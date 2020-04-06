ORB Fair Value Gap EA

ORB Pro: Valor Justo Gap Breakout

ORB Pro es un sistema de scalping mecánico totalmente automatizado diseñado para operar con la ruptura del rango de apertura (ORB) con precisión institucional. A diferencia de los robots de ruptura estándar que entran ciegamente en una ruptura alta / baja, este EA utiliza Fair Value Gaps (FVG) y el desplazamiento para confirmar que la ruptura es válida antes de entrar.

Esta estrategia se basa en las reglas mecánicas específicas descritas en el popular vídeo de trading "The Only Trading Strategy You Will Ever Need". Combina la volatilidad explosiva del New York Open con conceptos TIC para filtrar las falsas salidas.

🔴 Fuente original de la estrategia: Vea el vídeo de la estrategia aquí

📊 Cómo funciona

El EA sigue una lógica disciplinada de varias etapas para atrapar el movimiento diario:

  1. Fase 1 (El Rango M5): A la hora de inicio especificada (por ejemplo, 9:30 AM EST), el EA define el Máximo y el Mínimo de la primera vela de 5 minutos.

  2. La Confirmación FVG: Espera a que una vela de 1 minuto salga de este rango. Crucialmente, sólo entra si se forma un Fair Value Gap (FVG) durante la ruptura.

  3. Filtrado estricto: El EA comprueba la "vela de origen" del FVG. Si el movimiento no se originó dentro del rango, se omite la operación. Esto evita las entradas "tardías" y la persecución del precio.

  4. Fase 2 (Modo de Recuperación): Si la operación inicial M5 alcanza el Stop Loss, el EA cambia automáticamente al Rango de 15 Minutos como respaldo, buscando una nueva configuración de ruptura para recuperar la pérdida.

Características principales

  • Lógica de Doble Etapa: Elija operar el Rango M5, el Rango M15, o Ambos (Modo de Recuperación) donde M15 se activa sólo si M5 falla.

  • Filtro de Entrada Estricto: Ignora las rupturas "perezosas". Sólo toma operaciones con desplazamiento de alto impulso (FVG).

  • Gestión inteligente del riesgo: Cálculo automático de lotes incorporado. Simplemente establezca su Porcentaje de Riesgo (por ejemplo, 1.0%) y el EA calcula el tamaño del lote basado en la distancia del Stop Loss.

  • Cuadro de mandos profesional: Un panel elegante y no intrusivo en el gráfico muestra la Hora del Servidor, la Fase Actual, el P/L Diario y los próximos cálculos de Riesgo.

  • Depuración Visual: Dibuja la Caja de Rango en el gráfico para que pueda verificar visualmente la configuración en tiempo real.

  • Compatibilidad con Brokers: Incluye modos de ejecución de órdenes seleccionables (FOK, IOC, RETURN) para garantizar que las operaciones se ejecuten sin problemas en brokers ECN y estándar.

  • Validación previa a la operación: Comprueba el margen de la cuenta antes de cada operación para evitar errores de "Dinero insuficiente".

⚙️ Parámetros de entrada

  • StartHour / StartMinute: La hora del servidor para la Apertura del Mercado (usualmente 16:30 para 9:30 AM EST en brokers GMT+2).

  • Modo de Operación:

    • M5_ONLY : Un disparo en el rango de 5 minutos.

    • M15_ONLY : Un disparo en el rango de 15 minutos.

    • BOTH_RECOVERY : Opere primero en M5; si pierde, intente recuperar en M15.

  • RiskReward: Ratio de riesgo/recompensa objetivo (por defecto: 2,0).

  • UseRiskPercent: Establézcalo en true para usar el auto-cálculo.

  • FillType: Cambie esta opción si su broker rechaza órdenes (Por defecto: ORDER_FILLING_FOK ).

Recomendaciones

  • Símbolo: Muy recomendado para Índices USA (US30, NAS100/USTEC) y XAUUSD (Oro) debido a su volatilidad en la apertura.

  • Marco temporal: Ejecute el EA en el gráfico M1 (1-Minuto).

  • Cuenta: Se recomiendan cuentas con spread bajo / ECN para obtener los mejores resultados de scalping.

⚠️ Descargo de responsabilidad

El trading implica un riesgo significativo. Este Asesor Experto es una herramienta que automatiza una estrategia mecánica específica. Aunque la estrategia se basa en conceptos técnicos sólidos (ORB + FVG), el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

  • No se garantiza ningún beneficio.

  • Las condiciones del mercado cambian y los deslizamientos pueden afectar a los resultados.

  • Realice siempre pruebas retrospectivas y prospectivas en una cuenta Demo antes de utilizar fondos reales.

  • El autor no se hace responsable de las pérdidas financieras sufridas durante el uso de este software.


