Signal Alerts Max

Was das Tool leistet

SignalAlerts Max überwacht mehrere Indikatoren:


RSI

MACD

Stochastik

CCI

DeMarker

RVI

EMA-Trend-Filter (optional)


Immer wenn ein aktivierter Indikator ein bestimmtes Niveau über- oder unterschreitet, sendet das Tool Warnmeldungen:


✔ Terminal Pop-up


Push-Benachrichtigungen
Sendet Benachrichtigungen über die MT5-App an das Telefon.


Wie man Push-Benachrichtigungen auf Metatrader 4 & 5 einrichtet - YouTube

Wichtige Hinweise

  • Ihr PC muss mit dem Internet verbunden sein

  • MT5 Desktop muss laufen (oder in VPS)

  • Sie müssen die mobile App NICHT geöffnet lassen






.

