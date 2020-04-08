Phantom Flow
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este indicador es una herramienta híbrida SMC + Tendencia + Oscilador que dibuja objetos de estructura de mercado en el gráfico y también traza líneas de cambio de tendencia + flechas y un histograma de oscilador coloreado.
Incluye estos módulos:
Phantom Shift (cambio de tendencia ATR / trailing bands)
Estructura de oscilación (BOS/CHoCH + puntos de oscilación)
Estructura Interna (iBOS/iCHoCH)
Bloques de órdenes (swing + interna)
Igualdad de máximos y mínimos (EQH / EQL)
Gaps de valor razonable (FVG)
Zonas de Prima / Descuento (zonas de rango)
Oscilador Fantasma (desviación MA momentum + señales)