AURUS Gold Multi
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
AURUS Gold Multi-TF EMA ist ein vollautomatischer Trading Advisor für MetaTrader 5, der speziell für den Handel mit Gold ( XAUUSD ) und anderen hochvolatilen Instrumenten entwickelt wurde.
Der Advisor verwendet eine Multi-Time-Trendanalyse und eröffnet Trades nur dann, wenn die Marktrichtung auf mehreren Timeframes gleichzeitig bestätigt wird, was Rauschen herausfiltert und die Anzahl der Fehleinstiege reduziert.
Wichtigste Merkmale
Mehrzeitige Trendanalyse
-
Gleichzeitige Analyse von 9 Zeitfenstern: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
Dreifaches Exponential Moving Average ( EMA ) System
-
Eröffnung von Trades nur bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Bestätigungen
-
Optionaler Reverse-Modus für Counter-Trend-Strategien
Adaptives Risikomanagement
-
Dynamischer Stop Loss und Take Profit auf Basis der ATR
-
Automatische Berechnung des Positionsvolumens als Prozentsatz des Kapitals
-
Unterstützung für feste Lots
-
Intelligente Überprüfung des minimal akzeptablen Stop-Loss
-
Eingebauter Schutz gegen den Handel mit erhöhten Spreads
Verwaltung von Positionen
-
ATR-basierte Trailing-Stop-Unterstützung
-
Begrenzung der maximalen Anzahl von offenen Positionen
-
Tägliches Limit für Trades
-
Automatische Schließung von kollidierenden Positionen
-
Verwendung einer eindeutigen Magic Number
Kompatibilität und Zuverlässigkeit
-
Volle Unterstützung für Netting- und Hedging-Konten
-
Optimiert für MetaTrader 5 Strategy Tester
-
Korrektes Funktionieren bei 5- und 3-stelligen Kursen
-
Verwendet keine Martingale, Grids, Mittelwertbildung oder Hedging
Filtersystem für Handelssignale
Der Advisor verfügt über einen mehrstufigen Filterblock, der die Qualität der Eingaben verbessert und die Anzahl der Trades unter ungünstigen Marktbedingungen reduziert.
Jeder Filter arbeitet unabhängig und kann in den Einstellungen des Advisors aktiviert oder deaktiviert werden.
Zündkerzen-Filter
Bewertet die Struktur der letzten geschlossenen Kerze:
-
Richtung des Kerzenkörpers;
-
Verhältnis von Kerzenkörper zu Gesamtbereich;
-
Bestätigung der Marktabsicht ohne Verwendung von Indikatoren.
Der Filter ermöglicht es Ihnen, Einstiege auszuschließen, wenn die Kursbewegung schwach oder unsicher ist.
Preismuster-Filter
Verwendet bewährte klassische Modelle:
-
Absorption (Engulfing);
-
Pin Bar.
Die Muster werden nur an geschlossenen Kerzen analysiert, ohne Neuzeichnung und ohne Bezug auf zukünftige Daten.
Impuls-Filter
Schätzt die Stärke der aktuellen Bewegung ein:
-
Vergleich des Kerzenbereichs mit der aktuellen Volatilität;
-
Filterung von flacher und geringer Marktaktivität.
Der Filter verhindert die Eröffnung von Geschäften in Zeiten ohne Richtungsbewegung.
Indikator-Zulassungen
Wird als Bestätigungsniveau verwendet:
-
RSI - Directional Pressure Sensing;
-
ADX ist eine Schätzung der Stärke der aktuellen Bewegung.
Die Indikatoren erzeugen kein eigenes Signal, sondern werden ausschließlich als auflösende Filter verwendet.
Flexible Filter-Architektur
-
Jeder Filter wird separat konfiguriert;
-
Es ist möglich, einen oder mehrere Filter gleichzeitig zu verwenden;
-
Die Filter stehen nicht im Konflikt mit der Haupttrendlogik;
-
Die Logik ist vollständig kompatibel mit dem MetaTrader 5 Strategie-Tester.
Hinweis
Filter sind dazu gedacht, die Qualität der Eingaben zu verbessern und garantieren nicht, dass es keine Verlustgeschäfte gibt.
Die Ergebnisse hängen von den gewählten Einstellungen, dem Handelsinstrument und den Marktbedingungen ab.
Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: M5 - M15
-
Symbol: XAUUSD
-
Mindesteinlage: abhängig vom Broker und dem gewählten Risikoniveau
-
Empfohlenes Risiko: 0,5-1% pro Handel
Wichtige Informationen
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne.
Vor dem Einsatz des Beraters auf einem realen Konto wird empfohlen, ihn zu testen und zu optimieren.