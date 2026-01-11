Trend Vortex AI
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Trend Vortex AI - ein intelligenter Trendfolgeberater für XAUUSD
Trend Vortex AI ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf dem Konzept der institutionellen Trendfolge und ist so konzipiert, dass er ausschließlich unter günstigen Marktbedingungen funktioniert.
Der Advisor zielt nicht darauf ab, ständig zu handeln. In Zeiten der Ungewissheit, der Flaute oder des erhöhten Risikos wartet das System ab, bewahrt sein Kapital und steigt erst dann in den Markt ein, wenn sich eine Trendbewegung bestätigt.
Wie die Strategie funktioniert
Trend Vortex AI basiert auf einer mehrschichtigen Marktanalyse, die Trend, Momentum und Volatilität kombiniert:
Multi-Timeframe-Trendanalyse
Der Algorithmus analysiert den Markt auf mehreren Zeitskalen gleichzeitig.
Der Einstieg in einen Trade ist nur möglich, wenn die Trendrichtung in der Haupt- und Arbeitsperiode über einstimmt.
Globaler Trendfilter
Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) auf höheren Zeitrahmen werden verwendet, um die vorrangige Richtung zu bestimmen.
Dies ermöglicht es Ihnen, großem Kapital zu folgen und den Handel gegen die Hauptbewegung zu vermeiden.
Adaptiver Einstieg nach Volatilität
Der Advisor passt die Empfindlichkeit der Eingänge automatisch an, indem er sie analysiert:
-
ATR (Average True Range)
-
StdDev (Standardabweichung)
Dadurch wird die Anzahl der falschen Eingaben in Zeiten von Marktstörungen und erhöhter Volatilität reduziert.
Impuls-Filter
Der eingebaute RSI-Filter verhindert Eingaben:
-
in der überkauften Zone
-
in der überverkauften Zone
-
wenn sich der Impuls abschwächt
So werden Trades nur bei ausreichendem Momentum eröffnet.
Risikomanagement und Kapitalschutz
Trend Vortex AI verfolgt einen konservativen Ansatz beim Risikomanagement:
-
Wählen Sie zwischen einem festen Lot und einer automatischen Risikoberechnung (%)
-
Jeder Handel wird von einem echten Stop Loss und Take Profit begleitet
-
Smart Trailing Stop:
-
Verschieben einer Position bis zum Breakeven
-
schrittweise Gewinnunterstützung
-
-
Abwesenheit von gefährlichen Kapitalverwaltungsmethoden
Der Berater verwendet nicht:
-
Martingal
-
Mittelwertbildung
-
Auftragsraster
-
Absicherung
Vorteile
✔ Striktes Handeln nach dem Trend
✔ Herausfiltern von ungünstigen Marktphasen
✔ Anpassung an die Volatilität des Goldes
✔ Geeignet für langfristig stabilen Betrieb
✔ Kompatibel mit allen Kontotypen
✔ Optimiert für MT5 (neue Builds)
Wichtigste Parameter
-
Lot-Modus - festes Lot oder Risiko in % der Einlage
-
Risikoprozent - die Höhe des Risikos pro Transaktion
-
Stop Loss / Take Profit - Schutzniveaus in Punkten
-
Smart Trailing - intelligente Positionsverfolgung
-
Break Even - Verschieben eines Trades bis zum Breakeven
-
Trend-Filter TF - globaler Trend-Zeitrahmen
-
RSI/ATR-Filter - Momentum- und Volatilitätsfilterung
Alle Parameter sind flexibel konfigurierbar und eignen sich sowohl zur manuellen Optimierung als auch zum Testen im Strategy Tester.
Empfehlungen für den Einsatz
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M15 oder H1
-
Mindesteinlage: ab $100
-
Konto-Typ:
-
Hedging (empfohlen)
-
ECN/RAW mit niedrigen Spreads
-
-
Handelszeiten: Hohe Liquidität (London/New York)
Wichtig
Die Handelsergebnisse hängen von der Qualität der Notierungen, den Bedingungen des Brokers und den Risikoeinstellungen ab.
Vor dem Einsatz auf einem echten Konto wird empfohlen, den Advisor im Strategy Tester und auf einem Demokonto zu testen.