AI Hybrid Trader

Intelligenter Handel mit künstlicher Intelligenz


Begrenztes Einführungsangebot - Handeln Sie jetzt!


Zur Feier der Markteinführung desAI-Hybrid Trader bieten wir einen speziellen Einführungspreis an, der nicht von Dauer sein wird. Dies ist Ihre Chance, eines der fortschrittlichsten KI-Handelssysteme auf dem Markt zu einem Preis zu erwerben, der weit unter seinem tatsächlichen Wert liegt.

Unsere Preisstruktur ist so gestaltet, dass sie Early Adopters belohnt:

  • Die ersten 10 Lizenzenkosten nur$649 und erhöhen sich mit jeder weiteren 10 verkauftenLizenz um $150 .

  • Endpreis: Danach erreicht der Preis seinen endgültigen, dauerhaften Wert von $949.

Warten Sie nicht, dennjeder Verkauf bringt Sie der nächsten Preiserhöhung näher. Je schneller Sie handeln, desto mehr Wert sichern Sie sich. Hunderte von anderen Händlern sehen sich diese Seite gerade jetzt an. Werden Sie einer der wenigen sein, die ihre Lizenz zum niedrigstmöglichen Preis erwerben, oder werden Sie später mehr bezahlen?

Die Entscheidung liegt bei Ihnen, aber der Markt wird nicht warten. Sichern Sie sich noch heute Ihren Wettbewerbsvorteil mitAI Hybrid Trader, bevor der Preis für immer steigt!

AI-Hybrid-Traderist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der die Kraft derKünstlichen Intelligenzmit bewährten Handelsstrategienkombiniert.Dieser EA verwendet einen fortschrittlichenAlgorithmusaus neuronalem NetzwerkundReinforcement Learning (Q-Learning), der lernt und sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst.

🧠 KEY FEATURES

Intelligenter KI-Kern :

  • Selbstlernendes neuronales Netzwerk, das sich mit der Zeit verbessert
  • Q-Learning-Algorithmus für optimale Entscheidungsfindung
  • Hybrider Ansatz: 70% bewährte Regeln + 30% KI-Intelligenz
  • Adaptive Parameter, die sich an die Marktvolatilität anpassen

Fortschrittliches Risikomanagement

  • ATR-basierter dynamischer Stop Loss & Take Profit
  • Eingebauter Circuit Breaker für täglichen/wöchentlichen Verlustschutz
  • Intelligente Losgrößenanpassung basierend auf dem Kontoguthaben
  • Maximaler Drawdown-Schutz

Flexible Handelsmodi

  • Eigenständiger AI-Handel
  • Optionales Grid-Handelssystem
  • Mehrere Bestätigungsfilter (RSI, Bollinger Bands, Candlestick-Muster)


    ⚠️ WICHTIG: SCHULUNG VOR DEM LIVE-HANDEL ERFORDERLICH

    Dieser EA MUSS vor dem Einsatz geschult werden!


    Im Gegensatz zu regulären EAs muss der AI-Hybrid-Trader den von Ihnen gewählten Markt erst lernen:

    1. EA an Ihren Chartanhängen
    2. Stellen Sie den ModusTRAIN_AND_SAVE in den Einstellungenein
    3. Führen Sie einen Backtest für 1-2 Minutendurch, um die KI zu trainieren
    4. Das KI-Modell wird gespeichert - jetzt ist der EA bereit für den Live-Handel!

    Das Training dauert nur ein paar Minuten, ist aber für eine optimale Leistung unerlässlich .


    📈 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN


    Einstellung
    		 Empfehlung
    Symbole
    		 GOLD (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und die meisten wichtigen Paare
    Zeitrahmen
    		 M5, M15, H1 (optimiert für H1)
    Mindest-Einzahlung
    		 $500 USD (empfohlen $1.000+)
    Hebelwirkung
    		 1:100 oder höher empfohlen
    Konto-Typ
    		 Hedge oder Netting
    Makler
    		 Broker mit niedrigem Spread empfohlen

    💡 WARUM AI-HYBRID-TRADER WÄHLEN?

    S elbstverbessernd - KI lernt aus Marktdaten und verbessert sich kontinuierlich
    Adaptiv - Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an
    Geschützt - Mehrere Sicherheitsfunktionen verhindern große Verluste
    Transparent - Volle Kontrolle über alle Parameter
    Universell - Funktioniert mit Forex, Gold, Indizes und mehr


    ⚡ SCHNELLSTART-ANLEITUNG


    METHODE 1: Über den Strategy Tester (Schneller)

    1. Öffnen Sie den MT5 Strategy Tester
    2. Wählen Sie den EA und Ihren Chart (z.B. XAUUSD M15)
    3. Setzen Sie InpBacktestMode = TRAIN_AND_SAVE
    4. Führen Sie einen Backtest durch (1-2 Minuten) - das AI-Modell wird automatisch gespeichert
    5. EA an den Live-Chart mit InpBacktestMode = MODE_TRADING anhängen
    6. Wichtig: Verwenden Sie die SELBE Magic Number wie im Strategy Tester!
    7. Aktivieren Sie AutoTrading und starten Sie den Handel

    METHODE 2: Über das Info-Panel (im Live-Chart)

    1. Hängen Sie den EA an den Chart mit InpBacktestMode = MODE_TRADING
    2. Aktivieren Sie Show Info Panel = true in den Einstellungen
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche TRAIN_MODEL im Panel - warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche SAVE_MODEL, um die trainierte KI zu speichern.
    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche LOAD_MODEL, um die KI zu aktivieren
    6. Der EA ist nun bereit für den Handel!

    Für mehr Klarheit und mehr Details über die Einrichtung und Installation dieses EA, lesen Sie den Artikel hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/763944


    Ein wichtiger Hinweis zu Backtesting vs. Live Trading

    DerAI Hybrid Trader wurde entwickelt, um unter dynamischen Marktbedingungen zu bestehen . Seine größte Stärke liegt in seiner Fähigkeit, bei jedem Handel in Echtzeit zu lernen und sich anzupassen und auf Veränderungen der Marktvolatilität zu reagieren.

    Aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit spiegeln die Ergebnisse eines Backtests im Strategietester das wahre Leistungspotenzial des Systems in einem realen Markt möglicherweise nicht vollständig wider. Warum?

    • Backtesting ist statisch:Ein Backtest ist eine Simulation mit einem festen Satz von Vergangenheitsdaten. Er kann nicht nachbilden, wie unsere adaptive KI ihre Strategie über Wochen oder Monate des Live-Handels weiterentwickelt und verfeinert.

    • Der Nachrichtenfilter ist inaktiv: Die wichtige Nachrichtenfilterfunktion funktioniert während der Backtests nicht, was bedeutet, dass die Simulation die Perioden extremer Volatilität, die der EA im Live-Handel umgehen soll, nicht vermeidet.

    Viele EAs auf dem Markt zeigen in Backtests"perfekte" Equity-Kurven. Oft ist dies ein Zeichen vonÜberoptimierung oder"History Reading", bei dem ein Roboter einfach darauf ausgelegt ist, mit einem bestimmten historischen Datensatz erfolgreich zu sein. AI Hybrid Trader ist anders. Unser Fokus liegt auf robuster, langfristiger, adaptiver Performance in der realen Welt, nicht auf unrealistischen Backtest-Kurven.

    Wir empfehlen dringend, einen mehrwöchigen Vorwärtstest auf einem Demokontodurchzuführen, um die wahre Leistung unserer adaptiven KI-Engine in Aktion zu erleben.

    Risiko-Haftungsausschluss

    Der Handel mit Devisen, Rohstoffen und anderen Finanzinstrumenten auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich zu einer Investition entschließen, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren, und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Nutzen Sie diese Software verantwortungsbewusst.






