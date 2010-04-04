MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

📌 Рекомендуемые условия торговли

• Символ: Gold (XAUUSD)

• Таймфрейм: M1 (1 минута)

• Минимальный стартовый капитал: от 300 €

• Рекомендуемый стартовый капитал: от 500 €

• Максимальное количество позиций: строго 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA разработан специально для рынка Gold (XAUUSD) и использует контролируемый микро-скальпинговый подход.

Советник никогда не открывает более двух позиций одновременно — одну BUY и одну SELL, не больше и не меньше.

🧠 Торговая логика — точная и контролируемая

• Анализ каждой новой свечи M1

• Нет входа сразу при открытии свечи

• Вход только после заданного отката от открытия свечи

• Дополнительное подтверждение через тик-моментум

🛡️ Управление рисками и позициями

• Каждая позиция открывается с фиксированным Stop Loss

• Фиксированный Take Profit не используется

• Прибыль фиксируется через Trailing Stop, который активируется только после достижения заданного уровня прибыли

• Без сетки, без мартингейла, без усреднения, без наращивания позиций

⚖️ Почему только две позиции?

• Одна BUY и одна SELL позиция одновременно позволяют контролировать маржинальную нагрузку

• Нет чрезмерного использования плеча

• Прозрачная и понятная структура

• Подходит для небольших счетов от 300 €, рекомендуется от 500 €

📊 Прозрачность прямо на графике

• Текущая прибыль BUY

• Текущая прибыль SELL

• Общая прибыль с момента запуска EA

• Отображение спреда, тикового движения и внутреннего статуса

⚙️ Примечание по настройкам

Стандартные настройки намеренно консервативны и оптимизированы для данного подхода.

Рекомендуется использовать Expert Advisor без изменений, с настройками по умолчанию.