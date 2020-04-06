Gold Impulse EA Kurzbeschreibung:

Ein Advisor, der auf der Strategie der Erkennung kurzfristiger Preisimpulse (Volatilität) basiert.



Funktionsprinzip:

Der Advisor funktioniert auf jedem Zeitrahmen, eignet sich aber am besten für niedrigere Zeitrahmen (M1-M5-H1). Er verfolgt starke Kursbewegungen in Echtzeit (innerhalb einer einzigen Kerze/Tick).



Hauptmerkmale:



Strategie: Impulsausbruch / Scalping auf Volatilität.

Risiko-Management: Verwendet feste Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (konfigurierbar in den Eingabeparametern).

Zeitrahmen: Universell, empfohlen für M1/M5.

Währungspaare: Geeignet für alle volatilen Instrumente (Forex, CFDs, Metalle).

Öffnungszeiten: 24/7 (anwendbar, wenn keine Zeitfilter vorhanden sind).



Eingabeparameter:



Lot: Volumen einer Handelsposition.

StopLoss: Stop-Loss-Niveau in Punkten.

TakeProfit: Take-Profit-Niveau in Punkten.



Dank seiner Vielseitigkeit kann der EA auf verschiedenen Zeitrahmen eingesetzt werden, aber er ist am effektivsten auf niedrigeren Zeitrahmen wie M1, M5 und H1. Dadurch kann der EA schneller auf Preisänderungen reagieren und selbst die kleinsten Impulse ausnutzen. Der Gold Impulse EA hat auch keine Einschränkungen bei der Auswahl von Währungspaaren oder anderen Handelsinstrumenten, was ihn zu einem flexiblen Werkzeug für den Handel auf einer Vielzahl von Märkten macht.



Bei der Verwendung des Gold Impulse EA ist zu beachten, dass es sich um eine Hochfrequenzstrategie handelt, die von der Qualität der Brokerdienste abhängt. Spreads und Slippage können einen erheblichen Einfluss auf die Handelsergebnisse haben, daher wird empfohlen, einen Broker mit niedrigen Spreads und schneller Orderausführung zu wählen.



Bevor Sie einen Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, ist es wichtig, ihn auf einem Demokonto oder im Strategietester gründlich zu testen. Auf diese Weise können Sie die Effektivität der Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen bewerten und die optimalen Handelsparameter auswählen.



Wichtig:



Diese Strategie ist hochfrequent und reagiert empfindlich auf Spreads und Slippage. Es wird empfohlen, sie auf einem Demokonto oder im Strategietester zu testen, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen.

