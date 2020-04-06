Gold Star AI

Gold Star AI ist ein einzigartiger Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser intelligente Algorithmus kombiniert fortschrittliche Technologien des maschinellen Lernens und die Analyse großer Mengen von Marktdaten und bietet stabile Gewinne auch unter Bedingungen erhöhter Volatilität des Goldmarktes.

Hauptmerkmale:

  • Deep-Learning-Algorithmus: Verwendet mehrschichtige neuronale Netze, um verborgene Muster der XAUUSD-Preisbewegungen zu erkennen.
  • Automatisches Risikomanagement: Passt das Positionsvolumen und die Stop-Loss-Niveaus je nach Marktsituation an und minimiert so das Risiko von Kapitalverlusten.
  • Analyse makroökonomischer Statistiken: Berücksichtigt wichtige Wirtschaftsindikatoren, die den Goldpreis beeinflussen, wie Inflation, Zinssätze der Zentralbanken und geopolitische Ereignisse.
  • Technische Analyse-Indikatoren: Moderne, bewährte Indikatoren wie MACD, Stochastik-Oszillator und Bollinger-Bänder werden verwendet, um die Genauigkeit der Ein- und Ausstiegssignale zu verbessern.
  • Automatische Handelsmodi: Die Möglichkeit, den Grad der Aggressivität des Handels von einem konservativen zu einem aktiven Modus anzupassen.
  • Kompatibel mit verschiedenen Zeitrahmen: Wirksam auf jedem Zeitrahmen von M15 bis D1.
  • Unterstützung für mobile Geräte: Vollständig kompatibel mit den mobilen Versionen von MT5, so dass Sie Ihren Handel jederzeit und überall kontrollieren können.

1. Was ist Gold Star AI?

Antwort:Gold Star AI ist ein spezialisierter Expert Advisor für das MetaTrader 5-Terminal, der ausschließlich für den Handel mit dem Goldinstrument (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verwendet fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens und der statistischen Analyse, die es Ihnen ermöglichen, effektiv auf dem Goldmarkt zu handeln.

2. Was sind die Vorteile dieses EAs?

Antwort:Die wichtigsten Vorteile von Gold Star AI sind:

  • Verwendung fortschrittlicher Technologie des maschinellen Lernens zur genauen Vorhersage von Goldpreisbewegungen.
  • Automatisiertes Risikomanagement zur Minimierung von Verlusten und Aufrechterhaltung des Kontostandes.
  • Anwendung einer breiten Palette von technischen Indikatoren und fundamentalen Faktoren, die die Zuverlässigkeit der Trades erhöhen.
  • Fähigkeit zur Anpassung an unterschiedliche Handelsstile durch Anpassung der Aggressionsmodi und Zeitrahmen.
  • Kompatibilität mit der mobilen Version des MetaTrader 5, die den Zugriff auf das Handelskonto zu jeder beliebigen Zeit ermöglicht.

3. Was sind die Einzahlungsvoraussetzungen für die Nutzung von Gold Star AI?

Antwort:Der Mindesteinzahlungsbetrag hängt vom gewählten Broker und den Bedingungen Ihres Handelskontos ab. Es wird empfohlen, die Arbeit mit diesem Expert Advisor mit etwa $1000-$2000 zu beginnen, um eine ausreichende Sicherheitsmarge und einen komfortablen Handel mit einer angemessenen Lotgröße zu gewährleisten.

4. Ist es möglich, den Grad der Aggressivität des Handels einzustellen?

Antwort:Ja, Gold Star AI ermöglicht es Ihnen, den Grad der Handelsaggressivität manuell einzustellen. Sie können einen Modus wählen, der von sehr vorsichtig ("konservativ") bis sehr dynamisch ("aggressiv") reicht. Auf diese Weise können Sie Ihren Handelsstil und Ihre Risikotoleranz anpassen.

5. Werden mobile Geräte unterstützt?

Antwort:Ja, der Expert Advisor unterstützt die mobilen Versionen von MetaTrader 5 vollständig. Das bedeutet, dass Sie in der Lage sind, offene Positionen zu überwachen und Handelsbenachrichtigungen direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu erhalten.

6. Wie oft werden Strategie-Updates durchgeführt?

Antwort:Gold Star AI-Updates werden regelmäßig durchgeführt, normalerweise alle paar Monate. Sie beinhalten Verbesserungen der Prognosemodelle, die Optimierung des Risikomanagements und die Anpassung an Veränderungen auf dem Goldmarkt. Wir empfehlen Ihnen, Ihre EA-Version regelmäßig zu aktualisieren, um die maximale Handelsleistung zu erhalten.

7. Wie hoch ist die durchschnittliche monatliche Rendite bei der Verwendung von Gold Star AI?

Antwort:Die durchschnittliche Rendite hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe Ihrer Ersteinlage, dem von Ihnen gewählten Handelsmodus und den allgemeinen Marktbedingungen. Unsere Tests zeigen jedoch, dass viele Benutzer Gewinne von etwa 5-15% pro Monat erzielen, wenn sie die Empfehlungen zur Geldverwaltung befolgen.

8. Ist es notwendig, die Trades ständig zu überwachen?

Antwort:Nein, eine ständige Überwachung des Marktes ist nicht notwendig. Der Expert Advisor eröffnet und schließt Positionen automatisch nach dem festgelegten Algorithmus. Dennoch empfiehlt es sich, gelegentlich den Status der Konten zu überprüfen und die Historie der Trades zu analysieren, um die Prinzipien des Systems besser zu verstehen.

Diese Fragen und Antworten sollen die wichtigsten Punkte des Gold Star AI Expert Advisors aufzeigen und Anfängern helfen, eine fundierte Entscheidung für den automatisierten Goldhandel zu treffen.

Der Expert Advisor wurde von professionellen Händlern und Analytikern mit langjähriger Erfahrung im erfolgreichen Goldhandel entwickelt. Er eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger, die die Rentabilität ihres Portfolios steigern und emotionale Faktoren bei Handelsentscheidungen minimieren möchten.

Starten Sie eine erfolgreiche Goldhandelskarriere mit Gold Star AI!

Hinweis: Der Handel mit Gold ist mit einem hohen Risiko verbunden. Befolgen Sie stets die Regeln des Geldmanagements und diversifizieren Sie Ihre Anlagen.


