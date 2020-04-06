Scalping 4H Range EA

Scalping 4H Range Pro

Ein mechanisches, regelbasiertes Scalping-System, das auf der "4-Hour Range"-Strategie basiert.

Scalping 4H Range Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Preisumkehrungen nach falschen Ausbrüchen aus der täglichen Eröffnungsspanne zu handeln. Diese Strategie konzentriert sich auf ein bestimmtes Preisaktionsmuster: Warten auf die erste 4-Stunden-Kerze des Tages, um eine Handelsspanne zu etablieren, Erkennen eines "Fake-outs" (Ausbruchsversagens) und Scalping der Kursumkehr zurück in den Wert.

Dieser EA automatisiert die beliebte Strategie des Data Trader YouTube-Kanals und erweitert sie um ein professionelles Risikomanagement, ein Live-Dashboard und eine anpassbare Einstiegslogik.

[Dateien für Referenzen einstellen]

🌟 Hauptmerkmale

  • Strategie-Dashboard: Ein professionelles On-Chart-Panel, das den Strategiestatus, die aktuellen Range-Levels, den täglichen P/L und den Drawdown in Echtzeit anzeigt.

  • Duale Einstiegslogik: Wählen Sie zwischen Direkteinstieg (aggressiv) und Anker-Kerzen-Einstieg (konservative Bestätigung), um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.

  • Intelligentes Risikomanagement: Integrierte Auto-Lot-Berechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz, täglichen Drawdown-Limits und maximalen täglichen Trades zum Schutz Ihres Kapitals.

  • Dynamischer Stop-Loss: Wählen Sie zwischen einem statischen Daily High/Low Stop-Loss oder einem dynamischen "Recent Swing Extreme", um das Risiko zu begrenzen.

  • Visuelles Handeln: Zeichnet automatisch den aktiven Handelsbereich und die Einstiegspfeile auf dem Chart zur einfachen visuellen Überprüfung.

📈 So funktioniert es

  1. Definieren Sie die Spanne: Der EA identifiziert das Hoch und Tief der ersten 4-Stunden-Kerze des Handelstages.

  2. Warten auf den Fake-out: Er überwacht die Kursentwicklung im 5-Minuten-Zeitrahmen. Er wartet darauf, dass der Kurs aus der Spanne ausbricht und dann wieder innerhalb der Spanne schließt (was einen falschen Ausbruch anzeigt).

  3. Führen Sie den Handel aus:

    • Wenn der Kurs das Hoch durchbricht und wieder innerhalb der Spanne schließt -> VERKAUFEN.

    • Wenn der Kurs das Tief durchbricht und wieder nach innen schließt -> KAUFEN.

  4. Verwalten des Tra des: Der Trade wird mit einem harten Stop-Loss (am Docht des Ausbruchs oder am letzten Swing) und einem Take-Profit verwaltet, der auf Ihrem Reward-to-Risk-Verhältnis basiert.

⚙️ Parameter

  • StartHour: Die Server-Stunde, zu der die erste 4-Stunden-Kerze beginnt (in der Regel 00:00 Uhr oder an der New Yorker Eröffnung ausgerichtet).

  • Einstiegs-Methode: Wählen Sie zwischen ENTRY_DIRECT (schneller) oder ENTRY_ANCHOR (sicherer, wartet auf Strukturbruch).

  • MaxDailyTrades: Begrenzt die Anzahl der Trades pro Tag, um ein Überhandeln zu verhindern.

  • RisikoProzentsatz: Der Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird.

  • SLMethode: Wählen Sie SL_DAY_EXTREME (am sichersten) oder SL_RECENT_EXTREME (engere Stopps).

🚀 Anweisungen zur Einrichtung

  1. Öffnen Sie ein EURUSD- oder Gold-Chart (XAUUSD).

  2. Stellen Sie den Zeitrahmen auf M5 (5 Minuten).

  3. Hängen Sie den EA an den Chart an.

  4. Entscheidend: Stellen Sie die StartHour-Eingabe so ein, dass sie mit dem Beginn der 4-Stunden-Kerze übereinstimmt, mit der Sie handeln möchten (normalerweise beginnt die 4-Stunden-Kerze um 00:00 oder 01:00 Uhr Serverzeit).

🔗 Original Strategie Quelle

Diese automatisierte Strategie basiert auf dem manuellen Handelssystem, das in diesem Video beschrieben wird: [YouTube] Scalping-Strategie von Data Trader: https: //www.youtube.com/watch?v=O5eC5lY7ZXY

⚠️ Haftungsausschluss

Der Forex- und CFD-Handel birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Dieser Expert Advisor ist ein Werkzeug zur Automatisierung einer bestimmten Handelslogik und garantiert keine Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie gründliche Backtests durch und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.


