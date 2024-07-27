MT4 To Telegram Advance

5

AIP - MT4/MT5 an Telegramm

1 Hauptmerkmale von MT4/MT5 EA To Telegram:

  • Senden Sie alle Arten von Aufträgen (Open Order/Close Order/Partial Close/Modify Order/Pending Order/Delete Order)
  • Schließen und Ändern von Aufträgen mit Antworten auf die entsprechenden offenen Aufträge
  • Unterstützung des Sendens an private und öffentliche Kanäle sowie an Gruppen und Themengruppen
  • Unterstützung des gleichzeitigen Sendens an mehrere Kanäle
  • Senden von Chart-Screenshots
  • Verwalten aller Symbole mit einem einzigen EA auf einem Terminal
  • Automatisches Laden von Vorlagen, Logos und Screenshots
  • Unterstützung des Versands von Icon-Emojis
  • Hyperlinks in Nachrichten einbetten
  • Filtern von Nachrichten für jeden EA basierend auf der gewünschten MagicNumber
  • Filterung von Aufträgen nach Symbol oder magischer Zahl
  • Passen Sie das Nachrichtenformat nach Ihren Wünschen an
  • Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Zusammenfassung in Pips oder Usd senden
  • Der EA unterstützt nicht MT4 auf MAC OS
2Wie man Setup und Konfigurationinstalliert

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.mql5.com/en/blogs/post/761025

-> MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/118773



Bewertungen 1
Alan Gilberto Pirovino
626
Alan Gilberto Pirovino 2025.10.26 18:04 
 

⭐ 5-Star Review for Vu Thi Thu – EA Expert Developer ⭐ I am extremely impressed with the work of Vu Thi Thu! Every request I made was fully understood and implemented very quickly. She not only listened carefully to all my needs, but also informed me in advance about what improvements she would add when she had the time — showing professional dedication and a strong sense of responsibility. Her skills as a developer are outstanding: reliable, fast-responding and highly determined to achieve the best result. I am truly happy with the support received and I will definitely keep working with her for any future updates or new developments. Thank you again for the excellent support — you absolutely deserve the maximum rating! 👏✨

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
Antwort auf eine Rezension