DailyBreakRetestEA

Tägliche Break & Retest-Strategie (1D/1H-Muster)

Dieser Expert Advisor ist eine vollautomatische Implementierung der Strategie "1D Pattern Nobody Talks About", die von RamtinFX populär gemacht wurde. Er wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungen zu erfassen, indem er den täglichen (D1) Bereich nutzt und präzise Eingänge auf dem stündlichen (H1) Zeitrahmen ausführt.

Original-Strategie-Quelle: Sehen Sie sich das Strategie-Video von RamtinFX an

📈 Wie es funktioniert

Die Strategie basiert auf einer mechanischen "Break and Retest"-Logik:

  1. Tägliche Range-Analyse: Der EA überwacht das Hoch und Tief des Vortages.

  2. Erkennung von Ausbrüchen: Er wartet darauf, dass der Preis entweder das Hoch (Bullish) oder das Tief (Bearish) des Vortages durchbricht.

  3. Wiederholter Einstieg: Sobald ein Ausbruch erfolgt, platziert der EA eine Limit-Order auf dem 50%-Gleichgewichtsniveau der Spanne des Vortages.

  4. Risikomanagement:

    • Stop Loss: Wird auf der gegenüberliegenden Seite der Tagesspanne platziert (z.B. Vortagestief für einen Kauf).

    • Gewinnmitnahme: Zielt auf ein festes Rendite-Risiko-Verhältnis ab (Standard: 1:3).

🚀 Hauptmerkmale

  • Automatisierte Kalkulation: Identifiziert automatisch D1-Hochs, Tiefs und 50%-Levels.

  • Sitzungs-Filterung: Enthält einen optionalen Zeitfilter (Standard: 09:00 - 19:00 Serverzeit), um Stunden mit geringer Liquidität zu vermeiden.

  • Risiko-Management: Eingebaute automatische Lot-Berechnung basierend auf dem %-Risiko pro Handel.

  • Bereinigung schwebender Aufträge: Storniert automatisch nicht ausgelöste schwebende Aufträge am Ende des Tages.

  • Broker-Kompatibilität: Enthält einen einstellbaren Order Filling Mode (FOK, IOC, RETURN), um die Kompatibilität mit allen Brokern zu gewährleisten.

⚙️ Einstellungen & Optimierung

Befestigen Sie den EA an den H1-Zeitrahmen. Die Standardeinstellungen sind so abgestimmt, dass sie den im Originalvideo beschriebenen Regeln für EURUSD entsprechen. Die Marktbedingungen ändern sich jedoch, und jedes Paar verhält sich anders.

  • RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird.

  • RewardRatio: Der Multiplikator für den Take Profit (Standardwert ist 3,0 für einen RR von 1:3).

  • Session-Einstellungen: Die Standardstunden (9-19) basieren auf GMT+2/3 Serverzeit für die NY Session. Bitte passen Sie SessionStartHour und SessionEndHour an die Serverzeit Ihres Brokers an.

  • FillType: Wenn Sie in Ihrem Journal die Fehlermeldung "Unsupported Filling Mode" erhalten, versuchen Sie, diese Einstellung von ORDER_FILLING_FOK auf ORDER_FILLING_IOC oder ORDER_FILLING_RETURN zu ändern.

⚠️ Haftungsausschluss

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Werkzeug zur Automatisierung einer bestimmten mechanischen Strategie. Es wird kein Gewinn garantiert.

  • Führen Sie immer einen Backtest mit Ihren spezifischen Symbolen und Brokerdaten durch, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

  • Die Standardeinstellungen sind ein Ausgangspunkt; optimale Ergebnisse erfordern möglicherweise eine Parametereinstellung (Optimierung) für Ihre spezifischen Währungspaare.

  • Verwenden Sie ein verantwortungsvolles Risikomanagement.


