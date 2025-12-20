MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Expert Advisor automatico di scalping per MT4 per Gold (XAUUSD), trading XAUUSD M1, Gold scalping EA, microtrend scalping, tick momentum trading, pullback entry system, trailing stop EA, gold hedging scalper, low risk gold EA, MT4 Expert Advisor per il trading dell’oro.

📌 Impostazione consigliata

• Simbolo: Gold (XAUUSD)

• Timeframe: M1 (1 minuto)

• Capitale iniziale minimo: da 300 €

• Capitale iniziale consigliato: da 500 €

• Posizioni massime aperte: sempre esattamente 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA è stato sviluppato specificamente per il mercato Gold (XAUUSD) e segue un approccio di micro-scalping controllato.

L’EA non apre mai più di due posizioni contemporaneamente — una BUY e una SELL, né più né meno.

🧠 Logica di trading — precisa e controllata

• Analisi di ogni nuova candela M1

• Nessun ingresso direttamente all’apertura della candela

• Ingresso solo dopo un pullback definito dall’open

• Conferma aggiuntiva tramite tick momentum per ridurre falsi ingressi

🛡️ Gestione del rischio & controllo posizioni

• Ogni posizione viene aperta con Stop Loss fisso

• Nessun Take Profit fisso

• I profitti vengono protetti con un Trailing Stop, attivato solo dopo aver raggiunto un livello di profitto definito

• Niente grid, niente martingala, niente averaging, niente stacking di posizioni

⚖️ Perché solo due posizioni?

• Una BUY e una SELL insieme aiutano a mantenere l’uso del margine sotto controllo

• Evita un’eccessiva leva

• Struttura chiara e trasparente

• Adatto a conti piccoli da 300 €, consigliato da 500 €

📊 Trasparenza direttamente sul grafico

• Profitto BUY live

• Profitto SELL live

• Profitto TOTAL dall’avvio dell’EA (etichetta fissa)

• Visualizzazione di spread, movimento dei tick e stato interno

⚙️ Nota sulle impostazioni

Le impostazioni predefinite sono volutamente conservative e ottimizzate.

Si consiglia di utilizzare l’EA inizialmente con le impostazioni di default.