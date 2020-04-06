Viola Gold Scalper - Fortgeschrittenes XAUUSD Algorithmisches Handelssystem

Viola Gold Scalper ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD entwickelt wurde. Es ist darauf spezialisiert, Momente zu erkennen, in denen der Markt ruhig und vorhersehbar wird und sich ideal für systematisches Scalping eignet. Der EA kombiniert eine hochentwickelte Volumenanalyse, die Erkennung von Seitwärtsmärkten und eine zeitlich gefilterte Ausführung, um ein stabiles Handelsverhalten mit kontrolliertem Drawdown zu erreichen.

Dieses System wurde über einen langen Zeitraum gehandelt und verfeinert und hat dabei eine hohe Konsistenz und die Fähigkeit bewiesen, unter verschiedenen Marktbedingungen zu arbeiten. Ein langfristiger Live-Rekord wird seit April 2025 aufrechterhalten und zeigt die Fähigkeit des EA, selbst bei wechselnden Volatilitätszyklen ein stetiges Wachstum zu erzielen. Obwohl in einem Zeitraum ein höherer Drawdown auftrat, weist die überwiegende Mehrheit der Handelstage ein kontrolliertes Risikoniveau auf, wobei der tägliche Drawdown in der Regel unter drei Prozent liegt. Die Robustheit der Strategie hat es ermöglicht, dass sie auf mehreren kapitalgedeckten Konten eingesetzt werden konnte und mehrere Bewertungen durch Prop-Firmen bestanden hat.

Kern-Handelslogik

1. Erkennung von Volumenkompressionen

Gold wird oft während hoher Volatilitätsspitzen instabil. Viola Gold Scalper vermeidet diese Phasen vollständig. Der EA misst mehrere Volumenbedingungen und handelt nur dann, wenn der Markt in eine kontrollierte Umgebung mit geringem Volumen eintritt. Diese Momente neigen dazu, sanfte Mikrobewegungen zu erzeugen, die ideal für Scalping sind.

2. Seitwärtsmarkt-Filter

Ein benutzerdefinierter Seitwärtsfilter analysiert die Momentum-Kompression, Bollinger-basierte Spannen und die Volatilitätsstruktur, um zu erkennen, wann sich der Preis innerhalb einer ruhigen Konsolidierung bewegt. Der EA handelt nur dann, wenn diese Bedingung erfüllt ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Einstiegs in der Nähe von impulsiven Bewegungen erheblich reduziert wird.

3. Zeitgefilterte Scalping-Sitzungen

Die Standardkonfiguration konzentriert sich auf zwei sorgfältig untersuchte Zeitfenster. Diese Zeitfenster haben in der Vergangenheit das stabilste Preisverhalten für XAUUSD gezeigt. Dieser Ansatz minimiert die Exposition gegenüber unvorhersehbaren Stunden und unterstützt einen geringen Drawdown.

4. Intelligentes Risiko- und Handelsmanagement

Der EA umfasst mehrere Sicherheitsebenen:

- Spread- und Ausführungsfilter

- Trailing-Stop-System

- Session-Lockout-Logik

- Volumengrenzen

- Seitwärtsbestätigung

- Optionales tägliches Drawdown-Limit

- Kontrollierte Multipositionssequenzen

Keine der Methoden beinhaltet Martingale, Arbitrage oder irgendeine Form von aggressiver Verdopplungsstrategie.

Leistungsmerkmale

Viola Gold Scalper hat eine starke Konsistenz im langfristigen Handel gezeigt, mit Perioden hoher Profitabilität, wenn die Volatilität mit dem Modell der Strategie übereinstimmt. Er wurde auf mehreren privaten und kapitalgedeckten Konten eingesetzt und hat dank seiner stabilen Risikostruktur und dem Fehlen verbotener Taktiken mehrere Bewertungen erfolgreich bestanden. Der EA ist in der Lage, ein erhebliches langfristiges Wachstum zu erzielen, wenn er mit den richtigen Risikoeinstellungen und einer qualitativ hochwertigen Ausführung eingesetzt wird.

Die Ergebnisse können aufgrund von Spread, Liquidität und Ausführungsgeschwindigkeit zwischen den einzelnen Brokern variieren. Der EA wurde für ECN-Umgebungen mit engen Spreads und geringer Latenzzeit entwickelt. Benutzer, die einen möglichst geringen Drawdown anstreben, sollten die Standardeinstellungen verwenden, während fortgeschrittene Benutzer, die bereit sind, einen etwas höheren Drawdown zu akzeptieren, die Handelsfenster erweitern können, um die Gelegenheitsfrequenz zu erhöhen.

Hauptmerkmale

- Automatisierter XAUUSD-Scalper

- Hochentwickeltes Modell zur Volumenkompression

- Erkennung von Seitwärtsmärkten für stabile Einstiege

- Session-basierte Handelslogik

- Spread- und Volatilitätsfilter

- Trailing-Stop- und intelligente Wiedereinstiegsmechanismen

- Keine Martingale oder Arbitrage

- Kompatibel mit Prop-Firm-Regeln

- Entwickelt für langfristige Konsistenz

- Einfach zu bedienen, optimierte Standardeinstellungen





Empfohlene Bedingungen









- Symbol: XAUUSD





-Zeitrahmen 5 min



- Konto-Typ: ECN/RAW mit niedrigem Spread



- VPS oder stabiles Hosting mit niedriger Latenz



- Standardeinstellungen für konservativen Drawdown



- Optionale erweiterte Sitzungen für einen Modus mit höheren Erträgen





Für wen ist dieser EA geeignet?

- Händler, die automatisierte Systeme mit geringem Drawdown suchen

- Anwender, die ein stetiges und kontrolliertes Wachstum bevorzugen

- Prop-Firm-Händler, die eine regelkonforme Strategie benötigen

- Goldhändler, die in ruhigen Marktphasen einen Vorteil suchen

- Anleger, die ein skalierbares, langfristiges Modell suchen

Wichtige Hinweise

- Der EA verwendet keine Martingale, Grid Expansion oder Arbitrage.

- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

- Die Marktbedingungen können die Rentabilität beeinflussen, und die Ergebnisse variieren je nach Broker.

- Es wird empfohlen, die Risikoniveaus in einer Demo zu testen, bevor Sie live gehen.





Aufgrund der fortschrittlichen Logik des EA, des Multi-Filter-Systems und der volumenbasierten Berechnungen können Backtests mit langer Laufzeit auf einigen Terminals langsam ablaufen. Dies ist normal und bei Strategien, die Multi-Timeframe-Analysen und benutzerdefinierte Volumenmodelle verwenden, zu erwarten.

Um die Tests zu beschleunigen, empfehlen wir Backtests auf Monatsbasis oder in kleineren Datumsbereichen.

Dies führt zu schnelleren Ergebnissen, ermöglicht eine feinere Optimierung und bietet einen besseren Überblick darüber, wie sich der EA in verschiedenen Marktzyklen verhält.