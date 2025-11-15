Trend Meter

5

TREND METER – MULTICURRENCY FOREX TREND ANALYSIS INDICATOR FOR MT4

Der Trend Meter ist ein leistungsstarker und extrem leichter Indikator, der dir auf einen Blick zeigt, wie stark der Trend ist – in Echtzeit, farbig, übersichtlich und ohne Verzögerung.
Er analysiert mehrere Zeitrahmen, mehrere Währungspaare und mehrere interne Trend-Signale, und fasst alles in einer echten, kompakten „Trend-Ampel“ zusammen.

Perfekt für Scalper, Intraday-Trader und Swing-Trader.
Perfekt für Anfänger und Profis – der Trend Meter zeigt dir sofort:

  • Trend vorhanden oder kein Trend

  • Trendstärke

  • Trendrichtung BUY oder SELL

  • Mehrere bestätigte Signale

  • Alle Farben, Größen und Positionen komplett einstellbar

🔍 Hauptfunktionen

Trend-Analyse (Trend Meter 1, 2 und 3)

Der Indikator besteht aus drei unabhängigen Trend-Modulen:

  1. Trend Meter 1
    → arbeitet mit helleren Trendfarben (hellgrün / hellrot)
    → reagiert früh auf Trendwechsel (früher Entry)

  2. Trend Meter 2
    → Haupt-Trendlogik (grün = BUY / rot = SELL)
    → mittlere Sensitivität
    → ideal für Scalping & Intraday

  3. Trend Meter 3
    → stärkste Filterung
    → zeigt nur die klaren Trends (für sichere Entries)

Alle drei Meter können kombiniert werden oder einzeln genutzt werden.
Der Trader sieht sofort, wie viele Trendmeter übereinstimmen → stärkere Bestätigung.

📊 Multitimeframe & Multicurrency

  • Arbeitet gleichzeitig über mehrere Zeitfenster

  • Unterstützt alle MT4/MT5 Symbole

  • Keine Verzögerung, keine Repaints

  • Extrem leichte CPU-Belastung

🎨 Vollständig anpassbar

Jeder Trend Meter kann eingestellt werden:

  • Farben

  • Breite

  • Höhe

  • Abstand

  • Position am Chart

  • Schriftgröße

  • Signal-Intensität

  • Multi-TF Filter

Der Benutzer kann ohne Code, nur über Inputs alles verändern.

🔥 Warum Trader diesen Indikator lieben

  • Öffnet nicht automatisch Trades → 100 % Kontrolle beim Trader

  • Sehr übersichtlich: Trend auf EINEM Blick sichtbar

  • Keine verwirrenden Linien, keine Charts voller Farben

  • Nur klare Signale: BUY, SELL, SEITWÄRTS / NO TREND

  • Unterstützt jede Strategie → perfekt für
    ✔ Scalping
    ✔ Daytrading
    ✔ Trendfolgestrategien
    ✔ Hedge-Methoden
    ✔ Grid-Systeme

📦 Was ist NEU in diesem Release?

  • Kompletter Code neu strukturiert

  • 3 unabhängige Trend-Meter

  • Reaktionsgeschwindigkeit viel höher

  • Verbesserte Farblogik

  • Alle Inputs beschriftet und erklärt

  • Benutzer kann alle Werte selbst einstellen

💡 Empfehlung

Nutze Trend Meter 1 + 2 für Entry,
Trend Meter 3 für Filter,
und handle NUR, wenn alle drei übereinstimmen → höchste Trefferquote.

📁 Version ohne Repaints – stabil & robust

Der Trend Meter wurde von Grund auf neu programmiert und ist:

  • robust

  • schnell

  • leicht

  • sicher

  • stabil in Backtests & Live


Bewertungen 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Empfohlene Produkte
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Reversal Indicator
Augustine Kamatu
2.5 (2)
Indikatoren
Wollten Sie schon immer einmal einen Trend genau dann erkennen, wenn er beginnt? Dieser Indikator versucht, die Höchst- und Tiefststände eines Trends zu ermitteln. Er verwendet integrierte Indikatoren und untersucht deren Umkehrmuster. Er kann nicht allein verwendet werden, sondern benötigt die Stochastik(14) zur Bestätigung des Signals. Rot für Verkauf, Blau für Kauf. Es sind keine Parameter erforderlich, einfach an ein Diagramm anhängen und es ist bereit zu gehen. Sehen Sie sich andere großart
FREE
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Handelsoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Handelsoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der blauen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie. – Dies
Deviation Arrow
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Die Abweichung hat einen Kauf- und Verkaufseingang. Finden Sie die Zahl heraus, nach der Sie handeln sollen. Sie entspricht dem MACD. Studieren Sie die Werte der Vergangenheit, um Eingaben für den Handel zu erhalten. Verwenden Sie den Indikator in Aufwärts- oder Abwärtstrends und folgen Sie dem größeren Trend für Einstiegspunkte oder Umkehrungen. Verwenden Sie andere Filter oder Strategien, um den Indikator für den Erfolg einzusetzen. - ist kaufen und + ist Verkaufen. Handeln Sie auf Zeitrahmen
CCI Jurik
Augustine Kamatu
Indikatoren
Wir stellen Ihnen CCI Jurik vor - einen dynamischen Indikator, der Ihr Devisenhandelserlebnis verbessert, indem er benutzerdefinierte gleitende Durchschnitte auf der Grundlage des Commodity Channel Index (CCI) in den MetaTrader 4-Indikator CCI integriert. Die gleitenden Durchschnitte von Jurik sind für ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Analyse von Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt bekannt. Sie bieten Händlern eine glattere Darstellung des Kursgeschehens, reduzieren das Rauschen un
FREE
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator E ntdecken Sie Wolf Waves - Ihr ultimatives Handelswerkzeug! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Wolf Waves auf jedem Zeitrahmen leicht zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Unser Wolf Waves-Indikator erledigt diese Aufgabe mühelos. Hier erfahren Sie, warum er perfekt für Sie ist: Hauptmerkmale: Automatische Erkennung: Unser W
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
"DAS ULTIMATIVE HANDELSGEHEIMNIS - GEWINNE SCHNELL FREISETZEN!" Ein neues Handelssystem. Ein erstaunlicher Handelsindikator. Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Die meisten Händler verschwenden Monate damit, Strategien und endlosen Charts hinterherzujagen - nur um Chancen zu verpassen und sich selbst in Frage zu stellen. Hier ist das Geheimnis: Sie müssen sich nicht abmühen. Sie brauchen keine jahrelange Ausbildung. Alles, was Sie brauchen, ist das richt
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indikatoren
Lord Auto Fibonnaci ist ein kostenloser Indikator für Meta Trader, um das berühmteste Diagramm auf dem Finanzmarkt als "Fibonnaci" bekannt zu zeigen. Wie wir in den Bildern unten sehen können, wird die Fibonnaci Tabelle automatisch den Graphen für Sie analysieren, mit Trendfaktoren durch Prozentsatz, fast unfehlbar verwenden, können Sie immer arbeiten, wenn der Prozentsatz niedrig oder hoch ist, starten Sie Einkäufe und Verkäufe auf Zeit, ideal für die Analyse der Einträge! In den Bildern unt
FREE
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indikatoren
Der Begriff "Hai" bezeichnet in der Geschäftswelt einen Großinvestor, der gerade eine gute Investition in ein hochpotentes Geschäft getätigt hat, also diejenigen, die den Markt bewegen. In unserem Fall, wenn ein amerikanischer Hai ein japanisches Unternehmen kauft, muss er/sie amerikanische Dollar in japanische Yen umtauschen, um das Geschäft abzuschließen. Die Nachfrage nach dem japanischen Yen wird also stark ansteigen. Der USD/JPY wird also schnell short gehen, wenn das Geschäft von einem Hai
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Weitere Produkte dieses Autors
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
BOS Liquidity Sweep
Mahmud Hisso
Indikatoren
Erkennt Break of Structure (BOS) und Liquiditäts-Sweeps anhand der Marktstruktur zur visuellen Analyse möglicher Richtungswechsel. BOS Liquidity Sweep – Marktstruktur-Indikator BOS Liquidity Sweep ist ein technischer Marktstruktur-Indikator, der Liquiditäts-Sweeps und Break-of-Structure-Zonen (BOS) direkt im Chart visualisiert. Der Fokus liegt auf dem reinen Kursverhalten (Price Action) und der strukturellen Analyse von Hochs und Tiefs. Der Indikator dient ausschließlich zur visuellen Unterstüt
Hedge Scalping Expert XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
XAUUSD Hedge Scalping Expert ist ein automatischer Trading-Expert-Advisor für Gold (XAUUSD) , der gleichzeitig BUY- und SELL-Positionen eröffnet. Der EA wurde entwickelt, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren und arbeitet mit Trailing-Stop-Training sowie einer intelligenten Re-Entry-Logik für kontinuierliche Handelsaktivität. Systemübersicht (auf einen Blick) Expert Advisor: XAUUSD Hedge Scalping Expert Instrument: XAUUSD (Gold / USD) ️ Timeframe: M1 (empfohlen) Hand
Auswahl:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Mahmud Hisso
346
Antwort vom Entwickler Mahmud Hisso 2025.11.23 19:08
Thank you very much for your detailed and positive review!
I’m happy to hear that the Trend Meter works so well for you and that you already earned back the cost. The idea you suggested is already planned for the next update —
Version 1.1 will be released next week, and of course you will be able to download it for free. If you need anything or have more ideas, feel free to contact me anytime.
Thank you again for your trust and support! 🙏
Antwort auf eine Rezension