Empfohlene Produkte
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
Experten
Einführungspreis: 199 $ Der Preis wird im Rahmen einer wertorientierten Einführungsstrategie nach jedem Verkaufsblock schrittweise erhöht. Je früher Sie ArtQuant Gold kaufen, desto besser ist der Preis. (Keine künstlichen Rabatte oder aggressiven Werbeaktionen. Die Preiserhöhung spiegelt die Qualität und langfristige Leistung des Systems wider.) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde und üb
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experten
NASDAQ Trading-Roboter - Premium Breakout-Strategie Exklusives Angebot! Jetzt mit 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 erhalten Verifizierte Ergebnisse mit echten Daten Anfängliche Einzahlung: $100,000.00 Nettoertrag: $198,788.56 (198.7% ROI) Gesamttrades: 981 Long-Trades (62.81% Win Rate) Profitfaktor: 1.23 Maximaler Drawdown: 22.79% Sharpe-Ratio: 2.60 Hauptvorteile Strategie unter realen Marktbedingungen getestet: Größter Gewinntrade: $14,081.13 Recovery-Faktor von 4.54 Positive Erw
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
Gold Scalper Mini
Pawan Kumar Sharma
Experten
Gold Scalper Mini - Smart & Fast XAUUSD Scalping Expert Advisor Gold Scalper Mini ist ein leichtgewichtiger, effizienter und hoch optimierter Scalping EA, der speziell für kleine Konten entwickelt wurde, die XAUUSD (Gold) auf MT5 handeln. Er verwendet eine intelligente Mikro-Skalierungslogik mit gleitendem Durchschnitt, kombiniert mit Spread-Filterung, Trendbestätigung und Risikokontrolle, um schnelle und konsistente Trades zu generieren. Dieser EA ist ideal für Anfänger, kleine Konten, Prop-Fir
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
Bliz Golden Strategy MT5
Abhishek Yadav
Experten
Die Golden Bliz-Strategie ist eine Strategie, die auf bestimmten Regeln basiert. Es ist nicht darauf beschränkt, eine eigenständige Strategie zu sein; Es ist eine Plattform für Händler, auf der sie ihre individuellen Handelstools erstellen können. Mit den umfangreichen Anpassungsfunktionen können Sie einen Handelsansatz entwickeln, der perfekt zu Ihrem einzigartigen Stil und Ihren Marktkenntnissen passt. Diese Strategie basiert auf gut etablierten Regeln, die in der modernen Handelswelt weit ve
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
AGI Gold
Franck Martin
4 (7)
Experten
AGI Gold ist das neueste Mitglied der BotGPT-Familie. Es ist ideal für Anfänger wegen seiner Einfachheit. Es wird gebrauchsfertig geliefert, es gibt nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, was auch immer Ihr Kapital, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD) , diese neue Version ist noch leistungsfähiger, einfacher und sicherer. -> Bitte beachten Sie, dass das Backtesting keine Echtzeit-Netzwerkdaten berücksichtigt, daher sind die Echtzeit-Ergebnisse theoretisch besser als Backtest
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Experten
Willkommen in der Zukunft des Handels mit dem AI Momentum Scalper, Ihrem ultimativen Werkzeug, um die Kraft des Marktmomentums mit modernster künstlicher Intelligenz zu nutzen. Dieser hochentwickelte Bot wurde für Trader entwickelt, die von der Dynamik der Finanzmärkte profitieren. Er ist darauf ausgelegt, signifikante Marktbewegungen zu erkennen und zu nutzen. Preis ist jetzt $699 : 8 Exemplare zu diesem Preis verfügbar, Endpreis $999 Hauptmerkmale: Fortgeschrittene AI-Algorithmen: Im Kern
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
Arbitrage Triad Pro
Gabriel Lopes Rocha De Moraes
Experten
Arbitrage Triad Pro – Fortschrittliche Dreiecks-Arbitrage-Intelligenz für den Forex-Markt Arbitrage Triad Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der ein intelligentes Dreiecks-Arbitrage-System nutzt, um schnell Gewinnmöglichkeiten zwischen verschiedenen Währungspaaren zu erkennen und zu nutzen – vollautomatisch und präzise. Entwickelt für Trader, die Genauigkeit, Konsistenz und Effizienz suchen, kombiniert der EA fortgeschrittene statistische Analysen, Echtzeit-Preisüberwachung und soforti
Ultimate DCA Hedge Bot
Huu Tri Nguyen
Experten
Ultimate DCA Hedge Bot - Compounding + Trailing + ATR Spacing Ultimate DCA Hedge Bot ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die beständiges Gewinnwachstum, robuste Risikokontrolle und fortschrittliche Automatisierung suchen. Durch die Kombination von DCA (Dollar-Cost Averaging) mit Hedge Recovery, Dynamic Compounding und ATR-basiertem Spacing wurde dieser EA entwickelt, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig die Drawdowns zu minimieren. I
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experten
Reguired Set File Live Siqnal - ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Parameter, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich. Advisor. Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglich
Seaguard
QuanticX
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Seaguard von QuanticX Treten Sie ein in die bahnbrechende Domäne von QuanticX , einem fü
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Super RAMMR
Piotr Karp
Experten
Super RAMMR EA v2.1 - Fortgeschrittener Multi-Regime-Handelsroboter Super RAMMR EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen kann. Mit einer Kombination aus Trendfolge- und Mean-Reversion-Strategien passt er sein Handelsverhalten dynamisch an die Marktvolatilität und die Preisentwicklung an. Hauptmerkmale: Multi-Regime-Handel: Erkennt hohe und niedrige Volatilität anhand von ATR-Perzentilen und gleitenden Durchschnitten. Trend- und M
Noloss
Stefano Padovano
Experten
Ich präsentiere NOLOSS eine komplexe Ea erstellt und getestet auf EURUSD (es kann auch auf andere niedrige Spread Forex-Paare verwendet werden). Seine Eigenschaft ist es, die Lose entsprechend dem verfügbaren Kapital auszugleichen. M5 Zeitrahmen Empfohlenes Paar EURUSD MINDESTKAPITAL €500 Empfohlenes ecn-Konto . ACHTUNG VOR DEM TEST ändern Sie diese Daten : >Kapitalerhöhung Lose<, wenn Sie den Test auf $500 setzen $500 anfänglichen Kampf empfehle ich 0,01 konservativ 0,02 Medium 0,03 geschoben
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt nach den Prinzipien der institutionellen Marktlogik. Nur 5 Exemplare zum Premium-Preis, dann wird der Preis steigen! GOLD PIVOT DOMINATOR ist ein Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der nach den Grundsätzen der institutionellen Marktlogik entwickelt wurde und der Qualität der Handelsentscheidungen Vorrang vor ihrer Quantität einräumt. Die Strategie konzentriert sich auf die Arbeit an wichtigen Pivot-Zonen
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT5 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Zu den Vorteilen des Black Gold EA M5 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit zum Backtesting. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse - Ein effektiver Handelsroboter für XAU/USD Eigenschaften von Gold Impulse Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit Vielseitigkeit : Gold Impulse unterstützt eine Vielzahl von Handelsansätzen und -konzepten. Automatisierung : Befreit den Benutzer von der ständigen Marktbeobachtung. Anpassungsfähigkeit : Kann an spezifische Aufgaben und Marktbedingungen angepasst werden. Marktanalyse Technische Indikatoren : Verwendet gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands und Preiskanäle für die An
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Genie MT5 ist ein automatischer Devisenhandelsberater, der besonders bei denjenigen beliebt ist, die Risiken minimieren und Gewinne maximieren wollen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Funktionen, Vorteile und Nachteile dieses Produkts. Vorteile des Golden Genie MT5 automatisierten Beraters: Automatisierung : Durch die Möglichkeit, ohne ständige Marktbeobachtung zu handeln, haben Sie mehr Zeit, sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Geschäfts- oder Privatlebens zu konzentrieren. Bi
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Amulet ist ein Expert Advisor für den Handel, der speziell für die Arbeit mit dem Instrument XAU/USD (Gold gegen US-Dollar) entwickelt wurde. Der Expert Advisor zeichnet sich durch seine komplexe Struktur und den Einsatz moderner Technologien des maschinellen Lernens und der Big Data-Verarbeitung aus. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Funktionsprinzipien dieses Handelsroboters: Hauptmerkmale: Verwendung von tiefen neuronalen Netzen : Damit können Sie gleichzeitig historische Kursrei
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"Aurus Gold" ist ein Programm, das den Devisenmarkt (Forex) automatisch und ohne menschliches Zutun analysieren und handeln kann. Dieses innovative Werkzeug für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren. die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Hauptaufgabe von Aurus Gold ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken für Investoren zu minimieren. Es ist in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten, basierend auf
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
GOLDEN FAIRY - Gold Trading Platform on MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Handels, in der die Technologie Ihr treuer Verbündeter wird! GOLDEN FAIRY ist ein innovativer Trading Advisor, der für eine zuverlässige und effektive Interaktion mit dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf leistungsstarken Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die in Verbindung mit einer gründlichen Analyse der Markttrends und strikten Risikomanagementprinzipien es Ihnen e
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Fish Scalper Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Goldwerten (XAU/USD) entwickelt wurde. In der Regel verwenden solche Roboter algorithmische Methoden, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieses Programm verwendet integrierte Formeln, um Daten in Echtzeit zu ve
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold AI EA für den Goldhandel auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen, um Trades auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten auszuführen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigste
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Advisor namens Black Gold EA ist eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold zu US-Dollar). Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Zu den Vorteilen des Black Gold EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne emotionale Faktoren, eine schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, anhand historischer Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine G
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Alive Gold MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool für den Forex-Handel, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, das Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Er arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die v
