BlackWasp

BlackWasp EA

Meistern Sie den Markt. Handeln Sie mit Präzision.

Entfesseln Sie die Kraft des automatisierten Handels mit BlackWasp, dem Expert Advisor, der entwickelt wurde, um das USD/JPY-Paar zu dominieren. Dieser hochentwickelte Algorithmus arbeitet mit der Geschwindigkeit und Präzision seines Namensvetters und zielt auf hochwahrscheinliche Gelegenheiten durch einen bewährten strategischen Ansatz.

Die Kernstrategie: Intelligenz in Aktion

BlackWasp basiert auf einer leistungsstarken, dreistufigen Methodik:

- Preisaktionsanalyse: Sie liest die Geschichte des Marktes und identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um ein klares Bild der Marktstruktur und -stimmung zu erstellen.
- Erkennung von Ungleichgewichten: Der Algorithmus sucht nach signifikanten Preisungleichgewichten und Ineffizienzzonen - auch bekannt als Fair Value Gaps. Diese Bereiche stellen ungenutzte Liquidität dar und wirken als starke Magneten für Kursbewegungen.
- Ausführung von Ausbrüchen: BlackWasp jagt nicht dem Markt hinterher. BlackWasp steigt mit Überzeugung ein, wenn der Preis einen entscheidenden Ausbruch bestätigt, und fängt das Momentum zu dessen Beginn ein, um optimale Einstiegspunkte zu finden.

Hauptmerkmale & Vorteile

Besonderer Vorteil
USD/JPY-Spezialist Sorgfältig kalibriert für die einzigartige Volatilität und die Eigenschaften dieses wichtigen Paares.
Imbalance & Breakout Fusion Kombiniert zwei leistungsstarke Konzepte, um die stärksten Marktbewegungen zu erkennen und darauf zu reagieren.
Diszipliniertes Risikomanagement Integrierte Stop-Loss-, Take-Profit- und Money-Management-Protokolle zum Schutz Ihres Kapitals.
Klare Logik, konsistente Ausführung Jeder Handel basiert auf einer definierten strukturellen Logik, die Emotionen aus dem Prozess entfernt.
Effizient und automatisiert Eine Lösung zum Einstellen und Vergessen", die rund um die Uhr funktioniert und Strategien ohne Zögern ausführt.

Handels-Spezifikationen

- Primäres Paar: USD/JPY
- Empfohlener Zeitrahmen: H1
- Kern der Strategie: Preisaktion, Ungleichgewicht und Ausbruch
- Risiko-Kontrollen: Standard-Risiko 0,1%, änderbar im Input

