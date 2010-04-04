MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

**Gold（XAUUSD）**向けのMT4自動スキャルピングEA。XAUUSD M1取引ゴールド・スキャルピングEAマイクロトレンド・スキャルピングティック・モメンタムプルバックエントリートレーリングストップEAゴールド・ヘッジングスキャルパー低リスク・ゴールドEAMT4ゴールド取引用Expert Advisor

📌 推奨トレード設定
シンボル： Gold（XAUUSD）
時間足： M1（1分）
最低開始資金： 300 € から
推奨開始資金： 500 € から
最大保有ポジション数： 常に2つ（1 BUY + 1 SELL）

MicroTrend Scalping EAはゴールド市場（XAUUSD）向けに設計され、管理されたマイクロ・スキャルピング手法を採用しています。
本EAは同時に2つを超えるポジションを決して保有しません —— BUY 1つ、SELL 1つ、それ以上でもそれ以下でもありません。

🧠 トレードロジック — 正確かつ管理型
新しいM1足ごとに分析
足の始値で即エントリーしない
• 始値からの設定されたプルバック後にのみエントリー
ティック・モメンタムによる追加確認で誤エントリーを抑制

🛡️ リスク管理＆ポジション管理
• 各ポジションは固定Stop Lossで開始
固定Take Profitは使用しない
• 利益はトレーリングストップで保護（一定の利益到達後にのみ有効化
グリッドなしマーチンなしナンピンなしポジション積み増しなし

⚖️ なぜ2ポジションのみ？
BUYとSELLを同時に1つずつにすることで証拠金使用を管理
• 過度なレバレッジを回避
• 明確で透明な構造
300 € からの小額口座に適し、500 € から推奨

📊 チャート上の表示
• Live BUY利益
• Live SELL利益
• EA開始以降のTOTAL利益（固定ラベル）
• スプレッド、ティック変化、内部ステータス表示

⚙️ 設定に関する注意
初期設定は保守的に最適化されています。
まずはデフォルト設定のままでの運用を推奨します。


