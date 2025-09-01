Trend King EA


Trend King (MT4) – v4.4 AO
Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits
 Was ist Trend King?
Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA, der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO)-Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile, snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung.

Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exit, ein hybrides Trailing (Donchian + Chandelier), Break-Even-Hop, Scale-out, Session- & Tages-Schutz sowie eine leichte Policy-Schicht („Bandit“), die sinnvolle Trail/ADX-Policies automatisch wählen kann.

Hauptfunktionen

  • 3-EMA-Trendengine (Fast/Mid/Slow) mit optionalem Slope-Check und Pullback-Bestätigung
  • AO-Baseline-Snap (ATR-Perzentile auf zwei Horizonten, Glättung + Hysterese) steuert:
    • effektive EMA-Perioden (Fast/Mid/Slow)
    • Donchian-Stop/Trail-Perioden
    • ATR-TP/SL-Multiplikatoren
    • optional die ADX-Schwelle
    • Pullback-Zielwechsel (Fast → Mid) abhängig vom AO-Perzentil
  • Entry-Strenge Auto (AO-gesteuert): locker / normal / echtes 3-EMA-Zonen-Touch
  • Pullback-Bestätigungskerze (default AN: Long = grün, Short = rot)
  • Regime-Filter:
    • Phase-Filter (ADX- & ATR-Steigungen + ATR14/ATR50-Verhältnis)
    • Höherer-TF ADX-Gate (TF + Schwelle einstellbar)
    • Overstretch-Schutz (blockiert Ausatmer/News-Spikes relativ zu ATR14)
  • Ausführungs-Schutz: Spread-Filter (absolut oder ATR-relativ), Session-Fenster, Friday-Cutoff, Flip-Guard-Bars, globaler Cooldown nach Trade, Code-134-Cooldown, max. offene Positionen
  • Risk & Positionsgröße:
    • LotMode 0 = Fix
    • LotMode 1 = Pro Kontoeinheit
    • LotMode 2 = Echte Risiko-% pro Trade (über Stop-Distanz)
    • LotMode 3 = Margin-basiert (legacy)
    • Margin-Checks, Mindest-Free-Margin-%, automatisches Downscaling auf Broker-Limits
  • TP/SL & Trailing:
    • TP auf Chance/Risiko oder ATR-basiert
    • ATR-SL (effektiver Multiplikator via AO)
    • Hybrides Trailing: Donchian/ATR, reiner Chandelier oder Hybrid (max/min)
    • TrailOnlyAfterR (Trailing erst ab definiertem R-Faktor)
    • Volatilitäts-Exit: bei ATR-Einbruch (ATR14 vs ATR50) harter SL-Push (oft bis BE)
  • Break-Even-Hop (einmalig) und optionales Scale-out
  • Equity- & Tages-Schutz:
    • Equity-Guard: Risiko reduzieren oder Einstiege sperren ab DD-Schwellen
    • Täglicher Verlustschutz in R (kumuliertes Tages-R)
  • Komfort:
    • On-Chart P/L-Label (Ecke, Farbe, Refresh)
    • CSV-Logging (pro Tag oder Run, Throttling, Cleanup)
    • Magic automatisch pro Symbol/TF (übersteuerbar)
AO (Adaptive Optimization) – Technik
ATR-Perzentile auf zwei Blickfeldern werden gemischt, geglättet (Alpha) und mit Hysterese stabilisiert. Das resultierende AO-Perzentil steuert Mapping rund um die Baseline: EMAs, Donchian-Stops/Trails, ATR-TP/SL, Pullback-Switch und optional ADX-Schwelle. So bleibt das Verhalten volatilitätsbewusst und stabil – ohne Parameter-Hopping. 📈 Empfohlene Nutzung
  • Paare: Majors & liquide Crosses (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD)
  • Zeiteinheiten: M5–H1 (M15/M30 besonders ausgewogen)
  • Risiko: 0,5–1,0 % je Trade (LotMode 2) oder kleine fixe Lots (0.01–0.05)
 Wichtige Eingaben (Überblick)
  • Trend/Filter: Fast/Mid/Slow EMA, optional ADX, Phase-Filter, HTF-ADX
  • Pullback & Stops: Mid/Zone-Touch, Donchian-SL-Baseline, Bestätigungskerze
  • Execution: New-Bar-Trading, Slippage/Spread, max. gleichzeitige Positionen
  • Risk: Risiko-% pro Trade, pro Kontoeinheit, fixe Lots, Margin-Checks
  • TP/SL/Trail: RR-TP, ATR-TP/SL, Donchian/ATR-Trail, Chandelier/Hybrid, Trail-ab-R
  • BE/Scale-out: BE-Hop (Pips & R), einmaliges Scale-out
  • Session/Tag: Handelsfenster, Friday-Cutoff
  • Equity/Tag: DD-Schwellen (Risiko reduzieren/Sperre), Tages-R-Limit
  • AO: Dual-Horizon-N, Glättung, Hysterese, Baseline-Version/Resnap
  • CSV/UI: CSV-Modi & Throttling, On-Chart P/L
 Quick Start
  1. An M15 oder M30 auf ein liquides Paar anhängen (z. B. EURUSD).
  2. Defaults belassen, LotMode = 2, RiskPerTradePct = 0.5–1.0 setzen.
  3. Optional UseSessionFilter und NoFridayAfter aktivieren.
  4. Eine Woche forward laufen lassen, CSV und P/L-Label beurteilen.
 Hinweis
Kein Martingale, kein Grid. Handel mit CFDs/FX ist risikobehaftet; frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
Empfohlene Produkte
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Trade every day
Andrey Kozak
Experten
Automatischer analytischer Handelsroboter-Scalper. Dank eines komplexen, multifraktionalen Algorithmus von Umkehrimpulsen bestimmt dieser Roboter genau die Preisumkehrpunkte. An diesen Punkten öffnet der Roboter Pending Orders im Abstand einer volatilen Welle, um die genaue Preisbewegung mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Wenn der Preis die ausstehende Order durchbricht, beginnt der Roboter, das Geschäft mit allen verfügbaren virtuellen Instrumenten zu begleiten: Stop-Loss, Take-Profit, Trail
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Force Trade X
Yu Xin Pu
Experten
Force Trade X ist ein EA, der auf Force Index basiert. Force Index Parameter wie BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift und SellValue können angepasst werden. Force Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Force Trade X wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experten
Dies ist ein Price Action Trading Robot, der EA wird sich an den mittelfristigen Trend und Preis halten, um Trades zu liefern. Aufträge sind immer durch die vom Benutzer festgelegten Stop-Loss-Punkte geschützt. Mit dem Kapital-Management-System, wird es helfen, dass EA arbeitet in Übereinstimmung mit seinem Zweck. Telegramm : https://t.me/trungtqIT Zeitrahmen ist H1. Mindestkontostand: $100. Achtung ist wichtig: EA nur live testen auf Demo oder realen Konten. Backtest-Ergebnisse sind nur zufälli
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX H1 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX H1 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz -
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX M30 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX M30 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansat
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experten
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter, der für die am meisten gehandelten Währungspaare entwickelt wurde. Die Strategie basiert auf der Verwendung mehrerer MT4-Indikatoren . Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Eingangsfilters berechnet, der auf der Analyse der Bewegung des Preisdiagramms basiert. Jeder Auftrag ist durch einen festen Stop-Loss gesichert, während kein Martingal, kein Grid, Scalp oder Hedge. Paramater - Magic Order - is
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Experten
Lernen Sie Arjuna kennen, den ultimativen Handelsbegleiter, der Ihnen hilft, die komplexe Welt der Finanzmärkte mit Präzision und Zuversicht zu navigieren. Arjuna wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und verkörpert den Geist eines Kriegers - unerbittlich, strategisch und unbeirrbar im Streben nach Erfolg. Mit modernster Technologie als Herzstück nutzt dieser Roboter fortschrittliche Algorithmen, um Markttrends zu analysieren und Trades zum perfekten Zeitpunkt auszuf
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Godzilla EA
Vladimir Shchenikov
Experten
Godzilla EA ist ein Trading Expert Advisor, der Scalping in der Nacht einsetzt, der Tageszeit, die am wenigsten von Volatilität und Kurssteigerungen betroffen ist. Der EA zeichnet sich durch einen neuen, verbesserten Algorithmus, eine geringe Anzahl von Einstellungen und eine einfache Installation aus. Merkmale des Expert Advisors: Verwendet beim Handel nicht die gefährlichsten Handelsmethoden wie Martingale, Grid, Averaging und Arbitrage; Funktionierende Währungspaare: AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY, E
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Experten
Stealth Gap Scalper Pro ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen mit einem unauffälligen, taktischen Ansatz zu nutzen. Durch die Kombination leistungsstarker Gap-Trading-Strategien mit intelligenten Grid-Averaging- und Night-Scalping-Techniken zeichnet sich dieser EA durch schnelle, zuverlässige Gewinne in Zeiten geringer Volatilität aus - insbesondere bei Montags-Gaps und Übernachtbewegungen. Mit konfigurierbaren Handelsrichtungen, automatischer
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Experten
Ich möchte Ihrer Aufmerksamkeit einen einzigartigen, einzigartigen und einzigartigen Berater geben. Wo Sie Ihre eigene Strategie aus einer Reihe von Indikatoren, mustern, kerzenmuster, regressionsrichtung (Trend) und verschiedenen anpassbaren Funktionen (raster, trailing, re-move, etc.) erstellen können. Berater-Funktionen: 1. Möglichkeit, eine der Richtungen buy/sell / buy_sell 2. Festes Los oder Prozentsatz der Einzahlung 3. TR-in Pips oder Wellenanzeige  4. SL-in Pips oder Wellenanzeige
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf Japan Candle Sticks und RSI Indikator. Kombiniert mit einigen Indikatoren, um Einstiegsmöglichkeiten zu erhalten. * Merkmale - Spreads Schutz, - Japan-Kerzenstäbchen - DCA bis zum Gewinn * Einstellung - Start Lots Größe = 0.01 für 2000$: - Minimale Lots-Größe = 0.01 - Maximaler Spread zum Einstieg (PiP) = 2 (in Pips) - Stoploss (PiP) = 150 Pips - MitnahmeGewinn (PiP) = 2 Pipse * Empfehlungen - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (ECN-Konto mit niedrigen Spreads
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor erkennt den Beginn einer Wellenbewegung und beginnt entsprechend der Richtung der neuen Welle zu arbeiten. Er verwendet enge Stop Loss und Take Profit. Eingebauter Schutz gegen Spread-Ausweitung. Die Kontrolle des Gewinns wird durch die enge Trailing-Stop-Funktion durchgeführt. Die Losberechnung basiert auf dem Stop-Loss. Wenn der Stop-Loss beispielsweise 250 Punkte beträgt und MaxRisk = 10%, wird die Losgröße so berechnet, dass das Auslösen des Stop-Loss zu einem Verlust in H
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
PointerX
Vasja Vrunc
Experten
PointerX basiert auf einem eigenen Oszillator und integrierten Indikatoren (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) und arbeitet unabhängig. Mit PointerX können Sie Ihre eigenen Strategien erstellen. Theoretisch sind alle indikatorbasierten Strategien möglich, nicht aber Martingale, Arbitrage, Grid, Neuronale Netze oder News. PointerX umfasst 2 Indikator-Sets Alle Indikator-Kontrollen Einstellbarer Oszillator Take Profit-Steuerung Stop-Loss-Steuerung Kontrollen für Trades Margin-Steuerungen Timer-Steue
Weitere Produkte dieses Autors
Trend Range King
Frank Paetsch
Experten
DE — Trend Range EA: Das Beste aus zwei Welten (Trend + Mean Reversion) Weiterentwicklung des   5-Sterne-bewerteten Trend King EA   – bewährt auf höheren Timeframes (z. B.   H4 ) – jetzt kombiniert mit einer   starken Mean-Reversion-Technik   für Phasen ohne klaren Trend. Ergebnis: ein   robuster, barbasierter   Ansatz, der in beiden Marktregimen arbeiten kann. Highlights 2-Kern-Motor : Trend-Modul (ATR-normalisiertes EMA-Gap + Hysterese + RSI) & Range-Modul (ATR-Abweichung + RSI-Center; optiona
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Experten
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4) Ein portfolio-orientiertes, regimebewusstes Handelssystem Entwickelt für Robustheit – nicht für Perfektion Überblick Raschke & Friends ist ein Multi-Modul- und Multi-Asset-Expert-Advisor für MetaTrader 4, der konsequent aus einer Portfolio-Perspektive heraus entwickelt wurde – nicht als einzelnes Setup, das überall funktionieren muss. Das System kombiniert mehrere klassische Handelsansätze – Trend, Mean Reversion, Breakout und Inside Bar – ohn
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Stop Raid EA Der Evergreen Stop Raid EA ist ein Präzisionshandelssystem, das auf einem der leistungsstärksten und zuverlässigsten Konzepte in der modernen Kursentwicklung basiert: Liquiditätsüberschwemmungen , auch bekannt als Stop Raids . Diese Ereignisse treten auf, wenn der Markt absichtlich über ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausschießt, um Stop-Loss-Orders auszulösen, Liquidität zu erfassen und dann eine scharfe Umkehr einzuleiten. Dieser EA wurde entwi
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Pivot Trader EA Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde. Es erfasst sowohl: Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels) Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups) Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet. Wie es funktioniert An jedem neuen Handelstag berechnet der E
Auswahl:
hwschmidt
258
hwschmidt 2025.11.03 14:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Frank Paetsch
7549
Antwort vom Entwickler Frank Paetsch 2025.11.03 16:24
Thanks for the feedback! Glad to know Trend King is performing well in live conditions — that’s exactly what it was built for.
Grom191986
20
Grom191986 2025.10.04 20:04 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Frank Paetsch
7549
Antwort vom Entwickler Frank Paetsch 2025.10.04 22:33
Many thanks for your review and support.
Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.09.03 14:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Frank Paetsch
7549
Antwort vom Entwickler Frank Paetsch 2025.09.03 16:24
Thank you very much for the evaluation and for your trust.
Arkadii Zagorulko
77499
Arkadii Zagorulko 2025.09.03 13:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Frank Paetsch
7549
Antwort vom Entwickler Frank Paetsch 2025.09.03 14:17
Thanks so much for your review. It really means a lot to me.
br0dim
34
br0dim 2025.09.03 10:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Frank Paetsch
7549
Antwort vom Entwickler Frank Paetsch 2025.09.03 10:30
Thank you for your purchase of Trend King EA. We’re thrilled to have you as a customer. If you need any help, just reply to this message.
Antwort auf eine Rezension