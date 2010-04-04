MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
- 专家
- Mahmud Hisso
- 版本: 3.0
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 5
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)
Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD), торговля XAUUSD M1, скальпинг золота, микротрендовый скальпинг, тик-моментум, стратегия входа по откату, трейлинг-стоп, хеджирующий скальпер по золоту, низкорисковый EA для золота, MT4 Expert Advisor для торговли золотом.
📌 Рекомендуемые условия торговли
• Символ: Gold (XAUUSD)
• Таймфрейм: M1 (1 минута)
• Минимальный стартовый капитал: от 300 €
• Рекомендуемый стартовый капитал: от 500 €
• Максимальное количество позиций: строго 2 (1 BUY + 1 SELL)
MicroTrend Scalping EA разработан специально для рынка Gold (XAUUSD) и использует контролируемый микро-скальпинговый подход.
Советник никогда не открывает более двух позиций одновременно — одну BUY и одну SELL, не больше и не меньше.
🧠 Торговая логика — точная и контролируемая
• Анализ каждой новой свечи M1
• Нет входа сразу при открытии свечи
• Вход только после заданного отката от открытия свечи
• Дополнительное подтверждение через тик-моментум
🛡️ Управление рисками и позициями
• Каждая позиция открывается с фиксированным Stop Loss
• Фиксированный Take Profit не используется
• Прибыль фиксируется через Trailing Stop, который активируется только после достижения заданного уровня прибыли
• Без сетки, без мартингейла, без усреднения, без наращивания позиций
⚖️ Почему только две позиции?
• Одна BUY и одна SELL позиция одновременно позволяют контролировать маржинальную нагрузку
• Нет чрезмерного использования плеча
• Прозрачная и понятная структура
• Подходит для небольших счетов от 300 €, рекомендуется от 500 €
📊 Прозрачность прямо на графике
• Текущая прибыль BUY
• Текущая прибыль SELL
• Общая прибыль с момента запуска EA
• Отображение спреда, тикового движения и внутреннего статуса
⚙️ Примечание по настройкам
Стандартные настройки намеренно консервативны и оптимизированы для данного подхода.
Рекомендуется использовать Expert Advisor без изменений, с настройками по умолчанию.
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)
用于 Gold（XAUUSD） 的 MT4 自动剥头皮交易专家，XAUUSD M1 交易系统，黄金剥头皮 EA，微趋势剥头皮，Tick 动量交易，回调入场策略，移动止损 EA，黄金对冲剥头皮 EA，低风险黄金 EA，MT4 黄金交易专家顾问。
📌 推荐交易条件
• 交易品种： Gold（XAUUSD）
• 时间周期： M1（1 分钟）
• 最低启动资金： 300 € 起
• 推荐启动资金： 500 € 起
• 最大持仓数量： 始终仅 2 个（1 BUY + 1 SELL）
MicroTrend Scalping EA 专为 黄金市场（XAUUSD） 设计，采用 受控的微型剥头皮交易策略。
该 EA 从不同时开超过两笔仓位 —— 一笔 BUY 和一笔 SELL，不多也不少。
🧠 交易逻辑 — 精准且受控
• 分析每一根 新的 M1 K 线
• 不会在 K 线刚开盘时立即入场
• 仅在 价格从开盘价发生指定回调后 才考虑入场
• 结合 Tick 动量确认，减少错误信号
🛡️ 风险管理与仓位控制
• 每笔交易都有 固定止损（Stop Loss）
• 不使用固定止盈（Take Profit）
• 利润通过 移动止损（Trailing Stop） 锁定，并且 仅在达到指定盈利后激活
• 无网格、无马丁格尔、无加仓、无仓位叠加
⚖️ 为什么只允许两笔仓位？
• 同时持有 一笔 BUY 和一笔 SELL 可有效 控制保证金占用
• 避免账户过度杠杆
• 仓位结构清晰透明
• 适合 300 € 起的小资金账户，推荐 500 € 起
📊 图表实时信息显示
• BUY 实时利润
• SELL 实时利润
• EA 启动以来的总利润
• 点差、Tick 变化及内部状态显示
⚙️ 设置说明
默认参数经过保守优化，适用于该交易策略。
建议 先使用默认设置运行 EA。