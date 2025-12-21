Auto-Expiry Update EA – Professional Automated Trading Robot

Description:

Auto-Expiry Update EA is a fully-featured trading robot designed for MetaTrader 5. It automatically opens Buy and Sell trades alternately without the need for complex indicators. The EA comes with an automatic Stop Loss and Take Profit system to protect your capital and secure consistent profits.

Key Features:

Automatic Buy/Sell trade execution in alternating order.

Adjustable maximum number of open positions.

Automatic Stop Loss and Take Profit calculated in points.

Alerts and Push Notifications on trade open and close.

Auto-updating expiry date to prevent the EA from stopping unexpectedly.

Easy-to-use settings to customize lot size, Stop Loss, Take Profit, and maximum positions.





Auto-Expiry Update EA هو روبوت تداول متكامل مصمم للعمل على منصة MetaTrader 5، يتيح لك فتح صفقات Buy و Sell تلقائيًا بالتناوب دون الحاجة لمؤشرات معقدة. الروبوت مزود بآلية وقف خسارة وجني أرباح تلقائية لحماية رأس المال وتحقيق أرباح مستمرة.





المميزات الرئيسية:





فتح صفقات تلقائي Buy/Sell بالتناوب.





الحد الأقصى لعدد الصفقات المفتوحة قابل للتعديل.





وقف الخسارة وجني الأرباح محسوب تلقائيًا بالنقاط.





تنبيهات Alert و Push عند فتح الصفقة أو إغلاقها.





تاريخ انتهاء متجدد تلقائي لتجنب توقف الروبوت.





واجهة إعدادات سهلة لضبط حجم اللوت، Stop Loss، Take Profit، وعدد الصفقات حسب رغبتك.









الفائدة:

مثالي للمتداولين الذين يريدون أتمتة التداول اليومي مع حماية رأس المال، دون الحاجة لمراقبة مستمرة أو تعقيدات تحليل المؤشرات.





مدة الصلاحية: سنة أو سنتين حسب اختيارك، مع تحديث تلقائي للتاريخ لتجنب أي توقف.