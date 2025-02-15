Auto Stop Loss

Auto Stop Loss (MT4 Manager) ist ein robustes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Stress aus dem Handelsmanagement zu nehmen. Egal, ob Sie ein Scalper oder ein Swing Trader sind, dieser EA wendet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Ihre Trades an, sichert Gewinne mit Break-Even und maximiert Gewinne mit einem intelligenten Trailing Stop.

Dieser Manager funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Symbole oder mehrere Paare von einem einzigen Chart aus zu verwalten .


Hauptmerkmale:

- Automatischer SL & TP: Wendet sofort Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf Marktgeschäfte und schwebende Aufträge an, wenn sie fehlen.
- Automatischer Break-Even ( Option wahr/falsch): Verschiebt Ihren Stop Loss automatisch auf den Einstiegskurs (plus einen definierten Offset), sobald der Handel in den Gewinn geht, und sichert Ihre Position gegen Umkehrungen ab.
- Erweiterter Trailing Stop ( Option wahr/falsch): Verfügt über einen "Start"-Parameter, der es ermöglicht, den Trailing-Stop erst dann zu aktivieren, wenn sich der Handel um eine bestimmte Strecke zu Ihren Gunsten bewegt hat, so dass Sie Gewinne laufen lassen können, bevor Sie den Stop nachziehen.
- Multi-Symbol-Management: Steuern Sie Trades für Multi-Symbole über eine kommagetrennte Liste, um alle Trades von einem einzigen Chart aus zu verwalten.
- Filtern: Verwenden Sie Magic Numbers, um bestimmte Strategien zu verwalten, oder lassen Sie sie leer, um manuelle Trades zu verwalten.



Eingabe-Einstellungen:

------ Handelsverwaltung ------

- Gewinnmitnahme: Der Wert des Take Profit in Pips.

- Stop Loss: Der Wert des Stop Loss in Pips.

------ Break-even-Einstellungen ------

- Auto Break-even: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch zum Break-even bewegt.

- Pips im Gewinn: Wenn sich der Handel um diese Anzahl von Pips zu Ihren Gunsten entwickelt, wird der Stop auf Break-even verschoben.

- Pips-Abstand: Der Abstand zwischen dem Stop Loss und dem Einstiegspunkt nach Erreichen der Gewinnschwelle.

------ Trailing-Stop-Einstellungen ------

- Auto Trailing Stop: Wenn "true", wird der Stop Loss automatisch nachgezogen (Trailing).

- Stop: Der Abstand des Stops soll beibehalten werden, während der Handel entweder im Gewinn oder im Verlust ist.

- Schritt: Die zusätzliche Strecke, die der Kurs zurücklegen muss, bevor der Stop geändert wird.

- Start: Bedeutet, dass der Handel erst einen bestimmten Gewinn erreichen muss, bevor der Stop geändert werden kann.


------ So steuern Sie mehrere Symbole in einem Chart -------

Symbole (durch ein Komma getrennt) EURUSD, GBPUSD, ...:Wenn dieses Feld leer ist, steuert das Tool nur den zugehörigen Chart. Um mehrere Symbole von einem Chart aus zu steuern, fügen Sie einfach Ihre Symbole durch ein Komma getrennt hinzu. Beispiel: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, .....

Sie können jedes beliebige Symbol auswählen, müssen aber sicherstellen, dass die Werte für Stop Loss, Take Profit, Breakeven und Trailing Stop für das Symbol geeignet sind. Ein Stop Loss von 10 Pip ist zum Beispiel:

EURUSD und andere Devisenpaare: 10

US30 und andere Indizes: 1000 (IC-Märkte)


------ Magische Zahl ------

- Magische Zahl: Behalten Sie für den manuellen Handel den Wert 0 bei. (Wenn Sie möchten, dass dieser Manager mit einem EA zusammenarbeitet, ersetzen Sie die 0 einfach durch die magische Zahl Ihres EAs).


Auswahl:
Romle Liga
38
Romle Liga 2025.02.22 13:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension