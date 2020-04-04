Automatic Support and Resistance for MT5

Automatischer Unterstützungs- und Widerstandsindikator für MetaTrader 5

Der Automatic Support & Resistance Indicator for MT5 ist ein fortschrittliches Analysetool, das speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er erkennt und markiert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen, indem er das historische Kursverhalten analysiert. Unterstützungsbereiche werden in Grüntönen angezeigt - dunkelgrün für neu gebildete Zonen und heller grün nach einem erneuten Test - während Widerstandsniveaus in Brauntönen erscheinen und nach der Bestätigung verblassen. Diese visuelle Struktur ermöglicht es Händlern, kritische Kursniveaus schnell und präzise zu identifizieren.

Durch die Integration dieses Indikators in ihre technische Analyse können Händler das Timing von Marktein- und -ausstiegen verbessern, das Preisverhalten besser interpretieren und fundiertere Handelsentscheidungen treffen. Der Indikator ist besonders effektiv für Händler, die sich auf die Analyse von Preisbewegungen und Marktstrukturen verlassen.

Spezifikationen des automatischen Unterstützungs- und Widerstandsindikators

Die folgende Tabelle fasst die Hauptmerkmale des Automatic Support & Resistance Indicator für MT5 zusammen:

Merkmal Beschreibung Kategorie Unterstützung & Widerstand - Angebot & Nachfrage - Preis-Aktion Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Einstieg - Umkehrung - Bereich Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping - Tageshandel - Intraday Märkte Forex - Aktien - Indizes

Indikator-Übersicht

Dieser Indikator vereinfacht die Identifizierung von wichtigen Handelszonen, indem er automatisch Unterstützungs- und Widerstandsbereiche mit Hilfe von dynamischen, farbcodierten Boxen einzeichnet. Diese Zonen helfen Händlern, Kursreaktionen in Echtzeit zu bewerten und potenzielle Umkehrpunkte klarer zu erkennen.

Wichtigste Merkmale

Präzise Visualisierung wichtiger Marktniveaus

Automatische Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen

Gut geeignet für preisaktionsbasierte Handelsstrategien

Durch die Hervorhebung strukturell wichtiger Kursniveaus unterstützt der Indikator Händler bei der Verfeinerung von Ein- und Ausstiegsentscheidungen um wichtige Marktschwellen herum.

Unterstützungszonen im Aufwärtstrend

Auf dem GBP/USD 15-Minuten-Chart hebt der Indikator eine Unterstützungszone durch ein grünes Feld hervor. Wenn der Kurs diesen Bereich wieder erreicht und positiv reagiert, könnte sich eine zinsbullische Trendwende entwickeln. Dieses Setup hilft Händlern, potenzielle Kaufgelegenheiten zu identifizieren, die mit dem vorherrschenden Aufwärtstrend einhergehen.

Widerstandszonen im Abwärtstrend

Auf der 1-Minuten-Chart von EUR/USD zeigt der Indikator deutlich Widerstandszonen an:

Neue Widerstandsniveaus werden in Dunkelbraun angezeigt.

Erneut getestete Widerstandszonen werden automatisch hellbraun dargestellt.

Diese visuellen Signale helfen Händlern dabei, potenzielle Verkaufsbereiche zu identifizieren und Short-Positionen mit höherer Genauigkeit zu verwalten.

Einstellungen des Indikators

Der automatische Unterstützungs- und Widerstandsindikator für MT5 umfasst anpassbare visuelle Einstellungen innerhalb der MetaTrader 5-Schnittstelle:

Unterstützung (Ungetestet): Farbe für neu identifizierte Unterstützungszonen

Unterstützung (Getestet): Farbe für validierte Unterstützungsbereiche

Widerstand (Ungetestet): Farbe für neue Widerstandsniveaus

Widerstand (Getestet): Farbe für bestätigte Widerstandszonen

Box Outline Color: Farbe der Umrandung für alle Unterstützungs- und Widerstandszonen

Fazit

Der Automatic Support & Resistance Indicator für MT5 ist ein praktisches und effizientes Werkzeug, um wichtige Preiszonen klar und konsistent zu identifizieren. Seine automatische Erkennung und sein intuitives Farbschema ermöglichen Händlern ein tieferes Verständnis der Marktstruktur und Preisdynamik.

Dieser Indikator ist besonders wertvoll für Händler, die sich auf eine strukturierte Analyse des Preisniveaus über verschiedene Marktbedingungen und Zeitrahmen hinweg verlassen.