Auto Expiry Update EA

Auto-Expiry Update EA – Professional Automated Trading Robot

Description:
Auto-Expiry Update EA is a fully-featured trading robot designed for MetaTrader 5. It automatically opens Buy and Sell trades alternately without the need for complex indicators. The EA comes with an automatic Stop Loss and Take Profit system to protect your capital and secure consistent profits.

Key Features:

Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order.

Adjustable maximum number of open positions.

Automatic Stop Loss and Take Profit calculated in points.

Alerts and Push Notifications on trade open and close.

Auto-updating expiry date to prevent the EA from stopping unexpectedly.

Easy-to-use settings to customize lot size, Stop Loss, Take Profit, and maximum positions.


Auto-Expiry Update EA هو روبوت تداول متكامل مصمم للعمل على منصة MetaTrader 5، يتيح لك فتح صفقات Buy و Sell تلقائيًا بالتناوب دون الحاجة لمؤشرات معقدة. الروبوت مزود بآلية وقف خسارة وجني أرباح تلقائية لحماية رأس المال وتحقيق أرباح مستمرة.


المميزات الرئيسية:


فتح صفقات تلقائي Buy/Sell بالتناوب.


الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة قابل للتعديل.


وقف الخسارة وجني الأرباح محسوب تلقائيًا بالنقاط.


تنبيهات Alert و Push عند فتح الصفقة أو إغلاقها.


تاريخ انتهاء متجدد تلقائي لتجنب توقف الروبوت.


واجهة إعدادات سهلة لضبط حجم اللوت، Stop Loss، Take Profit، وعدد الصفقات حسب رغبتك.



الفائدة:

مثالي للمتداولين الذين يريدون أتمتة التداول اليومي مع حماية رأس المال، دون الحاجة لمراقبة مستمرة أو تعقيدات تحليل المؤشرات.


مدة الصلاحية: سنة أو سنتين حسب اختيارك، مع تحديث تلقائي للتاريخ لتجنب أي توقف.

Produtos recomendados
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Experts
O EA usa volatilidade, spread, frequência e tempo para decidir quando negociar. O EA usa o método Limit Orders para abrir Posições. Neste caso, o Slippage será no máximo positivo na execução das entradas. O EA usa a lógica Trailing Take Profit, pois o foco do sistema é ganhar dinheiro enquanto protege seu capital. A maioria das negociações é fechada rapidamente, como um tiro certeiro de um atirador de elite. Principais características Não usa martingale Não usa grade Pares de moedas otimizados
Gold Cracker AI
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado nos níveis de retração de Fibonacci , no Awesome Oscillator de Bill Williams e na Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set) ou baixe-o na seção de comentários. Você também pode clicar aqui para obter o arquivo .set para ouro (XAUUSD) . Para bitcoin (BTCUSD) , clique aqui para baixar o arquivo correspondente. A versão gratuita do EA funcionará até 1º de novembro (versão 1.10 ). Evite usar um saldo baixo —
RenkobrickEA
Ricky Zoltan Beznec
Experts
What is Renko EA? The Renko Brick EA is an advanced automated trading system that creates real-time Renko charts directly on your standard MT5 charts. It eliminates time-based noise and focuses purely on price movement, trading only when a specified number of consecutive bricks form in the same direction. Renko Brick Visualization BUY SELL Green Bricks = Bullish Movement | Red Bricks = Bearish Movement Each brick is equal size (no wicks or tails) - Pure price action! Key F
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Boom Range Premium
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Boom Range Premium EA - Description Boom Range Premium is an Expert Advisor (EA) specializing in trading the Boom 500 synthetic index, designed for traders seeking to automate their trades with a technical strategy based on momentum analysis. Technical Specifications Trading Setup Instrument: Boom 500 Index Timeframe: M10 (10 Minutes) Recommended Capital: $1,000 USD Base Lot Size: 0.20 lots Leverage: 1:100 Trading Strategy The EA implements a strategy based on the Stochastic indicator, which sp
SAURON mt 5
Patryk Artur Klimczyk
Experts
I present our newest robot Sauron MT 5. It uses the latest GPT technology and machine learning to improve trading results.  The strategy is based on concluding frequent transactions, each secured with a stop loss and a take profit. WHY SAURON: - for a low price you get a professional robot and you can automate your trading - from the very beginning you have the best settings loaded, which have been tested by us for a long time - very simple operation - Possibility to download the demo and chec
New Age Bot
Thomas Bradley Butler
Experts
Optimized from 2004 to 2022.  Optimize further after this date, use monthly or yearly.  Experts need optimizing as markets develop new ranges. New Age Bot trades XAU/USD on 5 minute charts. Entry - Bollinger bands  and trend trading reversals is used for entries. Stops - Trailing stops are used with ATR. Money - lots Bollinger band period - 20 MA period - 100 Deviation - 2.0 Symbol for build - XAU/USD Time frame for build - 5 minute charts Risk Disclaimer Trading foreign exchange on margin carri
FASTai
Simon Draxler
Experts
Oferta de Introdução: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: $800 Esta seção aborda as configurações padrão do Expert Advisor (EA). Por favor, siga as instruções predefinidas →  clique . Detalhes do Produto Símbolos Todos possíveis Intervalos de Tempo Todos possíveis Capital Mínimo $50 Tipos de Conta ECN Principais Características do FASTai FASTai foi especialmente desenvolvido para se basear em princípios de negociação comprovados. O Expert Advisor (EA) utiliza indicadore
Fiber Trail Blazer MT5
Kamil Dymarczyk
Experts
Why should I choose this EA over others? Fiber Trail Blazer   does fit your needs , if: -             you’re   tired of fighting the market   each day just to cover the spread and your broker’s commissions, -             you’re   looking for a robust EA   tested under many different conditions -             you believe that Biden will actually be the next president of US, pushing Trump’s tweets into the past (his tweet storm was the only unfavorable market conditions for the EA discovered duri
IQ Trade
Vladimir Deryagin
Experts
O Expert Advisor trabalha com os sinais do indicador. O trabalho do Expert segue o seguinte princípio: se, ao abrir uma transação, o preço não for na nossa direção, o Expert irá abrir um número adicional de ordens, para abrir Ordens, o Expert calcula o número de barras através das quais você deseja abrir uma transação adicional, o número de barras é definido pelo usuário nas configurações do Expert, A contagem de barras ocorre no período do gráfico definido pelo usuário nas configurações do Exp
Xau Ash Super Pro
Ashan Shyaminda Ariyasinghe Bandara Saramaru Mohottalalage
Experts
<h2> XAU ASH SUPER PRO — RSI Divergence EA for Gold (XAU/USD)</h2> <p><strong>XAU ASH SUPER PRO</strong> is a premium, fully automated Expert Advisor designed exclusively for <strong>Gold (XAU/USD)</strong>.   It identifies high-probability <strong>RSI bullish divergences</strong> and executes precise buy trades 24/5 with smart filters and dynamic risk management.   This EA is built for traders who want consistent gold-market opportunities with total automation.</p> <hr> <h3> Key Feature
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Descrição do EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robô contra-tendência M30 com confluências e gestão de risco por % Visão Geral O EURUSD_Gangorra_Risk é um EA profissional de reversão (mean-reversion) projetado para EURUSD no M30 (funciona em outros pares/TFs com ajuste de parâmetros). Ele identifica toques/aproximações do preço em zonas de suporte/resistência (Donchian/Bollinger) e confirma a entrada por confluências configuráveis (RSI, esticamento vs EMA em ATRs, viés contrário no H
Air elemental
Evgeny Raspaev
Experts
Air Elemental A Tool for Traders:   Air Elemental was created with the goal of automating the trading process. Now you can focus on your other activities, knowing that the advisor will carefully monitor the market and execute trades based on in-depth analytical data. This allows you to concentrate on other important aspects of life without being distracted by constant monitoring. Minimum Settings:   I understand that stability and predictability are crucial for successful trading. Therefore, Air
Boom 300 Machine
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Boom300 Machine EA v2.0 Professional Expert Advisor developed by World Inversor for trading the Boom300 market. Overview: Boom300 Machine is an automated trading system specifically designed for trading the Boom300 synthetic indices. This EA uses a combined strategy based on exponential moving average (EMA) crossovers and momentum analysis using the stochastic oscillator, optimized to capture the characteristic boom market explosions by trading on trending candlesticks. Key Features: Signal S
Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
Mauricio Vellasquez
Experts
Ratio X — Sistema de Negociação Alimentado por IA para MT5 Importante: Requer uma chave API da OpenAI para operar completamente. Antes de negociar, habilite o WebRequest do MT5 nas configurações do seu terminal. Guia completo de configuração disponível na seção de Comentários após a compra. Preços Preço inicial: $37 USD O preço aumenta $10 a cada 20 usuários. O que torna o Ratio X diferente O Ratio X integra o OpenAI GPT-4o-mini para interpretar o contexto do mercado enquanto um motor de risco
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Introducing HammerMaster EA , your ultimate trading assistant designed for the MQL5 market. Harness the power of technical analysis with our expert advisor that identifies and capitalizes on hammer candlestick patterns. Whether you’re a novice or an experienced trader, HammerMaster EA offers robust features to enhance your trading strategy and maximize your potential profits. Strategy Overview HammerMaster EA is based on the identification of hammer candlestick patterns, specifically the bullish
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Experts
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles - updated 06/11/2025 (new XAUUSD sets) Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert A
EMA Retrace
Jerome Osa
Experts
EMA Retrace Strategy Overview The   EMA Crossover Pro EA   is a sophisticated MQL5 trading robot that combines   trend-following   principles with   advanced risk management   to execute automated trades based on Exponential Moving Average crossovers with multiple confirmation filters. Core Trading Logic EMA Crossover System Dual EMA Configuration : Fast EMA (6-period) : Quick trend detection Slow EMA (15-period) : Overall trend direction Trend Alignment : Trades only in the direction of t
IB Predator
Hristo Dimov
Experts
Inside Bar Index Predator MT5 Expert Advisor Harness the Power of Inside Bars with Automated Precision Introducing the Inside Bar Index Predator,  a cutting-edge MT5 Expert Advisor designed to capitalize on high-probability trading setups. This automated trading solution meticulously scans the market for inside bar patterns, strategically placing buy and sell stop orders to maximize profit potential. Key Features: Advanced Inside Bar Detection: Accurately identifies inside bar formations on you
XAU Breakout EA
Akbarxon Amirxonov
Experts
Daily Breakout Expert Advisor - XAUUSD/GOLD Specialist Trade Gold Breakouts Like a Pro! Daily Breakout EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor specifically designed and optimized for XAUUSD (GOLD) trading. Capture powerful gold price movements using the proven daily breakout strategy. Perfect for both beginner and advanced traders who want to automate their gold breakout trading without the emotional stress of manual trading. **How It Works ** Daily Breakout EA operates on a s
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
O EA funciona no canal de regressão linear. O EA negocia a partir das fronteiras do canal, tem a função de reduzir o saque na conta pela sobreposição de ordens não lucrativas. O gráfico exibe informações sobre o lucro e desenha o próprio canal de regressão. Versão MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPÇÕES: PERÍODO - o número de barras a serem calculadas; COEFICIENTE - coeficiente para cálculo dos limites do canal; GRAU - tipo de construção do canal; MIN_CHANNEL_WIDTH - largur
FCK Emperor EA MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experts
Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file.      FCK Emperor EA   is best for session's high-low break trading strategy. Option  shows   for trading. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments.    Connect with other traders by joining our  MQL5 community  of over 390 members. Stay up to date with the latest product updates, tips, and exclusive content. FCK Emperor EA   stands o
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
FCK Hedging AI MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experts
No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations   for   Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD   and other   volatility   pairs. FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse price fluctuations. Hedging st
Day Breakout MT5
Vadim Zotov
5 (1)
Experts
Trading on the breakout of daily volatility, taking into account the specifics of real accounts. No risky strategies. All trades are protected by a stop loss. You can work with a minimum initial deposit of $10. There is a version of this robot for the MT4 platform Day Breakout MT4 Strategy. The robot monitors the market situation when, after the onset of a new day, the level of the high or low of the previous day is broken. Experience shows that in this case, as a rule, there is a significant
Intuition AlgBot
Vitalii Zakharuk
Experts
Product Description: Intuition Bot – Your Reliable Partner in the World of Forex Trading Intuition Bot is an advanced expert system designed to optimize the trading process in the Forex market. This bot allows traders of all experience levels to efficiently manage their trading strategies without excessive focus on profit prediction. With its enhanced internal architecture, Intuition Bot can operate with a wide range of currency pairs, ensuring flexibility and adaptability in various market cond
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Mais do autor
Titanium Algo Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
​اسم المنتج: Titanium Algo Guard Lite (مجاني) ​الوصف: روبوت تداول آلي مصمم خصيصاً للمتداولين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار. يعتمد "Titanium Algo Guard" على استراتيجية تداول ذكية تعتمد على حركة السعر (Price Action) مع نظام صارم لإدارة المخاطر لضمان حماية حسابك من التقلبات العنيفة. ​المميزات الرئيسية: ​إدارة مخاطر متقدمة: يقوم الروبوت بحساب حجم اللوت تلقائياً بناءً على رصيد حسابك ليتوافق مع شروط البروكر. ​حماية من "Stop Out": نظام ذكي يمنع استنزاف الهامش ويضمن بقاء الحساب آمناً حتى في أصعب ظر
Gold Vortex Safe Manager
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Description: Smart Trade Manager Safe is a simple and safe automated trading robot for MT5, designed for both beginners and professional traders. It automatically opens buy trades while managing risk with fixed Stop Loss and Take Profit. Features: Automatically opens buy trades on any currency pair. Manages risk with fixed Stop Loss and Take Profit levels. Uses a unique Magic Number to distinguish its trades. Works on any timeframe and major Forex pairs. Lightweight and does not consume s
Gold MACrossover RSI EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
AutoTrader Pro EA – Professional Automated Trading Robot Description: AutoTrader Pro EA is a fully-featured automated trading robot for MetaTrader 5. It opens Buy and Sell trades alternately automatically without relying on complex indicators. The EA includes automatic Stop Loss and Take Profit to protect your capital and secure consistent profits. Key Features: Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order. Adjustable maximum number of open positions. Automatic Stop Loss and Tak
Aura Gold Scalper X
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Aura Gold Scalper X is a sophisticated and reliable Expert Advisor specifically optimized for scalping XAUUSD (Gold) on M5 and M15 timeframes. Key Features: Advanced Moving Average Crossover strategy combined with RSI filter to eliminate false signals and capture high-probability trades Intelligent risk management with customizable Stop Loss, Take Profit, and lot sizing No dangerous techniques like Martingale or Grid – focuses on consistent, long-term profitability One trade at a time for preci
Gold Vortex AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
بناءً على الكود الذي صممناه بلغة MQL5، إليك وصفاً احترافياً وشاملاً لهذا الروبوت (Expert Advisor) لتعرف كيف يعمل، وما هي فلسفته في التداول، وكيف تديره: اسم الروبوت: Gold Vortex AI - Pro Edition 1. الفلسفة الاستراتيجية (Trading Logic) يعتمد الروبوت على استراتيجية "الارتداد من القمم والقيعان" (Mean Reversion) مدمجة مع "فلتر الزخم" (Momentum Filter). تحديد النطاق: يستخدم مؤشر Bollinger Bands لتحديد حدود حركة السعر. عندما يخرج السعر عن هذه الحدود، يُعتبر الذهب في حالة "تطرف سعري". تأكيد الانعكاس: ل
Gold Trend Pullback EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Gold Trend Pullback EA is a professional Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on MT5. The EA trades with the main trend using a pullback strategy based on: EMA 200 for trend direction EMA 50 for pullback entry RSI for confirmation ATR-based dynamic Stop Loss Key Features: Trades only XAUUSD Optimized for M15 timeframe One trade at a time (safe trading) Risk-based lot calculation (1% by default) Automatic Stop Loss & Take Profit (1:2 RR) No martingale – No g
XAU Smart Trend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Here is a professional and compelling description of your Expert Advisor in English. You can use this for the MQL5 Market, a GitHub README, or your Personal Portfolio. XAU/USD Trend Master EA High-Precision Gold Trading Solution XAU/USD Trend Master is a fully automated Expert Advisor (EA) specifically engineered for trading Gold (XAU/USD) on the M15 timeframe. The EA combines institutional trend-following logic with momentum filtering and professional risk management to deliver a balanced and
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
The EA uses a sophisticated "Triple-Filter" logic to identify high-probability entries: Trend Alignment: Uses a Dual EMA (50/200) Crossover system to identify the dominant market direction. It only trades in the direction of the long-term trend. Momentum Filter: Incorporates the Relative Strength Index (RSI) to ensure the price has enough velocity to reach its target, avoiding "flat" or sideways markets. Bar Execution: Operates strictly on New Bar Openings, which filters out market noise and sp
AurumTrend EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
**AurumTrend EA: Your Automated Gold (XAUUSD) Trading Companion** Unlock the power of consistent and effortless trading with AurumTrend EA, an Expert Advisor specifically engineered for steady trend following on Gold (XAUUSD) within the MetaTrader 5 platform. Leveraging a robust Simple Moving Average (SMA) strategy, AurumTrend EA intelligently analyzes the market and executes Buy/Sell trades based on candle closes, providing you with a calm and effective automated trading experience. **Why Ch
Titanium Scalper Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Titanium Scalper Pro V1.0 – Smart Momentum Trading Titanium Scalper Pro is a professional algorithmic trading system designed specifically for the MetaTrader 5 platform. This EA (Expert Advisor) focuses on high-probability momentum bursts, using a combination of Price Action analysis and RSI Dynamic Filtering to capture rapid market moves. Why Titanium Scalper Pro? No Dangerous Methods: Strictly NO Martingale, NO Grid, and NO Averaging. Every trade is protected by a dedicated Stop Loss. Momentu
Gold Sentinel AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
روبوت Gold Sentinel AI هو ثمرة دمج بين خبرة تداول البرايس أكشن وأحدث تقنيات البرمجة الآلية. تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع تقلبات معدن الذهب (XAUUSD). ​المميزات الرئيسية: ​استراتيجية SMC: يعتمد الروبوت على تحديد مناطق كسر الهيكل (BOS) للدخول مع الاتجاه القوي فقط. ​إدارة صارمة للمخاطر: لا يستخدم الروبوت نظام المارتينجال أو الهيدج، كل صفقة لها وقف خسارة وهدف محدد. ​نظام ملاحقة الأرباح: مزود بتقنية Trailing Stop لحجز الأرباح وتأمين الصفقات مع تحرك السعر. ​فلتر الأخبار: نظام ذكي يتجنب التداول في أوقات
BTC Quantum Predator
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Title: BTC Quantum Predator MT5 ​Subtitle: High-Precision Bitcoin & Forex Trend Hunter by Mabrouk Mahdy ​Product Description: ​BTC Quantum Predator is an advanced algorithmic trading system specifically engineered to tackle the high volatility of the Cryptocurrency market, with a primary focus on Bitcoin (BTCUSD). Developed by Mabrouk Mahdy, this Expert Advisor uses a sophisticated blend of volatility-based envelopes and momentum filtering to identify high-probability breakout trades. ​Unlike s
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Product Description (نسخة المتجر) ​Headline: SPECIAL LAUNCH OFFER: Grab your copy for only $49! (Next price: $79, Final price: $149) ​Titanium News Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money. ​Why Titanium News Sniper A
Titanium Guard Pro AI
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
English Description) Title: Titanium Guard Pro - The Ultimate Equity Protection Shield Tired of losing your gains to market volatility or emotional trading? Stop worrying! Titanium Guard Pro is your professional "Safety Switch." It monitors your account equity 24/7. The moment your pre-set Profit Target or Max Loss percentage is hit, it instantly flattens all positions and deletes pending orders to secure your capital. Key Benefits: Automated Risk Control: Set your Daily Profit & Loss limits an
Crystal Capital Sentinel
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
English Description (MQL5 Product Page) (Add this at the end of the description) SPECIAL LAUNCH OFFER Standard Price: ~~$249~~ Current Price: $149 (Only for the first 5 copies!) Next Price: $199 (After 5 sales) Why the discount? We want to build a community of successful users and gather the first 5-star reviews. Grab your "Sentinel" protector now before the price climbs to its original value! الوصف العربي (للمنصات العربية أو الوصف الإضافي) (أضف هذه الجزئية في نهاية الوصف) عرض الإطلاق الخ
Titanium Prop Guard Pro
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experts
Headline: Ultimate Account Protection for Prop Firm Traders! Are you afraid of hitting your Daily Drawdown? Titanium Prop Guard Pro is your professional silent partner that monitors your equity 24/7. It is specifically designed for traders who want to secure their funded accounts and never worry about breaching Prop Firm rules again. Main Features: ️ Smart Daily Loss Limit: Automatically closes all trades if your loss hits the limit. Target Profit Locker: Reach your daily goal? The EA will
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário