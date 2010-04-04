MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD), торговля XAUUSD M1, скальпинг золота, микротрендовый скальпинг, тик-моментум, стратегия входа по откату, трейлинг-стоп, хеджирующий скальпер по золоту, низкорисковый EA для золота, MT4 Expert Advisor для торговли золотом.

📌 Рекомендуемые условия торговли
Символ: Gold (XAUUSD)
Таймфрейм: M1 (1 минута)
Минимальный стартовый капитал: от 300 €
Рекомендуемый стартовый капитал: от 500 €
Максимальное количество позиций: строго 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA разработан специально для рынка Gold (XAUUSD) и использует контролируемый микро-скальпинговый подход.
Советник никогда не открывает более двух позиций одновременноодну BUY и одну SELL, не больше и не меньше.

🧠 Торговая логика — точная и контролируемая
• Анализ каждой новой свечи M1
Нет входа сразу при открытии свечи
• Вход только после заданного отката от открытия свечи
• Дополнительное подтверждение через тик-моментум

🛡️ Управление рисками и позициями
• Каждая позиция открывается с фиксированным Stop Loss
Фиксированный Take Profit не используется
• Прибыль фиксируется через Trailing Stop, который активируется только после достижения заданного уровня прибыли
Без сетки, без мартингейла, без усреднения, без наращивания позиций

⚖️ Почему только две позиции?
Одна BUY и одна SELL позиция одновременно позволяют контролировать маржинальную нагрузку
• Нет чрезмерного использования плеча
• Прозрачная и понятная структура
• Подходит для небольших счетов от 300 €, рекомендуется от 500 €

📊 Прозрачность прямо на графике
• Текущая прибыль BUY
• Текущая прибыль SELL
• Общая прибыль с момента запуска EA
• Отображение спреда, тикового движения и внутреннего статуса

⚙️ Примечание по настройкам
Стандартные настройки намеренно консервативны и оптимизированы для данного подхода.
Рекомендуется использовать Expert Advisor без изменений, с настройками по умолчанию.


Рекомендуем также
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Эксперты
Представляем советник HFT KING — лучшего HFT-короля трейдинга! Эта полностью автоматизированная высокочастотная торговая система призвана революционизировать ваш торговый опыт благодаря передовому алгоритму и новейшим функциям. HFT King использует уникальное сочетание технического анализа, искусственного интеллекта, высокочастотной торговли и машинного обучения, чтобы предоставлять трейдерам надежные и прибыльные торговые сигналы. Передовая технология HFT King очень эффективна для определения т
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Эксперты
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Эксперты
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: PROMO: Minimum Price Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Overview: The Fixed Time Averaging Trader is an automated trading system designed to execute trades at predetermined times, employing an averaging strategy to optimize entry and exit points. This expert advisor (EA) is ideal for traders seeking a disciplined and systematic approach to trading, reducing the influence of market noise and emotional decision-making. Key Features: Fixed Time Trading: Executes trades at specific
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Эксперты
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Эксперты
Без Мартингейла Нет Анти-Мартингейла Без сетки Нет HFT Без удвоения Каждая позиция имеет свой стоп-лосс Рекомендации для этого советника Я настоятельно рекомендую   EURCHF , но также валютные пары EURJPY и EURCAD будут иметь хорошие результаты. Для EURCHF   рекомендуется использовать М30, но М5, М15, Н1 также являются хорошими таймфреймами. Советник должен работать на хорошем   ECN-счете . Средний   показатель Spared   не должен превышать   10 очков . Лучше всего подойдет Zero   Stop-Level . И
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Эксперты
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Эксперты
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку. Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тренд
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Эксперты
Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 Minimum Deposit -  $100 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS & THE TAKE PROFIT AND STOPLOSS OF HEDGING LONG AND SHORT TRADES. Default settings are to... *When a LONGS trade is put on it puts in a Short at the same time. If the Short goes above 20 pips it will hit Stop-
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Эксперты
Forex Bot Black Jack — это надежный трендовый торговый алгоритм, предназначенный для автоматизации торговли на Форексе. Торговля на валютном рынке является сложной и динамичной задачей, для успешного участия в которой требуется значительное количество времени, усилий и опыта. Однако с развитием торговых ботов трейдеры получили возможность автоматизировать свои стратегии и использовать рыночные тенденции без необходимости тратить бесконечные часы на анализ данных. Forex Bot Black Jack — это торг
GAlpha
Evgenii Tarkov
Эксперты
Высокочастотный алгоритмический торговый робот, разработанный специально для торговли на золоте (XAU/USD). Он сочетает в себе современные методы анализа рынка, машинное обучение и адаптивную стратегию управления рисками, чтобы максимизировать прибыль в условиях высокой волатильности, характерной для рынка драгоценных металлов. Ключевые особенности: Адаптивная волатильность-ориентированная стратегия: Робот автоматически корректирует параметры сделок (стоп-лосс, тейк-профит) в зависимости от те
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Эксперты
TickStorm является результатом 6-месячного группового исследования. В нем реализован новый подход в области анализа тиков. Алгоритм работы советника использует скорость отката, чтобы определять наличие торговой возможности. Эти откаты выявляются путем анализа нескольких матриц тиков в разные периоды времени и их противопоставления, чтобы получить преимущество над рынком. Мы разработали новые инструменты для эффективного обнаружения любой необычной активности и также создали оригинальный и адапти
Btc ScalperT
Oleh Tretiak
Эксперты
Результаты торговли в Telegram https://t.me/BtcScalperTm https://studio.youtube.com/video/ET1NM1AdbYo/livestreaming Recommended timeframe M5 Протестировать советник невозможно, потому что: Сложная логика тренда основана на: Анализ изменения цен за последние 9 секунд Сравнение с пороговыми значениями (60-70 баллов) Использование этих данных для принятия решений о входах, выходах и управлении позициями Сочетание с техническими индикаторами (SAR, полосы Боллинджера) Это позволяет советнику ад
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Эксперты
Советник не скальпер. Советник использует стратегию основанную на пробое локальных уровней поддержки и сопротивления, также использует реверс и отбой от уровней поддержки и сопротивления. Советник основан на оригинальной авторской стратегии.  Реал мониторинг:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Подробное описание стратегии здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Ссылка на общее обсуждение советника:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Используется скрытый Тейк п
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Эксперты
**GOLD Animal** is an Expert Advisor (EA) specifically developed for trading gold. It does  not  use high-risk strategies such as Martingale or grid trading. It employs  advanced algorithmic detection for trend trading, and every trade uses a stop-loss  to ensure capital protection. The EA incorporates  money management  to automatically calculate position sizes. It features a  take-profit to stop-loss ratio greater than 1:3, ensuring decent profitability even with a moderate win rate. You
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Эксперты
Mini Martinel is a Martingale EA. Its biggest feature is that it can run well for $100 , even $50, and it is not limited to one currency pair. Multiple currency pairs can be used . I personally think that Martin EA is a high-risk gambling behavior, so I hope to participate with the least amount of money, but everyone knows that Martin's theoretical basis is to have unlimited money, so this EA may lose money. Of course, I have limited the amount of loss to it. Under the low-risk mode, the $50 sto
NorthSea MT4
Mark Taylor
Эксперты
Introducing the " NorthSea EA " an advanced financial trading tool designed to strategically trade the popular currency pairs " AUDNZD, AUDCAD, and NZDCAD ". Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology, " NorthSea EA " incorporates a fully independent   Decision Engine   coupled with sophisticated filters to maximize profitability and enhance performance. Developed over a decade by a team of seasoned traders and expert coders, this expert advisor employs a unique strategy t
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Эксперты
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Эксперты
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Эксперты
Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD) Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером поз
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Другие продукты этого автора
Trend Meter
Mahmud Hisso
5 (1)
Индикаторы
Trend Meter – Мультивалютный анализатор силы тренда Trend Meter — это мощный и одновременно очень лёгкий индикатор, который показывает силу тренда в один взгляд — в реальном времени, цветовым кодом, чётко и без задержек. Он анализирует несколько таймфреймов , несколько валютных пар и несколько внутренних трендовых сигналов , объединяя их в компактный «трендовый светофор». Идеально подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров. Подходит для новичков и профессионалов — Trend Meter мгно
BOS Liquidity Sweep
Mahmud Hisso
Индикаторы
Определяет BOS и ликвидностные выносы на основе логики рыночной структуры для выявления потенциальных разворотов Smart Money. BOS Liquidity Sweep – Индикатор рыночной структуры BOS Liquidity Sweep — это технический индикатор рыночной структуры, предназначенный для визуализации ликвидностных выносов и концепций Break of Structure (BOS) непосредственно на графике. Индикатор фокусируется на поведении цены, помогая понять, где ликвидность была собрана и как рынок реагирует после этого, без автоматич
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв