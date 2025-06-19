Atomic EA MT5
- Experten
- Roberto Mubonane Muiambo
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 19 Juni 2025
- Aktivierungen: 10
Mindestanforderungen und Empfehlungen
|Symbol
|XAUUSD/Gold
|Zeitrahmen
|1H
|Makler
|Jeder
Empfohlene Ersteinlage: über $500 in Konten mit 1:500 Hebelwirkung.
Hebelwirkung mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
Kontotyp: Beliebig.
Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).
GELDMANAGEMENT
Ich empfehle, mit 0,01 Lots zu beginnen und diese dann nach eigenem Ermessen zu erhöhen.