ORB Fair Value Gap EA

ORB Pro ist ein vollautomatisches mechanisches Scalping-System, das entwickelt wurde, um den Opening Range Breakout (ORB ) mit institutioneller Präzision zu handeln. Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die bei einem High/Low-Break blind einsteigen, verwendet dieser EA Fair Value Gaps (FVG) und Verdrängung, um vor dem Einstieg zu bestätigen, dass der Breakout gültig ist.

Diese Strategie basiert auf den spezifischen mechanischen Regeln, die in dem beliebten Handelsvideo "The Only Trading Strategy You Will Ever Need" beschrieben sind. Sie kombiniert die explosive Volatilität der New York Open mit ICT-Konzepten, um Fake-outs herauszufiltern.

🔴 Originalstrategie Quelle: Sehen Sie sich das Strategie-Video hier an

📊 Wie es funktioniert

Der EA folgt einer disziplinierten, mehrstufigen Logik, um die tägliche Bewegung zu erfassen:

Phase 1 (Der M5-Bereich): Zu der von Ihnen festgelegten Startzeit (z. B. 9:30 Uhr EST) bestimmt der EA das Hoch und Tief der ersten 5-Minuten-Kerze. Die FVG-Bestätigung: Er wartet darauf, dass eine 1-Minuten-Kerze aus diesem Bereich ausbricht. Entscheidend ist, dass er nur dann einsteigt, wenn sich während des Ausbruchs ein Fair Value Gap (FVG) bildet. Strenge Filterung: Der EA prüft die "Origin Candle" des FVG. Wenn die Bewegung nicht innerhalb der Spanne stattfand, wird der Handel übersprungen. Dies verhindert "späte" Einstiege und die Jagd nach dem Preis. Phase 2 (Erholungsmodus): Wenn der ursprüngliche M5-Handel den Stop-Loss erreicht, schaltet der EA automatisch auf die 15-Minuten-Range als Backup um und sucht nach einem neuen Ausbruchs-Setup, um den Verlust auszugleichen.

🚀 Hauptmerkmale

Zweistufige Logik: Wählen Sie, ob Sie die M5 Range, die M15 Range oder beide (Recovery Mode) handeln möchten, wobei M15 nur aktiviert wird, wenn M5 ausfällt.

Strenger Einstiegsfilter: Ignoriert "faule" Ausbrüche. Nimmt nur Trades mit hoher Momentum-Verschiebung (FVG) an.

Intelligentes Risikomanagement: Eingebaute Auto-Lot-Berechnung. Legen Sie einfach Ihren Risikoprozentsatz fest (z. B. 1,0 %) und der EA berechnet die Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Abstands.

Professionelles Dashboard: Ein elegantes, nicht aufdringliches Panel auf dem Chart zeigt die Serverzeit, die aktuelle Phase, den täglichen P/L und die anstehenden Risikoberechnungen.

Visuelle Fehlersuche: Zeichnet die Range Box auf dem Chart, damit Sie das Setup in Echtzeit visuell überprüfen können.

Broker-Kompatibilität: Enthält auswählbare Order Filling Modes (FOK, IOC, RETURN), um eine reibungslose Ausführung von Trades bei ECN- und Standard-Brokern zu gewährleisten.

Validierung vor dem Handel: Prüft die Kontomarge vor jedem Handel, um "Not Enough Money"-Fehler zu vermeiden.

⚙️ Eingabeparameter

StartStunde / StartMinute: Die Serverzeit für die Markteröffnung (normalerweise 16:30 für 9:30 AM EST bei Brokern mit GMT+2).

HandelsModus: M5_ONLY : Ein Schuss im 5-Minuten-Bereich. M15_ONLY : Ein Schuss im 15-Minuten-Bereich. BOTH_RECOVERY : Handeln Sie zuerst mit M5; wenn er verliert, versuchen Sie eine Erholung mit M15.

RisikoBelohnung: Ziel-Risiko-Verhältnis (Standard: 2,0).

Risikoprozent verwenden: Auf true setzen, um die automatische Berechnung zu verwenden.

FillType: Ändern Sie dies, wenn Ihr Broker Aufträge ablehnt (Standard: ORDER_FILLING_FOK ).

💡 Empfehlungen

Symbol: Sehr empfehlenswert für US-Indizes (US30, NAS100/USTEC) und XAUUSD (Gold) aufgrund ihrer Volatilität bei Eröffnung.

Zeitrahmen: Führen Sie den EA auf dem M1 (1-Minuten) Chart aus.

Konto: Niedrige Spreads / ECN-Konten werden für beste Scalping-Ergebnisse empfohlen.

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Expert Advisor ist ein Werkzeug, das eine bestimmte mechanische Strategie automatisiert. Obwohl die Strategie auf soliden technischen Konzepten (ORB + FVG) basiert, ist die bisherige Performance kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.