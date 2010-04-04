MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD), scalping en XAUUSD M1, EA de scalping en oro, microtendencias, tick momentum, entradas por retroceso, trailing stop, scalper con cobertura en oro, EA de bajo riesgo, Expert Advisor MT4 para trading en oro.

📌 Configuración recomendada
Símbolo: Gold (XAUUSD)
Timeframe: M1 (1 minuto)
Capital mínimo: desde 300 €
Capital recomendado: desde 500 €
Máximo de posiciones abiertas: exactamente 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA fue desarrollado específicamente para el mercado de oro (XAUUSD) y utiliza un enfoque de micro-scalping controlado.
El EA nunca abre más de dos posiciones al mismo tiempouna BUY y una SELL.

🧠 Lógica de trading — precisa y controlada
• Análisis de cada nueva vela M1
Sin entrada inmediata al abrir la vela
• Entrada solo después de un retroceso definido desde la apertura
• Confirmación adicional mediante tick momentum

🛡️ Gestión de riesgo y posiciones
• Cada operación se abre con Stop Loss fijo
Sin Take Profit fijo
• Beneficios protegidos mediante Trailing Stop activado solo tras alcanzar cierto beneficio
Sin grid, sin martingala, sin promediar, sin acumulación de posiciones

⚖️ ¿Por qué solo dos posiciones?
Una BUY y una SELL simultáneamente mantienen el uso de margen bajo control
• Evita el sobreapalancamiento
• Estructura clara y transparente
• Adecuado para cuentas pequeñas desde 300 €, recomendado desde 500 €

📊 Información visible en el gráfico
• Beneficio BUY en tiempo real
• Beneficio SELL en tiempo real
• Beneficio total desde el inicio del EA
• Spread, movimiento de ticks y estado interno

⚙️ Nota sobre ajustes
Los ajustes por defecto son conservadores y están optimizados.
Se recomienda usar el EA sin modificar la configuración inicial.


