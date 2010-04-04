MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)
Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD), торговля XAUUSD M1, скальпинг золота, микротрендовый скальпинг, тик-моментум, стратегия входа по откату, трейлинг-стоп, хеджирующий скальпер по золоту, низкорисковый EA для золота, MT4 Expert Advisor для торговли золотом.
📌 Рекомендуемые условия торговли
• Символ: Gold (XAUUSD)
• Таймфрейм: M1 (1 минута)
• Минимальный стартовый капитал: от 300 €
• Рекомендуемый стартовый капитал: от 500 €
• Максимальное количество позиций: строго 2 (1 BUY + 1 SELL)
MicroTrend Scalping EA разработан специально для рынка Gold (XAUUSD) и использует контролируемый микро-скальпинговый подход.
Советник никогда не открывает более двух позиций одновременно — одну BUY и одну SELL, не больше и не меньше.
🧠 Торговая логика — точная и контролируемая
• Анализ каждой новой свечи M1
• Нет входа сразу при открытии свечи
• Вход только после заданного отката от открытия свечи
• Дополнительное подтверждение через тик-моментум
🛡️ Управление рисками и позициями
• Каждая позиция открывается с фиксированным Stop Loss
• Фиксированный Take Profit не используется
• Прибыль фиксируется через Trailing Stop, который активируется только после достижения заданного уровня прибыли
• Без сетки, без мартингейла, без усреднения, без наращивания позиций
⚖️ Почему только две позиции?
• Одна BUY и одна SELL позиция одновременно позволяют контролировать маржинальную нагрузку
• Нет чрезмерного использования плеча
• Прозрачная и понятная структура
• Подходит для небольших счетов от 300 €, рекомендуется от 500 €
📊 Прозрачность прямо на графике
• Текущая прибыль BUY
• Текущая прибыль SELL
• Общая прибыль с момента запуска EA
• Отображение спреда, тикового движения и внутреннего статуса
⚙️ Примечание по настройкам
Стандартные настройки намеренно консервативны и оптимизированы для данного подхода.
Рекомендуется использовать Expert Advisor без изменений, с настройками по умолчанию.