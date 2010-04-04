MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
- エキスパート
- Mahmud Hisso
- バージョン: 3.0
- アップデート済み: 23 12月 2025
- アクティベーション: 5
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)
**Gold（XAUUSD）**向けのMT4自動スキャルピングEA。XAUUSD M1取引、ゴールド・スキャルピングEA、マイクロトレンド・スキャルピング、ティック・モメンタム、プルバックエントリー、トレーリングストップEA、ゴールド・ヘッジングスキャルパー、低リスク・ゴールドEA、MT4ゴールド取引用Expert Advisor。
📌 推奨トレード設定
• シンボル： Gold（XAUUSD）
• 時間足： M1（1分）
• 最低開始資金： 300 € から
• 推奨開始資金： 500 € から
• 最大保有ポジション数： 常に2つ（1 BUY + 1 SELL）
MicroTrend Scalping EAはゴールド市場（XAUUSD）向けに設計され、管理されたマイクロ・スキャルピング手法を採用しています。
本EAは同時に2つを超えるポジションを決して保有しません —— BUY 1つ、SELL 1つ、それ以上でもそれ以下でもありません。
🧠 トレードロジック — 正確かつ管理型
• 新しいM1足ごとに分析
• 足の始値で即エントリーしない
• 始値からの設定されたプルバック後にのみエントリー
• ティック・モメンタムによる追加確認で誤エントリーを抑制
🛡️ リスク管理＆ポジション管理
• 各ポジションは固定Stop Lossで開始
• 固定Take Profitは使用しない
• 利益はトレーリングストップで保護（一定の利益到達後にのみ有効化）
• グリッドなし、マーチンなし、ナンピンなし、ポジション積み増しなし
⚖️ なぜ2ポジションのみ？
• BUYとSELLを同時に1つずつにすることで証拠金使用を管理
• 過度なレバレッジを回避
• 明確で透明な構造
• 300 € からの小額口座に適し、500 € から推奨
📊 チャート上の表示
• Live BUY利益
• Live SELL利益
• EA開始以降のTOTAL利益（固定ラベル）
• スプレッド、ティック変化、内部ステータス表示
⚙️ 設定に関する注意
初期設定は保守的に最適化されています。
まずはデフォルト設定のままでの運用を推奨します。