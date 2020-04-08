Swing Supply Demand
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Características principales:
1. Zonas de Oferta y Demanda Institucionales
-
Auto-Detección: Dibuja automáticamente zonas en puntos pivote válidos.
-
Extensión inteligente: Las zonas se extienden hacia el futuro para facilitar la visibilidad, pero se cortan automáticamente cuando el precio las rompe.
-
Lógica de Mitigación: Cuando una zona es invalidada, se convierte en una línea discontinua de "Ruptura de Estructura" (BOS), manteniendo su gráfico limpio de datos antiguos.
-
Dimensionamiento ATR: El ancho de la zona es dinámico, calculado utilizando el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad actual del mercado.
2. Mapeo avanzado de la estructura del mercado
-
Etiquetas de swing:etiqueta automáticamente los swings como HH ( Higher High), HL ( Higher Low), LH ( Lower High) y LL ( Lower Low).
-
Tipografía: Utiliza texto en negrita, negro sólido (tamaño 10) para una máxima legibilidad sobre el fondo claro.
-
uto-Temática:Transforma instantáneamente el fondo de su gráfico en blanco "Nieve".
-
Estilo de velas: Establece las velas alcistas en DeepSkyBlue y las velas bajistas en negro ( cuerpo, mechas y bordes).
-
Transparencia: Utiliza un verdadero canal alfa de transparencia para las zonas de Oferta (NaranjaRojo) y Demanda (Verde Claro), asegurando que las velas permanezcan visibles detrás de los bloques.