MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Gold (XAUUSD) için MT4 otomatik scalping Expert Advisor. XAUUSD M1 trading, gold scalping EA, microtrend scalping, tick momentum trading, pullback entry sistemi, trailing stop EA, gold hedging scalper, low risk gold EA, MT4 altın işlemleri için Expert Advisor.

📌 Önerilen işlem kurulumu

• Sembol: Gold (XAUUSD)

• Zaman dilimi: M1 (1 dakika)

• Minimum başlangıç sermayesi: 300 € ve üzeri

• Önerilen başlangıç sermayesi: 500 € ve üzeri

• Maksimum açık pozisyon: her zaman tam olarak 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA özellikle Altın (XAUUSD) piyasası için geliştirilmiştir ve kontrollü mikro-scalping yaklaşımı kullanır.

EA aynı anda asla iki pozisyondan fazlasını açmaz — 1 BUY ve 1 SELL, ne fazla ne eksik.

🧠 İşlem mantığı — hassas ve kontrollü

• Her yeni M1 mumunu analiz eder

• Mum açılır açılmaz giriş yapmaz

• Giriş yalnızca mum açılışından sonra tanımlı bir pullback gerçekleşince yapılır

• Hatalı girişleri azaltmak için tick momentum ile ek doğrulama

🛡️ Risk yönetimi & pozisyon kontrolü

• Her pozisyon sabit Stop Loss ile açılır

• Sabit Take Profit kullanılmaz

• Kâr, Trailing Stop ile korunur ve yalnızca belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında aktif olur

• Grid yok, martingale yok, averaging yok, pozisyon biriktirme yok

⚖️ Neden sadece iki pozisyon?

• Aynı anda 1 BUY + 1 SELL kullanımı marj kullanımını kontrollü tutar

• Aşırı kaldıraçtan kaçınır

• Net ve şeffaf yapı

• 300 €’dan başlayan küçük hesaplar için uygundur, 500 € önerilir

📊 Grafikte şeffaf bilgi

• Canlı BUY kârı

• Canlı SELL kârı

• EA başlangıcından itibaren TOTAL kâr (sabit etiket)

• Spread, tick hareketi ve dahili durum gösterimi

⚙️ Ayar notu

Varsayılan ayarlar bilinçli olarak konservatif seçilmiştir ve optimize edilmiştir.

EA’nın önce varsayılan ayarlarla çalıştırılması önerilir.