MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

**Gold（XAUUSD）**向けのMT4自動スキャルピングEA。XAUUSD M1取引、ゴールド・スキャルピングEA、マイクロトレンド・スキャルピング、ティック・モメンタム、プルバックエントリー、トレーリングストップEA、ゴールド・ヘッジングスキャルパー、低リスク・ゴールドEA、MT4ゴールド取引用Expert Advisor。

📌 推奨トレード設定

• シンボル： Gold（XAUUSD）

• 時間足： M1（1分）

• 最低開始資金： 300 € から

• 推奨開始資金： 500 € から

• 最大保有ポジション数： 常に2つ（1 BUY + 1 SELL）

MicroTrend Scalping EAはゴールド市場（XAUUSD）向けに設計され、管理されたマイクロ・スキャルピング手法を採用しています。

本EAは同時に2つを超えるポジションを決して保有しません —— BUY 1つ、SELL 1つ、それ以上でもそれ以下でもありません。

🧠 トレードロジック — 正確かつ管理型

• 新しいM1足ごとに分析

• 足の始値で即エントリーしない

• 始値からの設定されたプルバック後にのみエントリー

• ティック・モメンタムによる追加確認で誤エントリーを抑制

🛡️ リスク管理＆ポジション管理

• 各ポジションは固定Stop Lossで開始

• 固定Take Profitは使用しない

• 利益はトレーリングストップで保護（一定の利益到達後にのみ有効化）

• グリッドなし、マーチンなし、ナンピンなし、ポジション積み増しなし

⚖️ なぜ2ポジションのみ？

• BUYとSELLを同時に1つずつにすることで証拠金使用を管理

• 過度なレバレッジを回避

• 明確で透明な構造

• 300 € からの小額口座に適し、500 € から推奨

📊 チャート上の表示

• Live BUY利益

• Live SELL利益

• EA開始以降のTOTAL利益（固定ラベル）

• スプレッド、ティック変化、内部ステータス表示

⚙️ 設定に関する注意

初期設定は保守的に最適化されています。

まずはデフォルト設定のままでの運用を推奨します。