Sind Sie bereit, eine unerbittliche Kraft in Ihren Charts einzusetzen? Sting it!!!
Empfohlene Produkte
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Experten
Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert. Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen. KONTAKTIEREN SIE MICH   nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf) MT4-Version:   WH Fair Value Gap EA MT4 Hauptmerkmale: Automatisierter
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experten
Meistern Sie den Londoner Ausbruch: Automatisieren Sie Ihren Vorteil mit GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA ist ein robuster, präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf Händler zugeschnitten ist, die frühe Ausbrüche in der Londoner Sitzung ausnutzen möchten. Er nutzt eine ausgeklügelte Mischung aus bereichsbasierter Logik, fortschrittlicher Order-Block-Erkennung und Preisaktionsbestätigungen, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu ermöglichen. Dieser EA is
NeoHedgeMulti
Rim Askarov
Experten
NeoHedgeMulti Multicurrency Grid Expert Advisor für MetaTrader 5 Handeln Sie mehrere Paare mit einem intelligenten System. Dieser professionelle Expert Advisor kombiniert Bollinger Bands Breakout Entry mit einer gefilterten Grid-Strategie, die durch eine Multiwährungs-Engine und ein Multi-Level-Risikomanagement-System erweitert wird. Grundlegende Strategie und Logik Einstiegssignal: Erste (Anker-)Order: Eröffnet, wenn der Preis außerhalb der Bollinger Bands schließt. BUY` - Close oberhalb des
Let s do it MT5
Marta Gonzalez
1 (1)
Experten
Let's do it - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Kann diese EA mit 100$ in Ihrem Konto verwendet werden Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Let's do it Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . Es ist ein 100% automatisches System, das System steuert sowohl die Eingäng
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experten
Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem, entwickelt für maximale Geschwindigkeit, Stabilität und Präzision. Es richtet sich an Trader, die überlegene Ausführung, robustes Risikomanagement und überprüfbare Ergebnisse erwarten. Basierend auf einem Multithread-Ausführungs-Engine und Echtzeit-Marktanalyse, arbeitet Hyper Volt nahtlos auf Hauptwährungspaaren und Rohstoffen. Adaptive Algorithmen überwachen kontinuierlich Volati
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Astra MT5 Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukture
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experten
Möchten Sie Ihre Gewinne maximieren und Risiken minimieren? SENTINEL Heikin-Ashi kombiniert Heikin-Ashi-Signale mit dem robusten Risikomanagement des SENTINEL-Moduls, optimiert, um Ihnen fortschrittliche, aber benutzerfreundliche Tools bereitzustellen. Ausgangspunkte (Backtest 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Anpassbar an verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen Präzise Chancen identifizieren : Ergreifen Sie profitable Handelsmöglichkeiten durch die Kombination von Heikin-Ashi-Si
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experten
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experten
MT4 Version hier: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Für Deriv Synthetische Indizes MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/95814 Hallo Trader, ich glaube, Sie alle wissen, dass Risiko- und Geldmanagement zusammen mit Psychologie der Schlüssel zum Erfolg im Handel sind. Egal wie gut die eigene Strategie ist, ohne diese 3 Kriterien wird man auf lange Sicht immer Verluste erleiden. Ich habe einen EA entwickelt, um unser menschliches Verhalten zu kontrollieren. Dieser EA wird uns da
RSI PROject MT5
Osama Echchakery
Experten
Entdecken Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit RSI PROject, unserem hochmodernen MT5 Expert Advisor (EA). Dieses hochentwickelte Tool wurde entwickelt, um Ihre Handelsreise zu optimieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit leistungsstarken Filtern und tiefgreifenden Anpassungsoptionen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, RSI PROject passt sich Ihren Bedürfnissen an und hilft Ihnen, Strategien zu optimieren und fundierte Ents
FractalScalper
Ivan Simonika
Experten
Dieser Bot basiert auf der Analyse von adaptiven gleitenden Durchschnitten. Der Experte zeichnet sich durch stabile Signale aus, die als genaue kurzfristige Signale verwendet werden können. Dies ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mit zuverlässigen Indikatoren analysiert. Ob Scalper ein System ist oder nicht, hängt von den Parametern TakeProfit und StopLoss ab. Mit diesem Berater, müssen Sie verstehen, dass dieser Bot erfordert Optimierung. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting-Konten
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Rice Martingale ist ein EA, der den Martingale-Algorithmus mit einer niedrigen DD-Rate verwendet (nicht für XAUUSD, nicht TimeFrame M1) Rice Martingale kann zwei Seiten öffnen: Kauf und Verkauf zur gleichen Zeit. Wir können die maximale Anzahl der Aufträge, die Anzahl der Martingale, und die Anzahl der ersten Aufträge einstellen . Vor allem, wenn die Anzahl der Aufträge den Punkt erreichen, dass die Benutzer die Risikoparameter starten wollen, kann Rice Martingale Risiken verwalten. Es wird den
TripleBullet
Hashimoto Takuma
Experten
Achieving the Ultimate Hands-Off Approach "Isn't there an EA that can be operated with true peace of mind?" Even though it's called automated trading (automatic settlement), if you still have to think and adjust settings each time, isn't it more like "semi-automatic trading"? This not only leads to   potential losses but also significant time loss. Ultimately, despite investing a considerable amount of money in EA: It's less likely to be profitable in the long run. Losses can occur unnotic
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Experten
Wir stellen den ultimativen Nachrichten-Handelsroboter für den Forex MetaTrader 5 vor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die von der Marktvolatilität bei Nachrichtenereignissen profitieren möchten. Mit diesem Roboter können Sie ganz einfach zwei schwebende Aufträge - Kaufstopp und Verkaufsstopp - nur 10 Minuten vor der Nachrichtenveröffentlichung einrichten. Stellen Sie einfach die Uhrzeit des Roboters auf 10 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten ein (z. B. wenn die Nachricht
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
Experten
Volatility Doctor - Ihr Experte für das Meistern von Markt-Rhythmen! Sind Sie bereit, die Kraft des präzisen Handels zu entfesseln? Treffen Sie den Volatility Doctor, Ihren vertrauenswürdigen Begleiter in der dynamischen Welt der Forex-Märkte. Dieser Expert Advisor für mehrere Währungen ist nicht nur ein Handelswerkzeug; er ist ein Symphonie-Dirigent, der Ihre Investitionen mit beispiellosem Präzision führt. Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen: 1. Trend-Such-Expertise: Der Volatility Do
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experten
SpectraCore Genesis Entwickelt für Gold. Präzise bis ins Detail. Handelt, wenn andere zögern. SpectraCore Genesis ist kein gewöhnlicher Expert Advisor. Es handelt sich um ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für XAU/USD (Gold) konzipiert wurde. Keine universellen Vorlagen, keine Kompromisse – nur strukturierte Logik, Risikokontrolle und algorithmische Präzision. Dieser EA springt nicht impulsiv in den Markt. Er wartet. Und er schlägt zu, wenn der Moment wirklich zählt. Ein Live-
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
Experten
Der Expert Advisor verwendet eine Strategie, die auf der Aufschlüsselung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen basiert. Es wird ein adaptiver Trade-Trailing-Algorithmus verwendet. Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto immer vor Aktien Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA integriert ein System der teilweisen Positionsschließung bei Slippages (kann konfiguriert werden). Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% g
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Phenix Pro MT5
Maksim Vershinin
Experten
Phenix-PRO MT5 ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Dieser Roboter handelt mit dem bekannten Währungspaar EURJPY . Die Standardparameter sind für das Währungspaar EURJPY mit dem Zeitrahmen 1M ausgewählt . Die Strategie basiert auf dem Martingal-System. Als Markteinstiegspunkt verwendet der Expert Advisor ein mathematisches Modell, das auf den Werten des gleitenden Durchschnittsindikators basiert. Zusätzlich können Sie den Roboter so konfigurieren, dass er mit dem Gleichgewicht handelt. Zu d
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
Gold Morning
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Getestet auf XAUUSD 1H von 2023.05.01 bis 2025.12.17, zeigt 830% in Profits mit stabilem Aktienwachstum und minimalen Drawdowns. Dieser EA ist für eine saubere, niedrigfrequente Ausführung auf dem 1-Stunden-Chart konzipiert und zielt auf hochwertige Einträge mit minimalem Rauschen ab. Ideal für Trader, die Wert auf Klarheit, Kontrolle und Konsistenz legen. Vorteile 1. Signalzeit-Kontrolle. 2) Duplicate Trade Control: Verhindert ein übermäßiges Risiko durch Blockierung wiederholter Eingänge. 3
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension