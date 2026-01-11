Trend Vortex AI - ein intelligenter Trendfolgeberater für XAUUSD

Trend Vortex AI ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf dem Konzept der institutionellen Trendfolge und ist so konzipiert, dass er ausschließlich unter günstigen Marktbedingungen funktioniert.

Der Advisor zielt nicht darauf ab, ständig zu handeln. In Zeiten der Ungewissheit, der Flaute oder des erhöhten Risikos wartet das System ab, bewahrt sein Kapital und steigt erst dann in den Markt ein, wenn sich eine Trendbewegung bestätigt.

Wie die Strategie funktioniert

Trend Vortex AI basiert auf einer mehrschichtigen Marktanalyse, die Trend, Momentum und Volatilität kombiniert:

Multi-Timeframe-Trendanalyse

Der Algorithmus analysiert den Markt auf mehreren Zeitskalen gleichzeitig.

Der Einstieg in einen Trade ist nur möglich, wenn die Trendrichtung in der Haupt- und Arbeitsperiode über einstimmt.

Globaler Trendfilter

Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) auf höheren Zeitrahmen werden verwendet, um die vorrangige Richtung zu bestimmen.

Dies ermöglicht es Ihnen, großem Kapital zu folgen und den Handel gegen die Hauptbewegung zu vermeiden.

Adaptiver Einstieg nach Volatilität

Der Advisor passt die Empfindlichkeit der Eingänge automatisch an, indem er sie analysiert:

ATR (Average True Range)

StdDev (Standardabweichung)

Dadurch wird die Anzahl der falschen Eingaben in Zeiten von Marktstörungen und erhöhter Volatilität reduziert.

Impuls-Filter

Der eingebaute RSI-Filter verhindert Eingaben:

in der überkauften Zone

in der überverkauften Zone

wenn sich der Impuls abschwächt

So werden Trades nur bei ausreichendem Momentum eröffnet.

Risikomanagement und Kapitalschutz

Trend Vortex AI verfolgt einen konservativen Ansatz beim Risikomanagement:

Wählen Sie zwischen einem festen Lot und einer automatischen Risikoberechnung (%)

Jeder Handel wird von einem echten Stop Loss und Take Profit begleitet

Smart Trailing Stop : Verschieben einer Position bis zum Breakeven schrittweise Gewinnunterstützung

Abwesenheit von gefährlichen Kapitalverwaltungsmethoden

Der Berater verwendet nicht:

Martingal

Mittelwertbildung

Auftragsraster

Absicherung

Vorteile

✔ Striktes Handeln nach dem Trend

✔ Herausfiltern von ungünstigen Marktphasen

✔ Anpassung an die Volatilität des Goldes

✔ Geeignet für langfristig stabilen Betrieb

✔ Kompatibel mit allen Kontotypen

✔ Optimiert für MT5 (neue Builds)

Wichtigste Parameter

Lot-Modus - festes Lot oder Risiko in % der Einlage

Risikoprozent - die Höhe des Risikos pro Transaktion

Stop Loss / Take Profit - Schutzniveaus in Punkten

Smart Trailing - intelligente Positionsverfolgung

Break Even - Verschieben eines Trades bis zum Breakeven

Trend-Filter TF - globaler Trend-Zeitrahmen

RSI/ATR-Filter - Momentum- und Volatilitätsfilterung

Alle Parameter sind flexibel konfigurierbar und eignen sich sowohl zur manuellen Optimierung als auch zum Testen im Strategy Tester.

Empfehlungen für den Einsatz

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15 oder H1

Mindesteinlage: ab $100

Konto-Typ: Hedging (empfohlen) ECN/RAW mit niedrigen Spreads

Handelszeiten: Hohe Liquidität (London/New York)

Wichtig

Die Handelsergebnisse hängen von der Qualität der Notierungen, den Bedingungen des Brokers und den Risikoeinstellungen ab.

Vor dem Einsatz auf einem echten Konto wird empfohlen, den Advisor im Strategy Tester und auf einem Demokonto zu testen.