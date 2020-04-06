Gold Mafia
- Experten
- Roberto Mubonane Muiambo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
|Symbol
|XAUUSD/ DE30 /AUDJPY
|Zeitrahmen
|H1
EINSTELLUNGEN
|Symbol
|SL auf BE1 verschieben
|GewinnZiel1
|XAUUSD
|500,0 PIPS
|200,0 PIPS
|DE30
|500,0 PIPS
|200,0 PIPS
|AUDJPY
|5,0 PIPS
|10.0 PIPS
XAUUSD / DE30 & AUDJPY Sie müssen diese 3 Charts öffnen und den EA auf jedem Chart platzieren.
Mindestanforderungen und Empfehlungen
Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Swap.Ich empfehle Exness Sie könnten für einen Swap freien Konto qualifizieren.
Empfohlene Ersteinzahlung: über $2000 in Konten mit 1:500 Leverage.
Leverage mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
Kontotyp: Beliebig.
Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).
GELDVERWALTUNG
XAUUSD = O.01 Lose
DE30 = 0,01 Lose
AUDJPY = 0,05 Lose
Ich empfehle, mit 0,01 Lots zu beginnen und sie dann nach eigenem Ermessen zu erhöhen.