Trend Meter
- Indikatoren
- Mahmud Hisso
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 5
TREND METER – MULTICURRENCY FOREX TREND ANALYSIS INDICATOR FOR MT4
Der Trend Meter ist ein leistungsstarker und extrem leichter Indikator, der dir auf einen Blick zeigt, wie stark der Trend ist – in Echtzeit, farbig, übersichtlich und ohne Verzögerung.
Er analysiert mehrere Zeitrahmen, mehrere Währungspaare und mehrere interne Trend-Signale, und fasst alles in einer echten, kompakten „Trend-Ampel“ zusammen.
Perfekt für Scalper, Intraday-Trader und Swing-Trader.
Perfekt für Anfänger und Profis – der Trend Meter zeigt dir sofort:
-
Trend vorhanden oder kein Trend
-
Trendstärke
-
Trendrichtung BUY oder SELL
-
Mehrere bestätigte Signale
-
Alle Farben, Größen und Positionen komplett einstellbar
🔍 Hauptfunktionen
✔ Trend-Analyse (Trend Meter 1, 2 und 3)
Der Indikator besteht aus drei unabhängigen Trend-Modulen:
-
Trend Meter 1
→ arbeitet mit helleren Trendfarben (hellgrün / hellrot)
→ reagiert früh auf Trendwechsel (früher Entry)
-
Trend Meter 2
→ Haupt-Trendlogik (grün = BUY / rot = SELL)
→ mittlere Sensitivität
→ ideal für Scalping & Intraday
-
Trend Meter 3
→ stärkste Filterung
→ zeigt nur die klaren Trends (für sichere Entries)
Alle drei Meter können kombiniert werden oder einzeln genutzt werden.
Der Trader sieht sofort, wie viele Trendmeter übereinstimmen → stärkere Bestätigung.
📊 Multitimeframe & Multicurrency
-
Arbeitet gleichzeitig über mehrere Zeitfenster
-
Unterstützt alle MT4/MT5 Symbole
-
Keine Verzögerung, keine Repaints
-
Extrem leichte CPU-Belastung
🎨 Vollständig anpassbar
Jeder Trend Meter kann eingestellt werden:
-
Farben
-
Breite
-
Höhe
-
Abstand
-
Position am Chart
-
Schriftgröße
-
Signal-Intensität
-
Multi-TF Filter
Der Benutzer kann ohne Code, nur über Inputs alles verändern.
🔥 Warum Trader diesen Indikator lieben
-
Öffnet nicht automatisch Trades → 100 % Kontrolle beim Trader
-
Sehr übersichtlich: Trend auf EINEM Blick sichtbar
-
Keine verwirrenden Linien, keine Charts voller Farben
-
Nur klare Signale: BUY, SELL, SEITWÄRTS / NO TREND
-
Unterstützt jede Strategie → perfekt für
✔ Scalping
✔ Daytrading
✔ Trendfolgestrategien
✔ Hedge-Methoden
✔ Grid-Systeme
📦 Was ist NEU in diesem Release?
-
Kompletter Code neu strukturiert
-
3 unabhängige Trend-Meter
-
Reaktionsgeschwindigkeit viel höher
-
Verbesserte Farblogik
-
Alle Inputs beschriftet und erklärt
-
Benutzer kann alle Werte selbst einstellen
💡 Empfehlung
Nutze Trend Meter 1 + 2 für Entry,
Trend Meter 3 für Filter,
und handle NUR, wenn alle drei übereinstimmen → höchste Trefferquote.
📁 Version ohne Repaints – stabil & robust
Der Trend Meter wurde von Grund auf neu programmiert und ist:
-
robust
-
schnell
-
leicht
-
sicher
-
stabil in Backtests & Live
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader