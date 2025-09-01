Trend King EA
- Experten
- Frank Paetsch
- Version: 4.4
- Aktualisiert: 8 November 2025
- Aktivierungen: 5
Trend King (MT4) – v4.4 AO
Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits
Was ist Trend King?
Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA, der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO)-Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile, snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung.
Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exit, ein hybrides Trailing (Donchian + Chandelier), Break-Even-Hop, Scale-out, Session- & Tages-Schutz sowie eine leichte Policy-Schicht („Bandit“), die sinnvolle Trail/ADX-Policies automatisch wählen kann.
Hauptfunktionen
- 3-EMA-Trendengine (Fast/Mid/Slow) mit optionalem Slope-Check und Pullback-Bestätigung
- AO-Baseline-Snap (ATR-Perzentile auf zwei Horizonten, Glättung + Hysterese) steuert:
- effektive EMA-Perioden (Fast/Mid/Slow)
- Donchian-Stop/Trail-Perioden
- ATR-TP/SL-Multiplikatoren
- optional die ADX-Schwelle
- Pullback-Zielwechsel (Fast → Mid) abhängig vom AO-Perzentil
- Entry-Strenge Auto (AO-gesteuert): locker / normal / echtes 3-EMA-Zonen-Touch
- Pullback-Bestätigungskerze (default AN: Long = grün, Short = rot)
- Regime-Filter:
- Phase-Filter (ADX- & ATR-Steigungen + ATR14/ATR50-Verhältnis)
- Höherer-TF ADX-Gate (TF + Schwelle einstellbar)
- Overstretch-Schutz (blockiert Ausatmer/News-Spikes relativ zu ATR14)
- Ausführungs-Schutz: Spread-Filter (absolut oder ATR-relativ), Session-Fenster, Friday-Cutoff, Flip-Guard-Bars, globaler Cooldown nach Trade, Code-134-Cooldown, max. offene Positionen
- Risk & Positionsgröße:
- LotMode 0 = Fix
- LotMode 1 = Pro Kontoeinheit
- LotMode 2 = Echte Risiko-% pro Trade (über Stop-Distanz)
- LotMode 3 = Margin-basiert (legacy)
- Margin-Checks, Mindest-Free-Margin-%, automatisches Downscaling auf Broker-Limits
- TP/SL & Trailing:
- TP auf Chance/Risiko oder ATR-basiert
- ATR-SL (effektiver Multiplikator via AO)
- Hybrides Trailing: Donchian/ATR, reiner Chandelier oder Hybrid (max/min)
- TrailOnlyAfterR (Trailing erst ab definiertem R-Faktor)
- Volatilitäts-Exit: bei ATR-Einbruch (ATR14 vs ATR50) harter SL-Push (oft bis BE)
- Break-Even-Hop (einmalig) und optionales Scale-out
- Equity- & Tages-Schutz:
- Equity-Guard: Risiko reduzieren oder Einstiege sperren ab DD-Schwellen
- Täglicher Verlustschutz in R (kumuliertes Tages-R)
- Komfort:
- On-Chart P/L-Label (Ecke, Farbe, Refresh)
- CSV-Logging (pro Tag oder Run, Throttling, Cleanup)
- Magic automatisch pro Symbol/TF (übersteuerbar)
ATR-Perzentile auf zwei Blickfeldern werden gemischt, geglättet (Alpha) und mit Hysterese stabilisiert. Das resultierende AO-Perzentil steuert Mapping rund um die Baseline: EMAs, Donchian-Stops/Trails, ATR-TP/SL, Pullback-Switch und optional ADX-Schwelle. So bleibt das Verhalten volatilitätsbewusst und stabil – ohne Parameter-Hopping. 📈 Empfohlene Nutzung
- Paare: Majors & liquide Crosses (z. B. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD)
- Zeiteinheiten: M5–H1 (M15/M30 besonders ausgewogen)
- Risiko: 0,5–1,0 % je Trade (LotMode 2) oder kleine fixe Lots (0.01–0.05)
- Trend/Filter: Fast/Mid/Slow EMA, optional ADX, Phase-Filter, HTF-ADX
- Pullback & Stops: Mid/Zone-Touch, Donchian-SL-Baseline, Bestätigungskerze
- Execution: New-Bar-Trading, Slippage/Spread, max. gleichzeitige Positionen
- Risk: Risiko-% pro Trade, pro Kontoeinheit, fixe Lots, Margin-Checks
- TP/SL/Trail: RR-TP, ATR-TP/SL, Donchian/ATR-Trail, Chandelier/Hybrid, Trail-ab-R
- BE/Scale-out: BE-Hop (Pips & R), einmaliges Scale-out
- Session/Tag: Handelsfenster, Friday-Cutoff
- Equity/Tag: DD-Schwellen (Risiko reduzieren/Sperre), Tages-R-Limit
- AO: Dual-Horizon-N, Glättung, Hysterese, Baseline-Version/Resnap
- CSV/UI: CSV-Modi & Throttling, On-Chart P/L
- An M15 oder M30 auf ein liquides Paar anhängen (z. B. EURUSD).
- Defaults belassen, LotMode = 2, RiskPerTradePct = 0.5–1.0 setzen.
- Optional UseSessionFilter und NoFridayAfter aktivieren.
- Eine Woche forward laufen lassen, CSV und P/L-Label beurteilen.
Kein Martingale, kein Grid. Handel mit CFDs/FX ist risikobehaftet; frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen.
