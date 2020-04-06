Daily Impulse Breakout Pro EA

Daily Impulse Breakout Pro ist ein vollautomatisches "Set and Forget"-Handelssystem, das auf der beliebten "One Candle"-Tagesausbruchsstrategie basiert.

Dieser EA identifiziert das Hoch und Tief der vorherigen Tageskerze und platziert schwebende Orders (Buy Stop und Sell Stop), um den Marktimpuls für den neuen Tag aufzufangen. Er verfügt über eine intelligente OCO-Logik (One Cancels Other), ein striktes Geldmanagement und eine erweiterte Sitzungsfilterung, um diese bewährte manuelle Strategie zu automatisieren.

📺 Strategie Ursprung

Dieser EA ist eine automatisierte Version der Strategien, die in diesen Handelsvideos von RamtinFX vorgestellt werden:

🚀 Hauptmerkmale

Multi-Paar-Unterstützung: Funktioniert bei XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPJPY und anderen volatilen Paaren.

Einstellen und Vergessen: Platziert automatisch schwebende Aufträge zu Beginn des Tages (oder nach einer festgelegten Verzögerung).

Intelligente OCO-Logik: Storniert sofort die entgegengesetzte Pending Order, sobald ein Handel ausgelöst wird.

Dynamisches Risikomanagement: Automatische Berechnung der Losgröße auf der Grundlage eines Prozentsatzes Ihres Kontostands oder Verwendung fester Lots.

Slippage-Schutz: Intelligente Neuberechnung der TP/SL-Levels, wenn der Markt beim Einstieg eine Lücke aufweist oder abrutscht, um Ihr genaues Risiko-Ertrags-Verhältnis beizubehalten.

Validierung vor dem Handel: Prüft, ob die Marge und die Volumenlimits des Brokers ausreichen, bevor Sie Trades platzieren, um Terminalfehler zu vermeiden.

Broker-Kompatibilität: Wählbarer "Filling Mode" (FOK, IOC, Return), der die Kompatibilität mit allen Brokern (Prop Firms, ECN, Standard) sicherstellt.

⚙️ Bedienung & Einstellungen

Die Standardeinstellungen sind auf die "Classic"-Strategie abgestimmt (1:1 Risk Reward basierend auf 10% der täglichen Spanne), aber es wird dringend empfohlen, das SLlevel und TPlevel für Ihr spezifisches Paar zu optimieren.

Kern-Eingaben:

InpDelayHours: Stunden, die nach der täglichen Eröffnung gewartet werden soll, bevor Aufträge erteilt werden (Standard: 2). Hilft, eine Ausweitung des Spreads beim Rollover des Marktes zu vermeiden.

SLlevel / TPlevel: Der Abstand für Stop Loss und Take Profit in Bezug auf die tägliche Spanne. Beispiel: 0,1 = 10% der Spanne des Vortages. Für 1:1,5 Risiko-Belohnung: Setzen Sie SLlevel=0.2, TPlevel=0.3. Für Aggressive Gold: Setzen Sie SLlevel=0,1, TPlevel=0,25. Merkmal Ursprüngliches Konzept Video 2 (konservativ) Video 3 (Aggressives Gold)

Meine Einstellungen Stop-Loss-Niveau 0.1 (10% der Spanne) 0.2 (20% der Spanne) 0,1 (10% der Spanne) 0.9 Gewinnmitnahme-Level 0,1 (10% der Spanne) 0.3 (30% der Spanne) 0,25 (25% der Spanne) 1.9 Risiko:Belohnung 1:1 1:1.5 1:2.5



1:2.11

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird (z.B. 1,0 = 1%).

Handelssession-Filter: Steuern Sie genau, wann der EA Trades platzieren darf. AktiviereSitzungFilter: Auf true setzen, um den Handel auf bestimmte Stunden zu beschränken. SessionStartHour/Minute: Die Zeit, zu der der EA mit der Suche nach Trades beginnt (z.B. 09:00). SessionEndHour/Minute: Die Zeit, zu der der EA aufhört, neue schwebende Aufträge zu platzieren.

FillType: WICHTIG! Wenn Ihr EA keine Trades platziert, ändern Sie diese Einstellung.

ORDER_FILLING_FOK (Standard - Standard bei vielen Brokern)



ORDER_FILLING_IOC (Verwenden, wenn FOK fehlschlägt)



ORDER_FILLING_RETURN (Verwendung für einige europäische Broker)

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und Rohstoffen birgt ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Dieser EA automatisiert eine spezifische Strategie, die auf historischer Preisaktionslogik basiert. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie einen Backtest und einen Forwardtest auf einem Demokonto durch, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Der Autor ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste.