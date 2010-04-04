Alles klar 👍

Ich mache jetzt alle Sprachen identisch, gleicher Inhalt, gleiche Struktur, MQL5-ready, ohne zusätzliche Überschriften, nur Text.

Zwischen den Sprachen sage ich auf Deutsch, dass die nächste Sprache kommt.

🇷🇺 Russisch – fertig, jetzt kommt Chinesisch

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD), торговля XAUUSD M1, скальпинг золота, микротрендовый скальпинг, тик-моментум, стратегия входа по откату, трейлинг-стоп, хеджирующий скальпер по золоту, низкорисковый EA для золота, MT4 Expert Advisor для торговли золотом.

📌 Рекомендуемые условия торговли

• Символ: Gold (XAUUSD)

• Таймфрейм: M1 (1 минута)

• Минимальный стартовый капитал: от 300 €

• Рекомендуемый стартовый капитал: от 500 €

• Максимальное количество позиций: строго 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA разработан специально для рынка Gold (XAUUSD) и использует контролируемый микро-скальпинговый подход.

Советник никогда не открывает более двух позиций одновременно — одну BUY и одну SELL, не больше и не меньше.

🧠 Торговая логика — точная и контролируемая

• Анализ каждой новой свечи M1

• Нет входа сразу при открытии свечи

• Вход только после заданного отката от открытия свечи

• Дополнительное подтверждение через тик-моментум

🛡️ Управление рисками и позициями

• Каждая позиция открывается с фиксированным Stop Loss

• Фиксированный Take Profit не используется

• Прибыль фиксируется через Trailing Stop, который активируется только после достижения заданного уровня прибыли

• Без сетки, без мартингейла, без усреднения, без наращивания позиций

⚖️ Почему только две позиции?

• Одна BUY и одна SELL позиция одновременно позволяют контролировать маржинальную нагрузку

• Нет чрезмерного использования плеча

• Прозрачная и понятная структура

• Подходит для небольших счетов от 300 €, рекомендуется от 500 €

📊 Прозрачность прямо на графике

• Текущая прибыль BUY

• Текущая прибыль SELL

• Общая прибыль с момента запуска EA

• Отображение спреда, тикового движения и внутреннего статуса

⚙️ Примечание по настройкам

Стандартные настройки намеренно консервативны и оптимизированы для данного подхода.

Рекомендуется использовать Expert Advisor без изменений, с настройками по умолчанию.

🇨🇳 Chinesisch – fertig, jetzt kommt Spanisch

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

用于 Gold（XAUUSD） 的 MT4 自动剥头皮交易专家，XAUUSD M1 交易系统，黄金剥头皮 EA，微趋势剥头皮，Tick 动量交易，回调入场策略，移动止损 EA，黄金对冲剥头皮 EA，低风险黄金 EA，MT4 黄金交易专家顾问。

📌 推荐交易条件

• 交易品种： Gold（XAUUSD）

• 时间周期： M1（1 分钟）

• 最低启动资金： 300 € 起

• 推荐启动资金： 500 € 起

• 最大持仓数量： 始终仅 2 个（1 BUY + 1 SELL）

MicroTrend Scalping EA 专为 黄金市场（XAUUSD） 设计，采用 受控的微型剥头皮交易策略。

该 EA 从不同时开超过两笔仓位 —— 一笔 BUY 和一笔 SELL，不多也不少。

🧠 交易逻辑 — 精准且受控

• 分析每一根 新的 M1 K 线

• 不会在 K 线刚开盘时立即入场

• 仅在 价格从开盘价发生指定回调后 才考虑入场

• 结合 Tick 动量确认，减少错误信号

🛡️ 风险管理与仓位控制

• 每笔交易都有 固定止损（Stop Loss）

• 不使用固定止盈（Take Profit）

• 利润通过 移动止损（Trailing Stop） 锁定，并且 仅在达到指定盈利后激活

• 无网格、无马丁格尔、无加仓、无仓位叠加

⚖️ 为什么只允许两笔仓位？

• 同时持有 一笔 BUY 和一笔 SELL 可有效 控制保证金占用

• 避免账户过度杠杆

• 仓位结构清晰透明

• 适合 300 € 起的小资金账户，推荐 500 € 起

📊 图表实时信息显示

• BUY 实时利润

• SELL 实时利润

• EA 启动以来的总利润

• 点差、Tick 变化及内部状态显示

⚙️ 设置说明

默认参数经过保守优化，适用于该交易策略。

建议 先使用默认设置运行 EA。