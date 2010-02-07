BlackWasp EA





Meistern Sie den Markt. Handeln Sie mit Präzision.





Entfesseln Sie die Kraft des automatisierten Handels mit BlackWasp, dem Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das USD/JPY-Paar zu dominieren. Dieser hochentwickelte Algorithmus arbeitet mit der Geschwindigkeit und Präzision seines Namensvetters und zielt auf hochwahrscheinliche Gelegenheiten durch einen bewährten strategischen Ansatz.





Die Kernstrategie: Intelligenz in Aktion





BlackWasp basiert auf einer leistungsstarken, dreistufigen Methodik:





- Preisaktionsanalyse: Sie liest die Geschichte des Marktes und identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um ein klares Bild der Marktstruktur und -stimmung zu erstellen.

- Erkennung von Ungleichgewichten: Der Algorithmus sucht nach signifikanten Preisungleichgewichten und Ineffizienzzonen - auch bekannt als Fair Value Gaps. Diese Bereiche stellen ungenutzte Liquidität dar und wirken als starke Magneten für Kursbewegungen.

- Ausführung von Ausbrüchen: BlackWasp jagt nicht dem Markt hinterher. BlackWasp steigt mit Überzeugung ein, wenn der Preis einen entscheidenden Ausbruch bestätigt, und fängt das Momentum zu dessen Beginn ein, um optimale Einstiegspunkte zu finden.





Hauptmerkmale & Vorteile





Besonderer Vorteil

USD/JPY-Spezialist Sorgfältig kalibriert für die einzigartige Volatilität und die Eigenschaften dieses wichtigen Paares.

Imbalance & Breakout Fusion Kombiniert zwei leistungsstarke Konzepte, um die stärksten Marktbewegungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Diszipliniertes Risikomanagement Integrierte Stop-Loss-, Take-Profit- und Money-Management-Protokolle zum Schutz Ihres Kapitals.

Klare Logik, konsistente Ausführung Jeder Handel basiert auf einer definierten strukturellen Logik, die Emotionen aus dem Prozess entfernt.

Effizient und automatisiert Eine Lösung zum Einstellen und Vergessen", die rund um die Uhr funktioniert und Strategien ohne Zögern ausführt.





Handels-Spezifikationen





- Primäres Paar: USD/JPY

- Empfohlener Zeitrahmen: H1

- Kern der Strategie: Preisaktion, Ungleichgewicht und Ausbruch

- Risiko-Kontrollen: Standard-Risiko 0,1%, änderbar im Input





Sind Sie bereit, eine unerbittliche Kraft in Ihren Charts einzusetzen? Sting it!!!