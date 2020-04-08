Swing Supply Demand

Características principales:

1. Zonas de Oferta y Demanda Institucionales

  • Auto-Detección: Dibuja automáticamente zonas en puntos pivote válidos.

  • Extensión inteligente: Las zonas se extienden hacia el futuro para facilitar la visibilidad, pero se cortan automáticamente cuando el precio las rompe.

  • Lógica de Mitigación: Cuando una zona es invalidada, se convierte en una línea discontinua de "Ruptura de Estructura" (BOS), manteniendo su gráfico limpio de datos antiguos.

  • Dimensionamiento ATR: El ancho de la zona es dinámico, calculado utilizando el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.

2. Mapeo avanzado de la estructura del mercado

  • Etiquetas de swing:etiqueta automáticamente los swings como HH ( Higher High), HL ( Higher Low), LH ( Lower High) y LL ( Lower Low).

  • Tipografía: Utiliza texto en negrita, negro sólido (tamaño 10) para una máxima legibilidad sobre el fondo claro.

  • uto-Temática:Transforma instantáneamente el fondo de su gráfico en blanco "Nieve".

  • Estilo de velas: Establece las velas alcistas en DeepSkyBlue y las velas bajistas en negro ( cuerpo, mechas y bordes).

  • Transparencia: Utiliza un verdadero canal alfa de transparencia para las zonas de Oferta (NaranjaRojo) y Demanda (Verde Claro), asegurando que las velas permanezcan visibles detrás de los bloques.


