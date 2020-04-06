Gold Mafia







Symbol XAUUSD/ DE30 /AUDJPY Zeitrahmen

H1

EINSTELLUNGEN Symbol SL auf BE1 verschieben GewinnZiel1 XAUUSD 500,0 PIPS 200,0 PIPS DE30 500,0 PIPS 200,0 PIPS AUDJPY 5,0 PIPS 10.0 PIPS XAUUSD / DE30 & AUDJPY Sie müssen diese 3 Charts öffnen und den EA auf jedem Chart platzieren.

Mindestanforderungen und Empfehlungen

Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Swap.Ich empfehle Exness Sie könnten für einen Swap freien Konto qualifizieren.

Empfohlene Ersteinzahlung: über $2000 in Konten mit 1:500 Leverage.

Leverage mindestens 1:100, 1:500 empfohlen

Kontotyp: Beliebig.

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).









GELDVERWALTUNG

XAUUSD = O.01 Lose

DE30 = 0,01 Lose

AUDJPY = 0,05 Lose

Ich empfehle, mit 0,01 Lots zu beginnen und sie dann nach eigenem Ermessen zu erhöhen.



