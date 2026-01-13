Automatisieren Sie die "Liquiditätsfalle" Opening Range Strategie. Präzises Scalping für volatile Indizes und Metalle.

Übersicht Der QFS Bot EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf der beliebten manuellen Handelsstrategie "Quick Flip" basiert. Er wurde entwickelt, um die institutionellen Liquiditätseinbrüche (Manipulationsdochte) zu nutzen, die in den ersten 90 Minuten nach Markteröffnung auftreten.

Anstatt dem Ausbruch hinterherzujagen, wie die Einzelhandelsherde, wartet dieser EA auf die "Falle" - einen falschen Ausbruch, gefolgt von einer starken Umkehrkerze - und ermöglicht Ihnen, zusammen mit dem intelligenten Geld einzusteigen.

🔴Strategy Source & Credit Dieser EA automatisiert originalgetreu die Strategie, die in dem viralen Handelsvideo beschrieben wird: "The Only Scalping Strategy You Will Ever Need" 📺 Sehen Sie sich die Originalstrategie hier an: https: //youtu.be/XFtayhPIdEs

Wie es funktioniert

Die Box: Bei Markteröffnung identifiziert der EA den Bereich der ersten 15-Minuten-Kerze. Die Falle (Liquiditätsprüfung): Er prüft, ob die Eröffnungskerze groß genug ist (unter Verwendung der ATR), um ein echtes institutionelles Liquiditätsereignis darzustellen. Die Umkehrung: Es wird auf einen niedrigeren Zeitrahmen (M5) heruntergefahren und nach spezifischen Umkehrungsmustern (Hammers, Engulfing) gesucht, die die Box-Grenzen verwerfen. Der Filter (Pro-Funktion): Im Gegensatz zur Rohstrategie fügt dieser EA einen Multi-Timeframe-Trendfilter (H1 EMA) hinzu, um sicherzustellen, dass Sie nicht gegen den Haupttrend handeln.

Hauptmerkmale

Professionelles On-Chart Dashboard: Überwachen Sie den Sitzungsstatus, die Trendrichtung und den P/L in Echtzeit.

Dynamisches Risikomanagement: Automatische Berechnung der Losgröße auf der Grundlage des prozentualen Risikos pro Handel (Eigenkapitalschutz).

Harter Stop-Schutz: Eingebautes "Max Daily Loss"-Limit zum Kapitalerhalt an schlechten Markttagen.

Multi-Asset-fähig: Optimiert für US100 (Nasdaq), aber mit Anpassungen sehr effektiv für DAX40 und Gold (XAUUSD).

⚙️ Einstellungen & Optimierung Die Standardeinstellungen sind speziell auf die im YouTube-Video vorgestellte Logik abgestimmt (optimiert für US100 / Nasdaq).

Wichtig: Märkte ändern sich! Wir empfehlen Ihnen dringend, Backtests durchzuführen und mit den Einstellungen ATR Threshold und Wick Sensitivity herumzuspielen, um die optimale Einstellung für Ihren spezifischen Broker und Ihr Asset zu finden.

Broker-Kompatibilität: Der EA verwendet Standard Market Execution. Wenn Ihr Broker strenge Slippage-Regeln hat oder während Nachrichten einfriert, erhöhen Sie die Slippage-Eingabe.

Empfohlenes Setup

Zeitrahmen: M5 (5-Minuten-Chart)

Symbole: US100 (Nasdaq), GER40 (DAX), XAUUSD (Gold).

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für die Ausführungsgeschwindigkeit empfohlen.

⚠️ Wichtiger Hinweis zur Handelsfrequenz Dies ist ein "Sniper" EA, kein "Maschinengewehr". Bitte beachten Sie, dass dieser EA nicht jeden Tag handelt. Er ist so programmiert, dass er sehr selektiv vorgeht und nur dann in den Markt einsteigt, wenn bestimmte Volatilitäts- und Musteranforderungen erfüllt sind, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren.