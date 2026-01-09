Smart SR Levels Support and Resistance
- Indikatoren
- Godhani Rakeshkumar Mansukhlal
- Version: 1.1
Smart SR Levels Support and Resistance - Professioneller stärkenbasierter Support & Resistance Indikator MT5
Hauptmerkmale:
- Automatische Erkennung von signifikanten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
- Liniendicke basierend auf der Stärke des Levels (Anzahl der Berührungen + Volumenfaktor)
- Benutzerdefinierte Farben für Support und Resistance
- Multi-Timeframe-Unterstützung
- Saubere Hintergrundlinien (keine Überlappung mit Kerzen)
- Beschriftung mit S/R-Typ und Stärke-Wert
Perfekt für Price-Action-Trader, Angebots-Nachfrage-Zonen und den Handel auf institutioneller Ebene.MT5