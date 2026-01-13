Handelssignale: Einzelmodell: x-ai/grok-4.1-fast Doppelmodell: x-ai/grok-4.1-fast und xiaomi/mimo-v2-flash:free

Die meisten KI-EAs, die sich leicht backtesten lassen, sind Betrug

Wir alle wissen, dass der Einsatz von KI (also großen Sprachmodellen) das Senden von Anfragen erfordert. Die MQL5-Dokumentation weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Funktion WebRequest() im Strategietester nicht ausgeführt werden kann.（WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.）

Daher sind jene KI-EAs, die sich problemlos backtesten lassen, im Grunde genommen Betrug. Zumindest kann man sagen, dass KI in solchen EAs nur eine dekorative Rolle spielt oder sogar völlig entbehrlich ist.

Bei KI-EAs, die auch für Zeiträume nach dem letzten Aktualisierungsdatum noch leicht backtestbar sind, können wir mit Sicherheit sagen, dass sie betrügerisch sind. Denn für Zeiträume vor dem Aktualisierungsdatum könnten wir wohlwollend annehmen, dass ein Teil der KI-Ausgaben direkt in der EA-Binärdatei enthalten ist (ich habe allerdings noch nie einen EA gesehen, der das tatsächlich so umsetzt). Nach dem letzten Aktualisierungsdatum ist dies jedoch überhaupt nicht mehr erklärbar.

Knights of the Round kann backgetestet und sogar optimiert werden

Knights of the Round ist ein vollständig KI-gesteuerter Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD).

Durch einige technische Maßnahmen haben wir es ermöglicht, dass Knights of the Round backgetestet und sogar hinsichtlich der Eingabeparameter optimiert werden kann. Das ist nicht ganz trivial, aber durchaus machbar. Wir stellen mehrere Cache-Dateien mit KI-Ausgaben zur Verfügung, die Sie herunterladen und zum Backtesten der KI-Leistung verwenden können.

Sie können außerdem Ihre bevorzugte KI auswählen und die Eingabeparameter des EAs automatisch optimieren. Dafür benötigen Sie lediglich unser kostenloses Tool zur Generierung der KI-Ausgabe-Cache-Dateien.

Weitere Details finden Sie in der ausführlichen Dokumentation.

Konfigurationsbeispiel