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor ist ein automatischer Handelsroboter, der für die Erzielung von Gewinnen auf dem Goldmarkt (XAU/USD) entwickelt wurde. Er verwendet komplexe Algorithmen und technische Indikatoren, um Preisdiagramme zu analysieren und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten zu identifizieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analysiert Volatilität, Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus un
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die vollst
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold EA für MT4 ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD, um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Vorteile Smart Gold EA ist eine inno
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold AI EA für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Seine Fähigkeit, ansteckend mit der Marktvolatilität zu interagieren, gibt selbst den vorsichtigsten Hän
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Smart Gold MT4 Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Fokus auf XAUUSD , um Gewinne zu optimieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören automatisierter Handel, Objektivität und schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sind Marktkenntnisse erforderlich. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Vorteile von Smart Gold EA Advisor Smart Gold E
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, auf dem Währungen 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden. Der Devisenhandel bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Händlern die Möglichkeit, von Wechselkursschwankungen zu profitieren. Um sich jedoch erfolgreich auf dem Devisenmarkt zu bewegen, bedarf es eines umfassenden Verständnisses der Faktoren, die die Währungsbewegungen beeinflussen, sowie der Fähigkeit zur technischen Analyse und zu Risikomanage
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Ai Ea ist nicht nur ein Berater, sondern ein Virtuose des kurzfristigen Handels, geboren, um hochvolatile Märkte mit minimalen Spreads zu erobern. Sein Herzstück ist ein einzigartiger Multikomponenten-Algorithmus, der Marktdaten blitzschnell und in Echtzeit verarbeitet. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Nächster Preis 999 : Der Preis erhöht sich je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Dieser Scalping-Meister eröffnet wie ein Raubtier fas
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Merlin Scalp EA - MT4 Expert Advisor, spezialisiert auf Gold Merlin Scalp EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Sein Ziel ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Spezialisiert auf XAU/USD: Der EA wurde entwickelt, um die einzigartigen Merkmale des Goldpreisverhaltens zu berücksichtigen, wie seine Volatilität
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Aurum Master Expert Advisor wurde für den effizienten Handel mit Gold und beliebigen Währungen entwickelt, um Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren. Der Advisor passt sich aktiv an die sich verändernde Marktdynamik an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit einem hohen Maß an Vorhersagegenauigkeit. Auf diese Weise können Sie die optimalen Zeitpunkte für die Eröffnung und Schließung von Positionen bestimmen und so ein maximales Gewinnpotenzial anstreben.
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Pharaoh Gold wurde sorgfältig für den effektiven Handel mit Gold und anderen Währungswerten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Risiken und der Erhöhung der potenziellen Gewinne liegt. Der Handel erfolgt durch schwebende Aufträge in Richtung des Trends. Die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Advisor ist in der Lage, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen, indem er statistisch sign
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Falcon Gold ist ein hochfrequenter EA mit relativ geringem Risiko. Der Scalping-Algorithmus ist darauf ausgelegt, Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und so sicherzustellen, dass jeder Trade mit höchster Erfolgsaussicht ausgeführt wird. Das optimale Währungspaar für diesen Scalping-Roboter ist XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Er ist ideal für Trader, die ein aktives Handelsumfeld bevorzugen. MT4-Version Hauptmerkmale: + Kein Handelsraster + Keine Martingale-Strategi
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Apex Gold Advisor: Genauigkeit und Effizienz für MT4 In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels, in der jede Sekunde und jeder Pip zählt, hebt sich Apex Gold Advisor als ein Tool hervor, das für eine hohe Genauigkeit der Markteintritte sorgt. Speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt, ist dieser Advisor eine leistungsstarke Lösung für Händler, die ihre Rentabilität maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren möchten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mq
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Advanced Gold Sniper ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA ist so konzipiert, dass er die besonderen Merkmale der Goldpreisbewegu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension