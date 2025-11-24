Green Tomatoes EA - Kunden-Dokumentation





Überblick





Green Tomatoes ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der zur Automatisierung Ihrer Handelsstrategie entwickelt wurde. Er führt Trades auf der Grundlage präziser mathematischer Berechnungen aus und zielt darauf ab, Marktbewegungen effizient zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen Ansatz suchen und eine automatisierte Handelsausführung dem manuellen Eingriff vorziehen.





Haftungsausschluss: Green Tomatoes ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind, und im Zweifelsfall den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.





Hauptmerkmale und Vorteile





Algorithmische Präzision: Trifft Ein- und Ausstiegsentscheidungen auf der Grundlage eines proprietären Satzes mathematischer Berechnungen und lässt Emotionen aus dem Handel verschwinden.

Vollständige Anpassung: Sie haben die vollständige Kontrolle über das Handelsvolumen, die Anzahl der gleichzeitigen Trades und die Identifikationseinstellungen.

Automatisierte Chart-Einrichtung: Konfiguriert Ihren Chart automatisch für eine optimale visuelle Darstellung, so dass Sie sich auf die Analyse konzentrieren können.

Selektives Handelsmanagement: Eröffnet und schließt Trades auf der Grundlage einer eindeutigen "Magic Number", um sicherzustellen, dass der EA nur seine eigenen Positionen verwaltet.

Benutzerdefinierte Strategie: Legen Sie Ihre bevorzugten Eingaben fest, um das Verhalten des EA an Ihren Handelsstil und Ihre Marktsicht anzupassen.





Eingabeparameter (Benutzereinstellungen)





Sie können den EA mit den folgenden Einstellungen auf der Registerkarte "Inputs" konfigurieren:





Parameter

Beschreibung

Empfohlener Wert

Losgröße

Das Handelsvolumen für jeden vom EA eröffneten Auftrag.

Passen Sie es auf der Grundlage Ihres Kontostands und Ihrer Risikomanagementregeln an.

Magische Nummer

Eine eindeutige Kennung für die von diesem EA eröffneten Trades. Dadurch wird verhindert, dass er mit anderen EAs oder manuellen Trades in Konflikt gerät.

Beliebige eindeutige Nummer (z.B. 12345).

Max Trades

Die maximale Anzahl an gleichzeitigen Trades, die der EA öffnen darf.

Legen Sie ein Limit fest, das mit Ihrem Kapital und Ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.



Wichtige Hinweise zum Betrieb





Risikomanagement

Verantwortung des Kunden: Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich. Dazu gehört die Festlegung angemessener Losgrößen im Verhältnis zu Ihrem Kontokapital. Wir empfehlen Ihnen dringend, nie mehr zu riskieren, als Sie bereit sind zu verlieren.

Ein angemessenes Risikomanagement ist unerlässlich. Dazu gehört die Festlegung angemessener Losgrößen im Verhältnis zu Ihrem Kontokapital. Wir empfehlen Ihnen dringend, nie mehr zu riskieren, als Sie bereit sind zu verlieren. Kein integrierter Stop-Loss/Take-Profit: Dieser EA platziert nicht automatisch Stop-Loss- (SL) oder Take-Profit-Orders (TP) bei Handelsbeginn. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Positionen zu überwachen und das Risiko zu steuern, indem Sie entweder manuell SL/TP setzen oder die eigene Schließungslogik des EA verwenden.

Dieser EA Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Positionen zu überwachen und das Risiko zu steuern, indem Sie entweder manuell SL/TP setzen oder die eigene Schließungslogik des EA verwenden. Mindesteinlage: Eine Mindesteinlage von $50 wird empfohlen , um eine ausreichende Marge für Flexibilität und effektives Risikomanagement zu gewährleisten.





Handelsausführung & Schließung

Der EA eröffnet und schließt Trades automatisch gemäß seinem internen Algorithmus und dem "Magic Number"-System.

Sie behalten die volle Kontrolle und können die Trades jederzeit manuell schließen. Der EA verwaltet weiterhin alle verbleibenden Trades, die er eröffnet hat.



Optimale Marktbedingungen

Um die beste Performance zu erzielen, sollten Sie Green Tomatoes in Zeiten aktiver Märkte und bei Trendbewegungen einsetzen. Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er in Märkten mit klarer direktionaler Bewegung gut funktioniert.

einsetzen. Der Algorithmus ist so konzipiert, dass er in Märkten mit klarer direktionaler Bewegung gut funktioniert. Wir empfehlen Ihnen, den 15-Minuten-Zeitrahmen zu verwenden und mit einem beliebigen Währungspaar zu handeln, aber wir empfehlen Ihnen, mit dem Währungspaar GBPJPY zu handeln.



Handel mit mehreren Symbolen Weisen Sie jedem gehandelten Symbol eine eindeutige Magic Number (ticketNumber) zu. Dies verhindert Konflikte bei der Auftragsidentifizierung und optimiert die Leistung des Expert Advisors, indem es ein effizientes Handelsmanagement gewährleistet. Setup & Installationsanleitung





1. herunterladen: Beziehen Sie die Datei `GreenTomatoes.ex5` von der offiziellen Quelle.

2. installieren:

Öffnen Sie Ihre MetaTrader 5-Plattform.

Gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen .

. Navigieren Sie zu "MQL5 > Experten".

Kopieren Sie die Datei `GreenTomatoes.ex5` in diesen Ordner.

3 Aktivieren Sie:

Starten Sie Ihre MetaTrader 5 Plattform neu.

Ziehen Sie den EA "Green Tomatoes" aus dem "Navigator"-Panel auf den gewünschten Chart.

4. konfigurieren:

Vergewissern Sie sich im Pop-up-Fenster, dass "Algo-Trading zulassen" markiert ist.

Gehen Sie auf die Registerkarte "Inputs" und passen Sie die Parameter (`Lot Size`, `Magic Number`, `Max Trades`) nach Ihren Wünschen an.

Klicken Sie zum Aktivieren auf "OK". Das Symbol "GT EA :|: Active"-Symbol in der oberen linken Ecke des Charts zeigt an, dass der EA läuft.





Viel Spaß mit Green Tomatoes! Handeln Sie verantwortungsbewusst.