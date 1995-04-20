BOS Liquidity Sweep

Erkennt Break of Structure (BOS) und Liquiditäts-Sweeps anhand der Marktstruktur zur visuellen Analyse möglicher Richtungswechsel.


BOS Liquidity Sweep – Marktstruktur-Indikator

BOS Liquidity Sweep ist ein technischer Marktstruktur-Indikator, der Liquiditäts-Sweeps und Break-of-Structure-Zonen (BOS) direkt im Chart visualisiert.

Der Fokus liegt auf dem reinen Kursverhalten (Price Action) und der strukturellen Analyse von Hochs und Tiefs.
Der Indikator dient ausschließlich zur visuellen Unterstützung der Marktanalyse und eröffnet keine Trades automatisch.

Grundidee des Indikators

Finanzmärkte bewegen sich häufig zuerst in Bereiche mit hoher Liquidität, bevor sich eine klare Richtung zeigt.
Der Indikator hilft dabei, genau diese Phasen sichtbar zu machen, indem er kombiniert:

  • Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)

  • Liquiditäts-Sweeps

  • Bestätigung durch Break of Structure

Ziel ist es, Marktlogik verständlich darzustellen, nicht Signale zu erzwingen.

Funktionsweise (Schritt für Schritt)

1. Erkennung der Marktstruktur

Der Indikator analysiert fortlaufend die Kursbewegung und markiert:

Strukturbruch (Break of Structure, BOS)
Höheres Hoch (Higher High, HH

  • Higher High (HH)

  • Higher Low (HL)

  • Lower High (LH)

  • Lower Low (LL)

Diese Punkte bilden die Grundlage für die weitere Analyse.

2. Identifikation eines Liquiditäts-Sweeps

Ein Liquiditäts-Sweep liegt vor, wenn der Kurs kurzzeitig über ein vorheriges Hoch oder unter ein vorheriges Tief läuft und anschließend wieder zurückkehrt.

Der Indikator kennzeichnet einen Sweep, wenn:

  • ein strukturelles Level überschritten wird

  • die Bewegung abgelehnt wird

  • der Kurs wieder innerhalb der vorherigen Struktur schließt

➡️ In dieser Phase wird bewusst noch kein Signal angezeigt.

3. Bestätigung durch Break of Structure (BOS)

Nach einem gültigen Sweep wartet der Indikator auf eine strukturelle Bestätigung.

Ein BOS wird erkannt, wenn:

  • ein relevantes Strukturlevel gebrochen wird

  • sich eine klare Marktrichtung abzeichnet

Erst nach dieser Bestätigung erscheint ein visuelles Signal im Chart.

Wann erscheint ein Signal?

Ein Signal wird nur dann angezeigt, wenn:

  • eine klare Marktstruktur vorhanden ist

  • ein Liquiditäts-Sweep stattgefunden hat

  • der Sweep sichtbar abgelehnt wurde

  • ein Break of Structure bestätigt ist

Dies reduziert Fehlsignale und verhindert voreilige Interpretationen.

Wann wird die Nutzung nicht empfohlen?

Der Indikator ist nicht dafür gedacht, verwendet zu werden, wenn:

  • der Markt seitwärts läuft

  • keine klare Struktur erkennbar ist

  • kein Liquiditäts-Sweep vorliegt

  • starke Nachrichten den Markt verzerren

In solchen Situationen kann der Indikator bewusst keine Signale anzeigen.

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator öffnet keine Positionen

  • Er gibt keine Gewinnversprechen

  • Er ersetzt kein Risikomanagement

  • Signale sind kontextabhängig, keine Handlungsanweisung

Der Indikator ist ein Analyse-Werkzeug, kein automatisches Handelssystem.

Übersicht der Eingabeparameter (Inputs)

Alle Parameter sind optional und dienen der Anpassung an den eigenen Analyse-Stil.

Marktstruktur-Einstellungen

  • Swing Length
    Bestimmt, wie viele Kerzen zur Erkennung von Hochs und Tiefs verwendet werden.
    Höhere Werte führen zu weniger, aber stärkeren Strukturpunkten.

Visuelle Einstellungen

  • Farben für HH / HL / LH / LL

  • Linien- und Textgrößen
    Diese Optionen dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit im Chart.

Anzeige-Optionen

  • Ein-/Ausschalten von visuellen Signalen

  • Optional: Hinweise oder Markierungen, sobald Bedingungen erfüllt sind

Unterstützte Plattformen

  • MetaTrader 4

Der Indikator kann auf allen Märkten und Zeiteinheiten verwendet werden, abhängig vom Kursverhalten.

Haftungsausschluss

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.
Dieser Indikator dient ausschließlich zu Analyse- und Lernzwecken und stellt keine Anlageberatung dar.