Productos recomendados
Imbalance Autotrader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Deje de seguir a las "sardinas" y empiece a operar como un gran jugador, automáticamente. El robot Imbalance Autotrader es la última tecnología de trading que monitoriza a los grandes jugadores del mercado financiero. Con una estrategia de breakout o pullback (Fair Value Gap FVG y Order Block) , puede configurar el robot para el activo, según las condiciones en las que desee operar. Además, el robot puede tener stops configurables, dinámicos o fijos. En cuanto a la gestión del capital y del rie
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Asesores Expertos
Este es mi primer ExpertAdvisor, pero llegó junto con más de 7 años de experiencia en el comercio de Forex , Crypto e Índice. SHEERAN: El EA Multi-Timeframe Avanzado para Trading Dinámico y Adaptativo El EA SHEERAN está diseñado para operadores que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en múltiples marcos temporales. Tanto si su objetivo son las ganancias a corto plazo en el gráfico M30 como si busca movimientos sostenidos en el H4, este AE se adapta a las distintas condiciones del merca
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
uGenesys AI - 90% de precisión Daytrading Indicador Presentamos lo último en sistemas de indicadores de Forex, uGenesys AI, impulsado por la tecnología de IA de vanguardia y técnicas analíticas avanzadas, incluyendo análisis de series temporales y algoritmos genéticos. Nuestro sistema de trading basado en IA aprovecha el poder del análisis de series temporales para identificar tendencias y patrones en los datos históricos de precios, lo que permite a los operadores realizar predicciones informa
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
Tron MT5
Franck Martin
5 (1)
Asesores Expertos
TRON es el resultado de varios meses de desarrollo. Con un algoritmo avanzado y una combinación de indicadores personalizados, este EA es una mezcla de rentabilidad, seguridad y simplicidad. Con su tecnología inteligente en tiempo real y su estrategia de trading probada desde hace varios años, ofrece un trading fiable a largo plazo y sabe adaptarse a las situaciones que se le presentan a lo largo del tiempo. *** Compatible con Prop Firm *** (ver backtest) Por favor, compruebe los términos y reg
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Automatic Support and Resistance Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
Automatic Support and Resistance Osw MT5 Este Indicador grafica líneas en los posibles puntos de soportes y resistencias del activo seleccionado. funciona en múltiples temporalidades. permite configurar: Color de las líneas. Ancho de las líneas. Tipo de líneas. Cuando el indicador empieza su funcionamiento, analiza los soportes y resistencias de niveles superiores para la temporalidad en la que se esta trabajando.
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT4 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
PRHammer
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
Hammer EA - Precision Candlestick Trading Automated Hammer Pattern Detection for Forex & Metals El Hammer EA es un robot de trading que escanea los mercados en busca de formaciones de velas de martillo, ejecutando operaciones cuando lo confirma un filtro de media móvil. Optimizado para el marco temporal M30 con compatibilidad para M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Identifica velas martillo alcistas/bajistas Confirmación de tendencia - Filtro MA de 238 peri
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
¿Quieres robots de trading? Lea esto: Antes de invertir en un robot de trading, tómese un momento para entender lo que implica. El trading es un juego de probabilidades. Nadie puede garantizar un beneficio en cada operación ni cada mes. Lo que de verdad importa es la rentabilidad a largo plazo. Si no puedes aceptar eso, no tiene sentido que compres mi robot. Búscate otro trabajo. No compre un robot basándose únicamente en su precio o popularidad en una plataforma. Un robot caro no es necesariame
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado para mejorar su trading con estrategias automatizadas premium a un precio inmejorable. ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Libere todo el potencial de su cuenta de trading con LifeHack Prime EA , un Ases
Ignition
Dansie Software Limited
Asesores Expertos
Visión general de la estrategia El EA de Ignición intenta aprovechar el impulso repentino cuando se detecta el patrón de Ignición. La barra final en el patrón de ignición tiene una mecha de apertura pequeña, una mecha de cierre muy pequeña o nula, es grande en comparación con las barras recientes y debe comenzar desde el extremo inferior del rango actual (para una ignición alcista) Pruebas rápidas Utilice el Símbolo EURUSD, Timeframe M2, y elimine el símbolo GBPUSD de la entrada "Símbolos" (
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
En MetaTrader, trazar múltiples   líneas horizontales   y luego hacer seguimiento de sus respectivos niveles de precio puede ser una tarea tediosa. Este indicador dibuja automáticamente varias líneas horizontales a intervalos iguales para establecer alertas de precio, marcar niveles de soporte y resistencia, y otros fines manuales. Este indicador es ideal para traders de Forex principiantes que buscan oportunidades para obtener ganancias rápidas comprando y vendiendo. Las líneas horizontales pue
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Asesores Expertos
Sistema Adaptativo de Trading con Grid Smart Grid Navigator es un asesor experto de trading profesional que utiliza una estrategia de cuadrícula multinivel con un sistema inteligente de filtrado de entradas. El programa gestiona automáticamente las posiciones basándose en el análisis de indicadores técnicos y las condiciones del mercado. El asesor viene con configuraciones optimizadas y está listo para usar inmediatamente después de la instalación. Puede lanzarlo en un gráfico y comenzar a proba
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicadores
Descripción Universal Trendline Breakout Strategy es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para detectar y operar rupturas de líneas de tendencia con precisión. Identifica automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia mediante análisis de pivotes y dibuja líneas de tendencia en tiempo real. Características clave Detección automática de líneas de tendencia mediante pivotes Alertas de ruptura de soporte y resistencia Colores, ancho, número máximo de líneas y extensión totalme
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Otros productos de este autor
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Centrado en el beneficio Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C . Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de sím
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indicadores
El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas. Características principales Filtrado de rango dinámico : Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se aj
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading Qué hace Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales Estrategia de negociación COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index , proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables. Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezc
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Crash Spike Mitigation Zone Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Crash 500/300/1000 con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón. Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfecta
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicadores
boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indicadores
FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta. Características principales : - Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior. - Líneas de tendencia basad
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indicadores
Gran toro scalper Descripción breve Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis. Características principales: Detección automática de pivotes Detec
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT) . Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias , suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liq
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado! El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vi
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control Características principales: Detección avanzada de tendencias Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas) Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading Panel GUI interactivo Visu
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicadores
Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL) . A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación"
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5 Visión General (Breve Descripción) Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital. Descripción completa Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como c
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indicadores
Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia Breve descripción: Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores . Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendenci
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide 1. Motor de Reacción 2.0 Propósito : Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo. Cómo funciona : Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA. Uso comercial : Los valores positivos fuertes indican presión compradora Los valores negativos fuertes indican presión vendedora Uso co
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilidades
Esquemas de colores potente script de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que valoran la velocidad y un entorno de negociación personalizado. Con un solo clic, puede transformar instantáneamente la apariencia de su gráfico utilizando uno de los varios esquemas de colores profesionales prediseñados, incluyendo estilos populares como ICT/SMC. Cómo utilizarlo: En su terminal MetaTrader 5, abra la ventana Navegador (Ctrl+N). Busque el script Esquemas de colores en la sección "Scripts". Arrastr
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicadores
Descripción del indicador Fractals_Price El indicador Fractals_Price es una herramienta de análisis técnico que identifica patrones fractales en los gráficos de precios. Los fractales son patrones recurrentes que señalan posibles cambios de tendencia o puntos de continuación. Este indicador marca fractales ascendentes y descendentes con flechas de colores y puede mostrar etiquetas de precios en estos puntos. Características principales Identifica fractales ascendentes (flechas magenta) que ma
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer. Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporci
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilidades
Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes"). Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual. Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada. Si eligió "Cerrar
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilidades
Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indicadores
Herramienta integral de análisis de operaciones Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla 1 Herramienta visual de riesgo y recompensa Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y reco
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indicadores
Qué hace Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños. Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias. Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque. Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes. Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente. Cómo usarlo Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5. Añádelo a tu
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional) Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado. El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones. Car
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indicadores
1. Descripción de la herramienta El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperando la liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo). Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR . C
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario