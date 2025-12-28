Donchian Channels EA MT5

Donchian Channel Strategy EA MT5 ist ein fortschrittliches Tool, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Handelsaktivitäten vereinfacht, indem es den Donchian Channels Indikator nutzt, um Handelseinstiege und -ausstiege basierend auf überkauften und überverkauften Bedingungen zu automatisieren. Der EA unterstützt umgekehrte Handelssetups in diesen Zonen und bietet Vielseitigkeit im Handelsmanagement. Umfassend getestet, bietet er präzise Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und fortschrittliches Risikomanagement, während er minimale Systemressourcen verbraucht, um Trades effizient auszuführen.

Das System umfasst Tag-/Zeitfilter zur Sitzungssteuerung und unterstützt Tests mit historischen Daten zur Leistungsvalidierung. Ein Echtzeit-Dashboard zeigt offene Trades, Kontokapital und Systemmetriken an, während intuitive Eingabemenüs die Konfiguration vereinfachen. Für alle Einstellungen wird eine detaillierte Dokumentation bereitgestellt.

Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Backtests und Konfigurationsdateien

Sie können die MT4-Version hier herunterladen: Donchian Channel Strategy EA MT4

Hauptmerkmale:

  • Handelssystem basierend auf Donchian Channels mit anpassbaren Parametern (Periode, Breakout-Levels)
  • Unterstützt mehrere Zeitrahmen für flexibles Trading
  • Mehrere Risikomanagement-Optionen: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stops
  • Fortschrittliche Positionsgrößenverwaltung und Drawdown-Schutz
  • Zeit-/Tagfilter für kontrollierte Handelssitzungen
  • Echtzeit-Überwachungs-Dashboard
  • Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen
  • Kompatibel mit MQL5 VPS für 24/7-Betrieb

Hinweis: Der Donchian Channel Strategy EA MT5 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die Strategien basierend auf Donchian Channels verwenden, und bietet umsetzbare Einblicke und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Er ist darauf ausgelegt, Trades basierend auf konfigurierten Strategien auszuführen, garantiert jedoch keine Gewinne.

Wichtiger Rat:
Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein System mit garantierten Gewinnen. Erwarten Sie normale Marktschwankungen:

  • Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto
  • Beginnen Sie mit geringem Risiko (0,5-1% pro Trade)
  • Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können
  • Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationsdateien werden vierteljährlich veröffentlicht. Für die neuesten Empfehlungen überprüfen Sie den MQL5-Blog im obigen Dokumentationsabschnitt.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.


Empfohlene Produkte
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Experten
Einzigartiger Filter für die Handelsrichtung und intelligentes Handelsmanagement Hauptmerkmale: Direktionale Trades mit hoher Präzision: EA öffnet Trades in einer einzigartigen Richtung mit fortschrittlicher Volatilitäts- und Momentum-Erkennung, wobei nur ein aktiver Trade zur gleichen Zeit für maximale Kontrolle gehalten wird. Handelsmanagement-Logik: Einstieg: Erkennt automatisch die genaue Einstiegsrichtung und platziert einen Handel mit Ihrem definierten SL/TP. Trail: Eingeb
Turn Around Mt5
Marta Gonzalez
Experten
Es ist einfach, einem Anführer zu folgen, der den Trend vorgibt. Der knifflige Teil ist zu wissen, wann man TURN AROUND machen muss . TURN AROUND ist ein System, das das Ende des Trends erkennt und an diesem Punkt gegen den Markt arbeitet. Es handelt sich also um ein PULLBACK-System . Dieses System ist für kleine Konten geeignet und kann mit nur $ 1000 verwendet werden . Sie können die Demo herunterladen und es selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis der intelligenten Mittelw
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.33 (48)
Experten
Grid Scalper MA MT5 EA Begeben Sie sich auf die Überholspur des Devisenhandels mit dem Grid Scalper MA MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Volatilität des Marktes zu Ihrem Spielplatz macht. Dies ist kein durchschnittlicher EA - es ist eine Präzisions-Scalping-Maschine, die von einer dynamischen Grid-Trading-Strategie angetrieben wird, die messerscharfe Moving Average (MA)-Crossover-Signale mit einem robusten Satz anpassbarer Funktionen verbindet. Egal, ob S
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
Best Trend Expert Advisor
Harshika Govind
5 (1)
Experten
BestTrendEA - Fortgeschrittener Trendfolge-EA für MT5 Leistungsstark. Anpassungsfähig. Vollständig automatisiert. ️ Entwickelt für Händler, die Präzision, Kontrolle und intelligenten Markteintritt in Forex, Gold und mehr verlangen. Laden Sie die neueste Version herunter oder aktualisieren Sie einfach Ihren EA mit der neuesten Version von BestTrend EA 9 Bitte senden Sie mir ein DM, um das Setfile für XAUUSD zu erhalten Für die neue Version Best Trend Version 9.0, verwenden Sie den 5min Zeit
FREE
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Experten
FlashTrader Pro – Scalping-Expert Advisor für Forex Allgemeine Beschreibung FlashTrader Pro ist ein automatisierter Trading-Expert Advisor, der für Scalping und kurzfristige Trades auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er reagiert auf plötzliche Preisbewegungen und eröffnet Trades, wenn festgelegte Zeit- und Volatilitätsbedingungen erfüllt sind. Der EA nutzt eine kleine Order-Grid, Trailing-Stop zur Gewinnsicherung und Spread-Kontrolle zur Kostensenkung. Optimal für Währungspaare mit niedri
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Phenix Pro MT5
Maksim Vershinin
Experten
Phenix-PRO MT5 ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Dieser Roboter handelt mit dem bekannten Währungspaar EURJPY . Die Standardparameter sind für das Währungspaar EURJPY mit dem Zeitrahmen 1M ausgewählt . Die Strategie basiert auf dem Martingal-System. Als Markteinstiegspunkt verwendet der Expert Advisor ein mathematisches Modell, das auf den Werten des gleitenden Durchschnittsindikators basiert. Zusätzlich können Sie den Roboter so konfigurieren, dass er mit dem Gleichgewicht handelt. Zu d
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Easy Scalper EA
Ethan Joseph Cole Maronto
Experten
Dies ist eine einfache Scalping EA, die grundlegende Logik enthält einen Trend-Filter, um die Richtung des Handels mit Moving-Average-basierte Einstiegssignale zu bestimmen. Dieser EA hat Parameter, die speziell modifiziert wurden, um am besten mit dem Währungspaar EURUSD zu funktionieren. Laut Backtests bis zum letzten Jahr hatte dieser EA eine Gewinnrate von ca. 75% - 80%. Dieser EA bietet zwei Hauptmodi für den Ausstieg aus Trades, einen vollständigen Ausstieg bei einem festgelegten Take-Prof
AI for Gold
Eugen Funk
4.06 (16)
Experten
Haben der manuelle Handel, Trading-Gurus, Online-Seminare, Account-Manager oder Trading-Bots auch bei Ihnen keine kontinuierlichen Handelsgewinne erzielt? Seien wir doch mal ehrlich... Echte Performance-Erfolge werden in der Regel nur für einen sehr kurzen Zeitraum präsentiert oder, noch schlimmer, in Telegram-Channels, in denen verlorene Trades einfach gelöscht werden. Aber, hier ist das größte und weniger offensichtliche Problem... das Internet ist voll von naiven Strategien, die auf Verlustp
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Experten
Dynamic Trend MACD Expert ist eine fortschrittliche algorithmische Handelslösung, die für den effizienten Einsatz auf MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Mit einer intelligenten Kombination von Indikatoren zielt der Algorithmus darauf ab, profitable Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage des MACD-Indikators und der Trendanalyse zu identifizieren. Der Algorithmus nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), um die Stärke und Richtung eines Trends zu bewerten
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Only 6 copies out of 10 left at $30! Dies ist ein begrenztes Einführungsangebot: Kaufen Sie EA zu einem Sonderpreis von nur $30 Das Angebot endet, wenn die ersten 10 Exemplare verkauft sind... Danach wird der Preis auf $60 angehoben! Das HFT Evaluation System ist eine hochmoderne algorithmische Handelsstrategie, die bereits seit mehreren Jahren auf Live-Konten läuft. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die für historische Daten optimiert sind, ist das HFT Evaluation Trading darauf ausgelegt
