MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Expert Advisor automatique de scalping MT4 pour Gold (XAUUSD), trading XAUUSD M1, EA scalping or, microtrend scalping, tick momentum trading, système d’entrée sur pullback, trailing stop, scalper hedging sur l’or, EA or faible risque, MT4 Expert Advisor pour le trading de l’or.

📌 Configuration recommandée

• Symbole : Gold (XAUUSD)

• Timeframe : M1 (1 minute)

• Capital de départ minimal : à partir de 300 €

• Capital de départ recommandé : à partir de 500 €

• Positions ouvertes max : toujours exactement 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA a été conçu spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) et suit une approche de micro-scalping contrôlée.

L’EA n’ouvre jamais plus de deux positions en même temps — une BUY et une SELL, ni plus ni moins.

🧠 Logique de trading — précise et contrôlée

• Analyse de chaque nouvelle bougie M1

• Aucune entrée directement à l’ouverture

• Entrée uniquement après un pullback défini depuis l’ouverture

• Confirmation supplémentaire via le tick momentum pour réduire les faux signaux

🛡️ Gestion du risque & contrôle des positions

• Chaque position est ouverte avec un Stop Loss fixe

• Pas de Take Profit fixe

• Les profits sont sécurisés via un Trailing Stop, activé uniquement après avoir atteint un niveau de gain défini

• Pas de grid, pas de martingale, pas d’averaging, pas d’empilement de positions

⚖️ Pourquoi seulement deux positions ?

• Une BUY et une SELL simultanément permettent de garder l’utilisation de la marge sous contrôle

• Évite une sur-exposition

• Structure claire et transparente

• Adapté aux petits comptes dès 300 €, recommandé dès 500 €

📊 Transparence sur le graphique

• Profit BUY en temps réel

• Profit SELL en temps réel

• Profit TOTAL depuis le démarrage de l’EA (label fixe)

• Affichage du spread, du mouvement des ticks et du statut interne

⚙️ Remarque sur les réglages

Les réglages par défaut sont volontairement conservateurs et optimisés.

Il est recommandé d’utiliser l’EA d’abord avec les réglages par défaut.