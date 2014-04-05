Swing Supply Demand

Hauptmerkmale:

1. Institutionelle Angebots- & Nachfrage-Zonen

  • Auto-Detection:Zeichnet automatisch Zonen an gültigen Pivot-Punkten.

  • Intelligente Erweiterung:Die Zonen erstrecken sich in die Zukunft, um die Sichtbarkeit zu erleichtern, werden aber automatisch abgeschnitten, wenn der Preis sie durchbricht.

  • Mitigation Logic: Wenn eine Zone ungültig wird, wird sie in eine gestrichelte "Break of Structure"-Linie (BOS) umgewandelt, um Ihr Diagramm von alten Daten sauber zu halten.

  • ATR-Größe:Die Zonenbreite ist dynamisch und wird anhand der Average True Range (ATR) berechnet, um sich an die aktuelle Marktvolatilität anzupassen.

2. Fortgeschrittenes Marktstruktur-Mapping

  • Swing Labels: Automatische Kennzeichnung von Schwankungen als HH ( Higher High), HL ( Higher Low), LH ( Lower High) und LL ( Lower Low).

  • Typografie:Fett gedruckter , schwarzer Text (Größe 10) für maximale Lesbarkeit vor hellem Hintergrund.

  • uto-Theming:Verwandelt Ihren Chart-Hintergrund sofort in "Schneeweiß".

  • Kerzenstyling: Stellt bullische Kerzen auf DeepSkyBlue und bärische Kerzen auf Schwarz ( Körper, Dochte und Ränder).

  • Transparenz: Verwendet echte Alpha-Kanal-Transparenz für die Angebots- (Orange-Rot) und Nachfragezonen (Hell-Grün), damit die Kerzen hinter den Blöcken sichtbar bleiben.


