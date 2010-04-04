MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
- 버전: 3.0
- 업데이트됨: 23 12월 2025
- 활성화: 5
MicroTrend Scalping EA는 MetaTrader 4용으로 개발된 자동 Expert Advisor이며, M1 타임프레임에서 골드(XAUUSD) 거래를 대상으로 합니다.
마이크로 트렌드 기반 스캘핑 로직과 명확하게 정의된 포지션 구조를 사용합니다.
사용 범위
-
거래 상품: XAUUSD(골드)
-
타임프레임: M1(1분)
-
거래 방식: Microtrend · Scalping · Tick Momentum
-
플랫폼: MetaTrader 4
-
최대 포지션 수: 정확히 2개 (1 BUY + 1 SELL)
거래 로직
EA는 새로 형성되는 각 M1 캔들을 분석하며 다음 규칙을 따릅니다:
-
각 신규 캔들에서 시장 움직임 분석
-
캔들 시가에서 직접 진입하지 않음
-
시가에서 정의된 되돌림 이후 진입
-
tick momentum을 통한 추가 확인
포지션 구조
-
동시에 최대 두 개의 포지션만 유지
-
항상 BUY와 SELL 포지션을 하나씩 유지
-
grid 사용 없음
-
martingale 사용 없음
-
포지션 체인 없음
리스크 관리
-
각 포지션은 초기 스탑로스로 개설
-
고정 테이크프로핏 없음
-
정의된 수익 수준 도달 후 활성화되는
트레일링 스탑으로 수익 보호
차트 표시 및 상태
차트에는 다음 정보가 표시됩니다:
-
BUY 포지션의 실시간 수익
-
SELL 포지션의 실시간 수익
-
EA 시작 이후의 총 수익
-
현재 스프레드
-
틱 움직임
-
EA 내부 상태
설정
모든 파라미터는 inputs를 통해 조정할 수 있습니다.
리스크 안내
외환 및 CFD 거래에는 위험이 따릅니다.
EA는 포지션을 장기간 보유할 수 있습니다.
시장 상황에 따라 변동 손실이 발생할 수 있습니다.
실계좌 사용 전 데모 테스트를 권장합니다.