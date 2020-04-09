Signal Alerts Max
- Utilitys
- Roberto Mubonane Muiambo
- Version: 1.0
Was das Tool leistet
SignalAlerts Max überwacht mehrere Indikatoren:
RSI
MACD
Stochastik
CCI
DeMarker
RVI
EMA-Trend-Filter (optional)
Immer wenn ein aktivierter Indikator ein bestimmtes Niveau über- oder unterschreitet, sendet das Tool Warnmeldungen:
✔ Terminal Pop-up
|✔ Push-Benachrichtigungen
|Sendet Benachrichtigungen über die MT5-App an das Telefon.
Wie man Push-Benachrichtigungen auf Metatrader 4 & 5 einrichtet - YouTube
Ihr PC muss mit dem Internet verbunden sein
MT5 Desktop muss laufen (oder in VPS)
Sie müssen die mobile App NICHT geöffnet lassen
