnittlichen Einstiegspreis zu ermitteln und alle Positionen mit Gewinn zu schließen, wenn der Preis wieder in die gewünschte Richtung dreht. Dieser EA ist eine alchemistische Kombination aus einem Trendfilter, einem gut definierten Durchschnittsraster und einer flexiblen Geldverwaltung, die sowohl schnelles Scalping als auch entspanntes Swing-Trading auf einer breiten Palette von Instrumenten ermöglicht, von Forex-Währungspaaren bis hin zu Edelgold (XAUUSD) und dynamischen Indizes.

Dank der intelligenten Anpassung an die Marktvolatilität zeigt sich der Advisor widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Schwankungen und unvorhersehbaren Nachrichten. Seine Algorithmen analysieren sorgfältig die aktuellen Marktbedingungen und passen die Handelsparameter dynamisch an, um die Rentabilität zu optimieren und die Risiken zu minimieren. Das Arsenal des Advisors umfasst eine Reihe fortschrittlicher Indikatoren, die verborgene Trends und Umkehrpunkte erkennen und Händlern wertvolle Signale für fundierte Entscheidungen liefern.



Hauptmerkmale und Vorteile

Flexible Einstellungen: Benutzer können den Rasterschritt, die Losgröße, die maximale Anzahl von Aufträgen sowie die Take-Profit- und Stop-Loss-Ebenen für jede Serie anpassen.

Automatisches Geldmanagement: Der Expert Advisor ermöglicht die Verwendung verschiedener Money-Management-Methoden, einschließlich einer festen Lot-Größe, eines Prozentsatzes der Einlage oder einer dynamischen Lot-Berechnung auf Basis der Volatilität.

Verlustschutz: Integrierte Stop-Loss- und Trailing-Stop-Mechanismen helfen, potenzielle Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern.

Benutzerfreundlichkeit: Dank der intuitiven Benutzeroberfläche ist die Einrichtung und der Start des Expert Advisors auch für Trading-Anfänger einfach.

Mehrere Währungen: BlackCat Grid kann für verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden und bietet Händlern zahlreiche Möglichkeiten zur Diversifizierung.