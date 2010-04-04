MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Expert Advisor automático de scalping para MT4 focado em Gold (XAUUSD), XAUUSD M1 trading, Gold scalping EA, microtrend scalping, tick momentum trading, pullback entry system, trailing stop Expert Advisor, gold hedging scalper, low risk gold EA, MT4 Expert Advisor para trading de ouro.

📌 Configuração recomendada de trading
Símbolo: Gold (XAUUSD)
Timeframe: M1 (1 minuto)
Capital inicial mínimo: a partir de 300 €
Capital inicial recomendado: a partir de 500 €
Máximo de posições abertas: sempre exatamente 2 (1 BUY + 1 SELL)

O MicroTrend Scalping EA foi desenvolvido especificamente para o mercado de ouro (XAUUSD) e segue uma abordagem de micro-scalping controlado.
O Expert Advisor nunca abre mais de duas posições ao mesmo tempouma posição BUY e uma posição SELL, nem mais nem menos.

🧠 Lógica de trading — precisa e controlada
• Análise de cada novo candle M1
Sem entrada diretamente na abertura do candle
• Entrada apenas após um pullback definido a partir da abertura do candle
• Confirmação adicional via tick momentum para reduzir entradas falsas

🛡️ Gestão de risco e controle de posições
• Cada posição é aberta com Stop Loss fixo
Sem Take Profit fixo
• Lucros são protegidos com Trailing Stop, ativado somente após atingir um nível definido de lucro
Sem grid, sem martingale, sem averaging, sem empilhamento de posições

⚖️ Por que apenas duas posições?
• Manter uma BUY e uma SELL ao mesmo tempo ajuda a manter o uso de margem controlado
• Evita alavancagem excessiva
• Estrutura clara e transparente
• Adequado para contas pequenas a partir de 300 €, recomendado a partir de 500 €

📊 Transparência diretamente no gráfico
• Lucro BUY ao vivo
• Lucro SELL ao vivo
• Lucro TOTAL desde o início do EA (label fixo no gráfico)
• Exibição de spread, movimento de tick e status interno

⚙️ Observação de configurações
As configurações padrão são intencionalmente conservadoras e otimizadas para o uso pretendido.
Recomenda-se executar o Expert Advisor inicialmente com as configurações padrão fornecidas.


Trend Meter
Mahmud Hisso
5 (1)
Indicadores
Trend Meter – Multicurrency Trend Power Analyzer O Trend Meter é um indicador poderoso e extremamente leve que mostra a força da tendência em um único olhar — em tempo real, com cores claras, de forma limpa e sem atraso. Ele analisa múltiplos timeframes , múltiplos pares de moedas e múltiplos sinais internos , combinando tudo em um compacto “semáforo de tendência”. Perfeito para scalpers, day traders e swing traders. Perfeito para iniciantes e profissionais — o Trend Meter mostra imediatamente:
BOS Liquidity Sweep
Mahmud Hisso
Indicadores
Detecta BOS e varreduras de liquidez utilizando a lógica da estrutura de mercado para destacar possíveis reversões do Smart Money. BOS Liquidity Sweep – Indicador de estrutura de mercado BOS Liquidity Sweep é um indicador técnico de estrutura de mercado projetado para visualizar varreduras de liquidez e conceitos de Break of Structure (BOS) diretamente no gráfico. O indicador foca no comportamento do preço (price action), ajudando a compreender onde a liquidez é capturada e como o mercado reage
Hedge Scalping Expert XAUUSD
Mahmud Hisso
Experts
XAUUSD Hedge Scalping Expert is an automated trading Expert Advisor for Gold (XAUUSD) that opens BUY and SELL positions simultaneously . The EA is designed to benefit from short-term market movements and works with trailing stop training and an intelligent re-entry logic for continuous trading activity. System Overview (at a glance) Expert Advisor: XAUUSD Hedge Scalping Expert Instrument: XAUUSD (Gold / USD) ️ Timeframe: M1 (recommended) Trading Style: Hedging · Scalping · Re-Entr
