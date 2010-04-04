MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Expert Advisor automático de scalping para MT4 focado em Gold (XAUUSD), XAUUSD M1 trading, Gold scalping EA, microtrend scalping, tick momentum trading, pullback entry system, trailing stop Expert Advisor, gold hedging scalper, low risk gold EA, MT4 Expert Advisor para trading de ouro.

📌 Configuração recomendada de trading

• Símbolo: Gold (XAUUSD)

• Timeframe: M1 (1 minuto)

• Capital inicial mínimo: a partir de 300 €

• Capital inicial recomendado: a partir de 500 €

• Máximo de posições abertas: sempre exatamente 2 (1 BUY + 1 SELL)

O MicroTrend Scalping EA foi desenvolvido especificamente para o mercado de ouro (XAUUSD) e segue uma abordagem de micro-scalping controlado.

O Expert Advisor nunca abre mais de duas posições ao mesmo tempo — uma posição BUY e uma posição SELL, nem mais nem menos.

🧠 Lógica de trading — precisa e controlada

• Análise de cada novo candle M1

• Sem entrada diretamente na abertura do candle

• Entrada apenas após um pullback definido a partir da abertura do candle

• Confirmação adicional via tick momentum para reduzir entradas falsas

🛡️ Gestão de risco e controle de posições

• Cada posição é aberta com Stop Loss fixo

• Sem Take Profit fixo

• Lucros são protegidos com Trailing Stop, ativado somente após atingir um nível definido de lucro

• Sem grid, sem martingale, sem averaging, sem empilhamento de posições

⚖️ Por que apenas duas posições?

• Manter uma BUY e uma SELL ao mesmo tempo ajuda a manter o uso de margem controlado

• Evita alavancagem excessiva

• Estrutura clara e transparente

• Adequado para contas pequenas a partir de 300 €, recomendado a partir de 500 €

📊 Transparência diretamente no gráfico

• Lucro BUY ao vivo

• Lucro SELL ao vivo

• Lucro TOTAL desde o início do EA (label fixo no gráfico)

• Exibição de spread, movimento de tick e status interno

⚙️ Observação de configurações

As configurações padrão são intencionalmente conservadoras e otimizadas para o uso pretendido.

Recomenda-se executar o Expert Advisor inicialmente com as configurações padrão fornecidas.