XAU Sniper ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es folgt einer stabilen und disziplinierten Strategie, die weder Martingale noch Grid verwendet und sich daher für den langfristigen Handel mit geringem Risiko eignet.

Hauptmerkmale:

- Kein Martingale, kein Grid

- Feste Losgröße (0,01 empfohlen)

- 5 Jahre Backtesting mit stabiler Performance

- Geeignet für langfristige Trader, die Wert auf Sicherheit und Beständigkeit legen

- Einfache und leicht zu bedienende Konfiguration





Empfohlene Einstellungen:

- Symbol: XAUUSD / GOLD

- Zeitrahmen: H1

- Mindesteinlage: 500 $ pro 0,01 Lot

- Hebelwirkung: 1:100 oder höher

- Empfohlener Broker: IC Markets (für optimale Leistung)

- VPS: Dringend empfohlen für 24/7 Betrieb





Wichtiger Hinweis vor dem Kauf

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftigen Erfolg. Die Marktbedingungen können sich ändern, und es ist wichtig, den EA unter verschiedenen Szenarien zu testen, um seine Effektivität zu bewerten. Beginnen Sie mit kleineren Positionen oder verwenden Sie ein Demokonto, um mögliche Verluste zu reduzieren und sich mit dem Verhalten des EA vertraut zu machen. Eine fundierte Entscheidungsfindung, ein angemessenes Risikomanagement und Geduld sind der Schlüssel zum langfristigen Handelserfolg.