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
Experten
MidasZigzag EA Dieser EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Es verwendet eine Ausbruchsstrategie, die auf dem ZigZag-Indikator basiert, und ist für den Handel im 15-Minuten-Zeitrahmen optimiert. Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: M15 (15-minütig) Mindesteinlage: $500 Konto-Typ: ECN, Raw, oder Razor mit sehr niedrigen Spreads Makler: IC Markets, Pepperstone, Exness und andere Broker mit geringer Streuung Wichtig
FREE
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experten
GoldStorm Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie Fractal Trading System Überblick GoldStorm Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde und fortschrittliche Fractal-Breakout-Strategien verwendet. Das System kombiniert drei unabhängige Handelsstrategien, die zusammenarbeiten, um verschiedene Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig ein striktes Risikomanagement zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale Multi-Strategie-Architektur Strateg
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet. Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Aus
FREE
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wählen Sie Ihre gewünschte Losgröße und Ihr Gewinnziel, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! Wir stellen Ihnen den Trend Follower EA vor, Ihren ultimativen Assistenten für den trendfolgenden Handel. Dieser intelligente Algorithmus folgt unermüdlich den Markttrends und handelt in der gewählten Richtung, bis Ihr Gewinnziel in Dollar erreicht ist. Zusätzlich bieten wir eine einzigartige "Single Cycle"-Option. Wenn diese aktiviert ist (dringend empfohlen ), entfernt sich der EA nach Errei
FREE
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT5-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT5, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitys
MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisati
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Verbessern Sie Ihre Hedging-Strategie mit dem Hedge Trade Manager MT5, einem hochentwickelten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Hedging-Trades zu automatisieren, um ungünstige Preisbewegungen entgegenzuwirken. Er basiert auf Hedging-Techniken, die in den 2010er Jahren von Forex-Brokern populär gemacht wurden, die entgegengesetzte Positionen erlaubten, um Gewinne zu sichern oder Verluste bei unsicheren Trends zu begrenzen. Auf MQL5 und Trading-Foren wie Forex Factory und Reddit’s r/
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihr Price-Action-Trading mit dem Higher Highs and Lows MT4-Indikator, einem robusten Tool, das Fraktal-Analyse nutzt, um Schlüssel-Swing-Punkte zu lokalisieren und trenddefinierende Muster wie Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) und Higher Lows (HL) zu identifizieren, für klare Einblicke in die Marktrichtung. Basierend auf grundlegenden Price-Action-Prinzipien, die in der Dow-Theorie aus den frühen 1900er Jahren verwurzelt sind und im modernen Trading durch Expert
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT4, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie mit UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , einem Präzisionsindikator, der Kerzen identifiziert, die 45% oder mehr gegen den vorherrschenden Trend zurückgehen - und der die Punkte hervorhebt , an denen die institutionelle Gegentrendaktivität typischerweise nachlässt und die dominante Bewegung wieder aufgenommen wird. Basierend auf der bekannten IRB-Methode von Rob Hoffman bietet dieser Indikator klare visuelle Bestätigungen für Trendforts
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Brilliant Reversal Indicator MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie T
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit dem Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, einem robusten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Stop-Loss-Niveaus für manuell oder von anderen EAs eröffnete Trades automatisch anzupassen und so den Gewinnschutz und das Risikomanagement zu gewährleisten. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex hochgelobt und in Diskussionen auf Investopedia und MQL5-Foren für seine Präzision bei der Verwaltung von Trailing Stops und Break
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitys
MT5 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT5-Konto auf mehrere MT5- oder MT4-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unt
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten zur Trendbestimmung mit dem Consecutive Candle Indicator MT5, einem dynamischen Tool, das darauf ausgelegt ist, Serien von bullischen oder bärischen Kerzen zu identifizieren und zeitnahe Warnungen für Trendbestätigungen und potenzielle Umkehrungen in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit zur Vereinfachun
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Optimieren Sie Ihren Handelsabschlussprozess mit dem Close Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Ausstieg aus manuell oder von anderen EAs eröffneten Trades auf MetaTrader 5 zu automatisieren und Tradern eine präzise Kontrolle über Ausstiegsstrategien zu bieten. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine vielseitigen und anpassbaren Abschlusskriterien hochgelobt, ist dieser EA ein Favorit unter Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern in
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsanalyse mit dem Day and Week Separator MT4, einem intuitiven Tool, das anpassbare Tages- und Wochentrennlinien zeichnet, ideal für Trader, die mit Zeitunterschieden zwischen Brokern zu kämpfen haben. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex wird dieses Tool für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, da es die häufige Herausforderung löst, Chart-Zeitrahmen mit lokalen oder marktspezifischen Zeiten abzustimmen, wie es in Diskussionen auf Pla
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Portfoliorisikomanagement mit dem Account Trailing Stop Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Gesamtgewinn Ihres Kontos oder von Trades mit einer bestimmten Magic-Number auf MetaTrader 5 automatisch zu verfolgen und wie ein Trailing-Stop zu managen, wobei alle Trades geschlossen werden, wenn der aktuelle Gewinn unter den letzten Höchststand fällt. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seinen dynamischen Gewinnsicherun
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassen
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden. Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an. Dieser
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT4, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT4 ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL4-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Double Top and Bottom-Indikator ist ein Muster-Scan-Indikator, der die Tops und Bottoms anhand von Zickzack-Mustern abtastet. Wenn er feststellt, dass der Preis nach einem langen Trend zweimal vom gleichen Punkt abprallt, erzeugt er Pfeilsignale, wenn der letzte Widerstandspunkt für einen doppelten Boden und der letzte Unterstützungspreis für ein doppeltes Top gebrochen wird. Im Gegensatz zu anderen Top-Bottom-Scannern gibt es nicht nur ein Signal. Es warnt den Benutzer, wenn die letzte Unte
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Volumen-Oszillator ist ein beliebter Indikator, der in der Handelsansicht verfügbar ist und bei Händlern sehr beliebt ist. Definition Der Volumen-Oszillator ist ein Indikator, der aus zwei gleitenden Durchschnitten (MA) besteht, die das Volumen umgeben, wobei der eine schnell und der andere langsam ist. Der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts wird dann vom Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts subtrahiert. Der Volumen-Oszillator misst das Volumen, indem er die Beziehung zwische
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Der MT4-Indikator, den wir hier beschreiben, wurde entwickelt, um Händler mit einem Alarm, einer Benachrichtigung und einer E-Mail zu versorgen, wenn Fibonacci-Levels überschritten werden. Die Fibonacci-Levels werden auf der Grundlage des Zickzack-Indikators berechnet, der hilft, potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu erkennen. Wenn der Indikator feststellt, dass ein Kurs ein Fibonacci-Level überschritten hat, löst er einen Alarm aus und sendet eine Benachrichtigung an die MT4-Mobil-App d
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Vereinfachen Sie Ihr Trading mit dem STM Trade Panel MT4, einem benutzerfreundlichen Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Ausführung und Verwaltung von Trades auf MetaTrader 4 zu optimieren und One-Click-Orderplatzierung sowie automatische Trade-Schließung basierend auf anpassbaren Gewinn- und Verlustschwellen bietet. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine intuitive Benutzeroberfläche und effiziente Trade-Kontrolle beliebt, ist dieser EA ein unverzichtbares Werkzeug
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indikatoren
Winkel des Preises Es handelt sich um einen Trendfolgeindikator. Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach. Er berechnet den Winkel eines bestimmten Preistyps mit seinem N-Kerzen-Back-Preistyp. Wenn sich der Preis in Richtung Aufwärtsbewegung bewegt, werden positive Winkelhistogramme erstellt und umgekehrt für die Abwärtsrichtung. Dieser Indikator unterstützt mehrere Preistypen. Diese sind wie folgt Schließen Eröffnen Hoch Tief Median Typisch Gewichtet In Kombination mit anderen Indikato
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Das Risikomanagement-Panel ist ein einzigartiges Tool zur schnellen Berechnung Ihres Risikos und zur Platzierung von Trades auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens. Es gibt zwei Optionen für den Benutzer Kontokapital Kontostand Tools wie diese sind besonders nützlich, wenn Sie eine schnelle Entscheidung über Ihren Handel treffen müssen, aber nicht die Zeit haben, das Risiko zu berechnen. Es arbeitet mit einer magischen Zahl. Der Vorteil ist also, dass ein von diesem Panel platzierter Handel auch
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Entscheidungen mit dem   Angle of Moving Average MT4 , einem innovativen Indikator, der die Steigung von gleitenden Durchschnitten quantifiziert, um klare Einblicke in die Trendrichtung und Dynamik zu liefern. Basierend auf dem Prinzip, die Winkelneigung von gleitenden Durchschnitten über eine bestimmte Anzahl von Bars zu messen, hat sich dieses Tool seit seiner Konzeptualisierung in Trading-Communities um 2010 zu einem Grundpfeiler der technischen Analyse entwickelt. W
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension