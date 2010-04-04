MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA는 MetaTrader 4용으로 개발된 자동 Expert Advisor이며, M1 타임프레임에서 골드(XAUUSD) 거래를 대상으로 합니다.

마이크로 트렌드 기반 스캘핑 로직과 명확하게 정의된 포지션 구조를 사용합니다.

사용 범위

거래 상품: XAUUSD(골드)

타임프레임: M1(1분)

거래 방식: Microtrend · Scalping · Tick Momentum

플랫폼: MetaTrader 4

최대 포지션 수: 정확히 2개 (1 BUY + 1 SELL)

거래 로직

EA는 새로 형성되는 각 M1 캔들을 분석하며 다음 규칙을 따릅니다:

각 신규 캔들에서 시장 움직임 분석

캔들 시가에서 직접 진입하지 않음

시가에서 정의된 되돌림 이후 진입

tick momentum을 통한 추가 확인

포지션 구조

동시에 최대 두 개의 포지션만 유지

항상 BUY와 SELL 포지션을 하나씩 유지

grid 사용 없음

martingale 사용 없음

포지션 체인 없음

리스크 관리

각 포지션은 초기 스탑로스로 개설

고정 테이크프로핏 없음

정의된 수익 수준 도달 후 활성화되는

트레일링 스탑으로 수익 보호

차트 표시 및 상태

차트에는 다음 정보가 표시됩니다:

BUY 포지션의 실시간 수익

SELL 포지션의 실시간 수익

EA 시작 이후의 총 수익

현재 스프레드

틱 움직임

EA 내부 상태

설정

모든 파라미터는 inputs를 통해 조정할 수 있습니다.

리스크 안내

외환 및 CFD 거래에는 위험이 따릅니다.

EA는 포지션을 장기간 보유할 수 있습니다.

시장 상황에 따라 변동 손실이 발생할 수 있습니다.

실계좌 사용 전 데모 테스트를 권장합니다.