Trend King EA



Trend King (MT4) – v4.4 AO

Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits

Was ist Trend King?

Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA, der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO)-Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile, snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung.



Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exit, ein hybrides Trailing (Donchian + Chandelier), Break-Even-Hop, Scale-out, Session- & Tages-Schutz sowie eine leichte Policy-Schicht („Bandit“), die sinnvolle Trail/ADX-Policies automatisch wählen kann.

Hauptfunktionen



3-EMA-Trendengine (Fast/Mid/Slow) mit optionalem Slope-Check und Pullback-Bestätigung

(Fast/Mid/Slow) mit optionalem Slope-Check und Pullback-Bestätigung AO-Baseline-Snap (ATR-Perzentile auf zwei Horizonten, Glättung + Hysterese) steuert: effektive EMA-Perioden (Fast/Mid/Slow) Donchian-Stop/Trail-Perioden ATR-TP/SL-Multiplikatoren optional die ADX-Schwelle Pullback-Zielwechsel (Fast → Mid) abhängig vom AO-Perzentil

(ATR-Perzentile auf zwei Horizonten, Glättung + Hysterese) steuert: Entry-Strenge Auto (AO-gesteuert): locker / normal / echtes 3-EMA-Zonen-Touch

(AO-gesteuert): locker / normal / echtes 3-EMA-Zonen-Touch Pullback-Bestätigungskerze (default AN: Long = grün, Short = rot)

(default AN: Long = grün, Short = rot) Regime-Filter : Phase-Filter (ADX- & ATR-Steigungen + ATR14/ATR50-Verhältnis) Höherer-TF ADX-Gate (TF + Schwelle einstellbar) Overstretch-Schutz (blockiert Ausatmer/News-Spikes relativ zu ATR14)

: Ausführungs-Schutz : Spread-Filter (absolut oder ATR-relativ), Session-Fenster, Friday-Cutoff, Flip-Guard-Bars, globaler Cooldown nach Trade, Code-134-Cooldown, max. offene Positionen

: Spread-Filter (absolut oder ATR-relativ), Session-Fenster, Friday-Cutoff, Flip-Guard-Bars, globaler Cooldown nach Trade, Code-134-Cooldown, max. offene Positionen Risk & Positionsgröße : LotMode 0 = Fix LotMode 1 = Pro Kontoeinheit LotMode 2 = Echte Risiko-% pro Trade (über Stop-Distanz) LotMode 3 = Margin-basiert (legacy) Margin-Checks, Mindest-Free-Margin-%, automatisches Downscaling auf Broker-Limits

: TP/SL & Trailing : TP auf Chance/Risiko oder ATR-basiert ATR-SL (effektiver Multiplikator via AO) Hybrides Trailing : Donchian/ATR, reiner Chandelier oder Hybrid (max/min) TrailOnlyAfterR (Trailing erst ab definiertem R-Faktor) Volatilitäts-Exit : bei ATR-Einbruch (ATR14 vs ATR50) harter SL-Push (oft bis BE)

: Break-Even-Hop (einmalig) und optionales Scale-out

(einmalig) und optionales Equity- & Tages-Schutz : Equity-Guard: Risiko reduzieren oder Einstiege sperren ab DD-Schwellen Täglicher Verlustschutz in R (kumuliertes Tages-R)

: Komfort : On-Chart P/L-Label (Ecke, Farbe, Refresh) CSV-Logging (pro Tag oder Run, Throttling, Cleanup) Magic automatisch pro Symbol/TF (übersteuerbar)

:

Paare : Majors & liquide Crosses (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD)

: Majors & liquide Crosses (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD) Zeiteinheiten : M5–H1 (M15/M30 besonders ausgewogen)

: M5–H1 (M15/M30 besonders ausgewogen) Risiko: 0,5–1,0 % je Trade (LotMode 2) oder kleine fixe Lots (0.01–0.05)

Trend/Filter : Fast/Mid/Slow EMA, optional ADX, Phase-Filter, HTF-ADX

: Fast/Mid/Slow EMA, optional ADX, Phase-Filter, HTF-ADX Pullback & Stops : Mid/Zone-Touch, Donchian-SL-Baseline, Bestätigungskerze

: Mid/Zone-Touch, Donchian-SL-Baseline, Bestätigungskerze Execution : New-Bar-Trading, Slippage/Spread, max. gleichzeitige Positionen

: New-Bar-Trading, Slippage/Spread, max. gleichzeitige Positionen Risk : Risiko-% pro Trade, pro Kontoeinheit, fixe Lots, Margin-Checks

: Risiko-% pro Trade, pro Kontoeinheit, fixe Lots, Margin-Checks TP/SL/Trail : RR-TP, ATR-TP/SL, Donchian/ATR-Trail, Chandelier/Hybrid, Trail-ab-R

: RR-TP, ATR-TP/SL, Donchian/ATR-Trail, Chandelier/Hybrid, Trail-ab-R BE/Scale-out : BE-Hop (Pips & R), einmaliges Scale-out

: BE-Hop (Pips & R), einmaliges Scale-out Session/Tag : Handelsfenster, Friday-Cutoff

: Handelsfenster, Friday-Cutoff Equity/Tag : DD-Schwellen (Risiko reduzieren/Sperre), Tages-R-Limit

: DD-Schwellen (Risiko reduzieren/Sperre), Tages-R-Limit AO : Dual-Horizon-N, Glättung, Hysterese, Baseline-Version/Resnap

: Dual-Horizon-N, Glättung, Hysterese, Baseline-Version/Resnap CSV/UI: CSV-Modi & Throttling, On-Chart P/L

An M15 oder M30 auf ein liquides Paar anhängen (z. B. EURUSD). Defaults belassen, LotMode = 2, RiskPerTradePct = 0.5–1.0 setzen. Optional UseSessionFilter und NoFridayAfter aktivieren. Eine Woche forward laufen lassen, CSV und P/L-Label beurteilen.

ATR-Perzentile auf zwei Blickfeldern werden gemischt, geglättet (Alpha) und mit Hysterese stabilisiert. Das resultierendesteuert Mapping rund um die Baseline: EMAs, Donchian-Stops/Trails, ATR-TP/SL, Pullback-Switch und optional ADX-Schwelle. So bleibt das Verhalten– ohne Parameter-Hopping.Kein Martingale, kein Grid. Handel mit CFDs/FX ist risikobehaftet; frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.