[Hören Sie auf, auf die Charts zu starren und auf das perfekte Reversal zu warten. EBP OC Bot EA ist die automatische Ausführung des hochpräzisen Handelssystems, das von Omar Agag auf YouTube bekannt gemacht wurde.

Dieser EA wartet geduldig auf den "perfekten Sturm": Ein Liquiditäts-Sweep, eine starke engulfing Kerze und ein Wiedereintritt in ein Fair Value Gap (FVG). Er führt mechanisch aus und entfernt Emotionen aus Ihrem Handel.

📺 Strategiequelle: Basierend auf der in diesem Video dargestellten Logik: https: //www.youtube.com/watch?v=MoRFmQ4maGA

[Die ursprüngliche Strategie ist zwar leistungsstark, erfordert aber, dass Sie zu bestimmten "Kill Zones" (6 AM, 10 AM, 2 PM EST) wach sind.) Dieser EA übernimmt die harte Arbeit für Sie:

Verpassen Sie nie ein Setup: Er scannt den Markt rund um die Uhr (oder während bestimmter Stunden), um den Einstieg in der Sekunde zu erwischen, in der das FVG angetippt wird. Optimierte Voreinstellungen: Enthält integrierte, optimierte Einstellungen für US30, NAS100 und Gold (XAUUSD). Erweiterte Filterung: Wir haben optionale RSI- und Trend-Filter hinzugefügt, um Signale von geringer Qualität herauszufiltern, die die Rohstrategie übernehmen könnte. Kapitalschutz: Die eingebaute "Smart Lot"-Berechnung verhindert den Handel, wenn Ihre Marge zu niedrig ist, und schützt Sie so vor "Not Enough Money"-Fehlern.

[Hauptmerkmale]

Plug & Play-Voreinstellungen: Wählen Sie Ihren Vermögenswert (US30, US100 oder Gold) aus der Dropdown-Liste, und der EA lädt automatisch optimierte RSI- und Risikoeinstellungen.

Ausfallsichere Ordereingabe: Verwendet Limit-Orders , um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Preis erhalten (kein Slippage Chasing).

Prop Firm Ready: Enthält Parameter zur Begrenzung des maximalen täglichen Drawdowns und anpassbare Handelszeiten, um den Regeln von Prop Firms zu entsprechen.

Benutzerdefinierter Modus: Möchten Sie genau wie im Video handeln? Schalten Sie in den "Custom"-Modus um, um alle Filter zu deaktivieren und die rohe Preisaktion zu handeln.

[Wichtig: Niedrige Frequenz, hohe Qualität] Bitte vor dem Kauf lesen: Dies ist ein SNIPER-System, kein Scalper. Es eröffnet nicht 10 Trades pro Tag.

Es wartet auf eine bestimmte H4-Kerzenformation.

Es erfordert eine bestimmte 15-minütige FVG-Bestätigung.

Erwarten Sie Tage mit KEINEN TRADES. Das ist normal. Der EA ist so konzipiert, dass er auf seinen Händen sitzt und Ihr Kapital schützt, bis die spezifischen Anforderungen erfüllt sind. Geduld ist der Schlüssel zur Profitabilität.

[ Setup-Anleitung ]

Zeitrahmen: Hängen Sie den EA an den M15 Chart an (die Logik scannt intern H4, läuft aber auf M15). Setzen Sie True, um die Validierung zu bestehen (Handel 24/7): Setzen Sie False, wenn Sie nur in bestimmten "Kill Zones" handeln wollen (6 AM, 10 AM, 2 PM EST) Broker Time: Stellen Sie den ServerTimeOffset so ein, dass er der Differenz zwischen Ihrem Broker und EST (New York Time) entspricht. Beispiel: Wenn es in New York 8:00 Uhr morgens und bei Ihrem Broker 15:00 Uhr nachmittags ist, beträgt Ihr Offset 7(testen Sie den Wert von 0-12, um ein besseres Ergebnis zu erhalten). Strategie-Modus: Für US30/NAS100/Gold wählen Sie den entsprechenden Modus "OPTIMIERT" in den Eingaben.

Für andere Paare (EURUSD, GBPUSD) wählen Sie STRATEGY_CUSTOM und passen die RSI/Trend-Filter an die Volatilität des Paares an.

[Haftungsausschluss]