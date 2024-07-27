MT4 To Telegram Advance

Virtual KillerTrade Antonis Michos 5 (12) Utilitys

-40% AUS Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Willkommen. Virtual Killer Trade ist ein außergewöhnlicher EA, der : Sie anleitet, WANN Sie den ERSTEN Handel eröffnen sollten. Danach beginnt ein intelligentes System, diesen Handel zu verwalten , und Sie müssen sich nicht darum kümmern, wann Sie ihn schließen müssen, noch wann Sie einen zweiten oder dritten etc. eröffnen müssen! Legen Sie den EA an, warten Sie auf das Signal, eröffnen Sie den Hand