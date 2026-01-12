AURUS Gold Multi

Der Advisor verwendet eine Multi-Time-Trendanalyse und eröffnet Trades nur dann, wenn die Marktrichtung auf mehreren Timeframes gleichzeitig bestätigt wird, was Rauschen herausfiltert und die Anzahl der Fehleinstiege reduziert.

Mehrzeitige Trendanalyse

Eröffnung von Trades nur bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Bestätigungen

Dreifaches Exponential Moving Average ( EMA ) System

Gleichzeitige Analyse von 9 Zeitfenstern : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Adaptives Risikomanagement

Eingebauter Schutz gegen den Handel mit erhöhten Spreads

Automatische Berechnung des Positionsvolumens als Prozentsatz des Kapitals

Dynamischer Stop Loss und Take Profit auf Basis der ATR

Verwaltung von Positionen

Begrenzung der maximalen Anzahl von offenen Positionen

Kompatibilität und Zuverlässigkeit

Verwendet keine Martingale, Grids, Mittelwertbildung oder Hedging

Korrektes Funktionieren bei 5- und 3-stelligen Kursen

Volle Unterstützung für Netting- und Hedging-Konten

Filtersystem für Handelssignale

Der Advisor verfügt über einen mehrstufigen Filterblock, der die Qualität der Eingaben verbessert und die Anzahl der Trades unter ungünstigen Marktbedingungen reduziert.

Jeder Filter arbeitet unabhängig und kann in den Einstellungen des Advisors aktiviert oder deaktiviert werden.

Zündkerzen-Filter

Bewertet die Struktur der letzten geschlossenen Kerze:

Richtung des Kerzenkörpers;

Verhältnis von Kerzenkörper zu Gesamtbereich;

Bestätigung der Marktabsicht ohne Verwendung von Indikatoren.

Der Filter ermöglicht es Ihnen, Einstiege auszuschließen, wenn die Kursbewegung schwach oder unsicher ist.

Preismuster-Filter

Verwendet bewährte klassische Modelle:

Absorption (Engulfing);

Pin Bar.

Die Muster werden nur an geschlossenen Kerzen analysiert, ohne Neuzeichnung und ohne Bezug auf zukünftige Daten.

Impuls-Filter

Schätzt die Stärke der aktuellen Bewegung ein:

Vergleich des Kerzenbereichs mit der aktuellen Volatilität;

Filterung von flacher und geringer Marktaktivität.

Der Filter verhindert die Eröffnung von Geschäften in Zeiten ohne Richtungsbewegung.

Indikator-Zulassungen

Wird als Bestätigungsniveau verwendet:

RSI - Directional Pressure Sensing;

ADX ist eine Schätzung der Stärke der aktuellen Bewegung.

Die Indikatoren erzeugen kein eigenes Signal, sondern werden ausschließlich als auflösende Filter verwendet.

Flexible Filter-Architektur

Jeder Filter wird separat konfiguriert;

Es ist möglich, einen oder mehrere Filter gleichzeitig zu verwenden;

Die Filter stehen nicht im Konflikt mit der Haupttrendlogik;

Die Logik ist vollständig kompatibel mit dem MetaTrader 5 Strategie-Tester.

Hinweis

Filter sind dazu gedacht, die Qualität der Eingaben zu verbessern und garantieren nicht, dass es keine Verlustgeschäfte gibt.

Die Ergebnisse hängen von den gewählten Einstellungen, dem Handelsinstrument und den Marktbedingungen ab.