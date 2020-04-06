Hedge Scalping Expert XAUUSD

🔹 XAUUSD Hedge Scalping Expert ist ein automatischer Trading-Expert-Advisor für Gold (XAUUSD), der gleichzeitig BUY- und SELL-Positionen eröffnet.
Der EA wurde entwickelt, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren und arbeitet mit Trailing-Stop-Training sowie einer intelligenten Re-Entry-Logik für kontinuierliche Handelsaktivität.

⬛ Systemübersicht (auf einen Blick)

🧠 Expert Advisor: XAUUSD Hedge Scalping Expert
💰 Instrument: XAUUSD (Gold / USD)
⏱️ Timeframe: M1 (empfohlen)
📊 Handelsstil: Hedging · Scalping · Re-Entry
⚙️ Plattform: MetaTrader 4

📉 Empfohlener Spread:
✔️ möglichst klein
✔️ ideal bis 7 Punkte bei Gold

🏦 Broker-Empfehlung:
✔️ Tickmill (RAW / RAWF / RAW Account)
ℹ️ Alternativ: jeder andere Broker mit RAW-Spread-Konto
(Brokerangabe ist nur eine Empfehlung, keine Verpflichtung)

⚙️ Funktionsweise des Expert Advisors

Beim Start eröffnet der Expert Advisor sofort zwei Positionen gleichzeitig:

  • eine BUY-Position

  • eine SELL-Position

Diese Hedging-Struktur sorgt dafür, dass der EA immer am Markt aktiv ist – unabhängig von der aktuellen Marktrichtung.

Jede Position wird mit einem festen initialen Stop-Loss eröffnet, der weit vom Einstieg entfernt liegt.
Erst wenn eine definierte Gewinnschwelle erreicht wird, aktiviert sich das Stop-Loss-Training (Trailing-Stop).

🔁 Stop-Loss-Training (Trailing-System)

Das Trailing-System arbeitet stufenweise und besteht aus drei klar getrennten Parametern:

🔹 Startpunkt:
Ab welchem Gewinn (in Punkten) das Trailing beginnt

🔹 Abstand:
Wie weit der Stop-Loss hinter dem aktuellen Preis liegt

🔹 Schrittweite:
Wie viele Punkte sich der Preis weiterbewegen muss, bevor der Stop-Loss erneut nachgezogen wird
(kein tick-weises Nachziehen)

Dieses System sorgt für stabile Performance, geringe Serverlast und saubere Ausführung – auch im Strategietester.

🔄 Re-Entry-Logik

Wird eine Position durch den Trailing-Stop geschlossen, kann der EA automatisch neu einsteigen, sobald:

⬆️ der Preis eine definierte Anzahl an Punkten über dem letzten Close liegt
⬇️ oder eine definierte Anzahl an Punkten unter dem letzten Close liegt

Die Re-Entry-Logik funktioniert getrennt für BUY und SELL, jeweils gespiegelt, und ist vollständig über Inputs steuerbar.

📈 Chart-Anzeige & Transparenz

Direkt im Chart werden folgende Informationen angezeigt:

📊 Live-Profit aller BUY-Positionen
📊 Live-Profit aller SELL-Positionen
💰 Gesamt-Profit (offene + geschlossene Trades)
📅 Anzahl der heute geschlossenen Trades (nach Magic Number)
📚 Gesamtanzahl geschlossener Trades über die komplette Historie (nach Magic Number)

Der Total-Profit wird zusätzlich zentral im Chart angezeigt.
Farbe, Schriftart und Schriftgröße sind frei einstellbar.

💸 Kommission & Kosten

Die Kommission wird korrekt berücksichtigt.
Falls der Broker oder der Strategietester keine Kommission liefert, berechnet der EA diese intern anhand der Lotgröße (Tickmill-Modell: 0,05 pro 0,01 Lot).

So bleibt der angezeigte Profit realistisch und vergleichbar zwischen Tester und Live-Betrieb.

⚠️ Risiko- & Haftungshinweis

Dieser Expert Advisor verwendet Hedging-Strategien und kann über längere Zeit offene Positionen halten.
Je nach Marktphase können Floating-Drawdowns auftreten.

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Der Entwickler übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste.
Bitte testen Sie den Expert Advisor ausführlich auf einem Demo-Konto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.


