TREND METER – MULTICURRENCY FOREX TREND ANALYSIS INDICATOR FOR MT4

Der Trend Meter ist ein leistungsstarker und extrem leichter Indikator, der dir auf einen Blick zeigt, wie stark der Trend ist – in Echtzeit, farbig, übersichtlich und ohne Verzögerung.

Er analysiert mehrere Zeitrahmen, mehrere Währungspaare und mehrere interne Trend-Signale, und fasst alles in einer echten, kompakten „Trend-Ampel“ zusammen.

Perfekt für Scalper, Intraday-Trader und Swing-Trader.

Perfekt für Anfänger und Profis – der Trend Meter zeigt dir sofort:

Trend vorhanden oder kein Trend

Trendstärke

Trendrichtung BUY oder SELL

Mehrere bestätigte Signale

Alle Farben, Größen und Positionen komplett einstellbar

🔍 Hauptfunktionen

✔ Trend-Analyse (Trend Meter 1, 2 und 3)

Der Indikator besteht aus drei unabhängigen Trend-Modulen:

Trend Meter 1

→ arbeitet mit helleren Trendfarben (hellgrün / hellrot)

→ reagiert früh auf Trendwechsel (früher Entry) Trend Meter 2

→ Haupt-Trendlogik (grün = BUY / rot = SELL)

→ mittlere Sensitivität

→ ideal für Scalping & Intraday Trend Meter 3

→ stärkste Filterung

→ zeigt nur die klaren Trends (für sichere Entries)

Alle drei Meter können kombiniert werden oder einzeln genutzt werden.

Der Trader sieht sofort, wie viele Trendmeter übereinstimmen → stärkere Bestätigung.

📊 Multitimeframe & Multicurrency

Arbeitet gleichzeitig über mehrere Zeitfenster

Unterstützt alle MT4/MT5 Symbole

Keine Verzögerung, keine Repaints

Extrem leichte CPU-Belastung

🎨 Vollständig anpassbar

Jeder Trend Meter kann eingestellt werden:

Farben

Breite

Höhe

Abstand

Position am Chart

Schriftgröße

Signal-Intensität

Multi-TF Filter

Der Benutzer kann ohne Code, nur über Inputs alles verändern.

🔥 Warum Trader diesen Indikator lieben

Öffnet nicht automatisch Trades → 100 % Kontrolle beim Trader

Sehr übersichtlich: Trend auf EINEM Blick sichtbar

Keine verwirrenden Linien, keine Charts voller Farben

Nur klare Signale: BUY , SELL , SEITWÄRTS / NO TREND

Unterstützt jede Strategie → perfekt für

✔ Scalping

✔ Daytrading

✔ Trendfolgestrategien

✔ Hedge-Methoden

✔ Grid-Systeme

📦 Was ist NEU in diesem Release?

Kompletter Code neu strukturiert

3 unabhängige Trend-Meter

Reaktionsgeschwindigkeit viel höher

Verbesserte Farblogik

Alle Inputs beschriftet und erklärt

Benutzer kann alle Werte selbst einstellen

💡 Empfehlung

Nutze Trend Meter 1 + 2 für Entry,

Trend Meter 3 für Filter,

und handle NUR, wenn alle drei übereinstimmen → höchste Trefferquote.

📁 Version ohne Repaints – stabil & robust

Der Trend Meter wurde von Grund auf neu programmiert und ist: