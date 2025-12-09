ReversalPower Indicator

REVERSAL POWER PRO

El ÚNICO indicador que le muestra dónde se invertirán los mercados - ANTES de que se muevan

BIENVENIDO AL SIGUIENTE NIVEL DE PRECISIÓN EN EL TRADING

¿Cansado de adivinar dónde girará el mercado? ¿Perder entradas porque no sabe dónde está REALMENTE el soporte/resistencia? ¿Pararse en niveles "falsos"? ¿Preguntarse si su sesgo es correcto antes de entrar?

¿Y si tuviera: Zonas de oferta/demanda claras como el cristal que los mercados RESPETAN Motor diario de sesgo que le indica la dirección del mercado al instante Pivote diario que le muestra la zona de negociación de MAYOR PROBABILIDAD Señales no repintadas en puntos de inversión EXACTOS

---

EL PROBLEMA CON CUALQUIER OTRO INDICADOR

La mayoría de los indicadores le muestran

- Dónde HA ESTADO el precio (inútil para planificar)
- Líneas estáticas (¡los mercados se mueven!)
- Gráficos desordenados (confusión, no claridad)
- Señales de repintado (falsas esperanzas)

Reversal Power Pro le muestra:

- Hacia dónde IRÁ el precio (visión de futuro)
- Zonas dinámicas (se adapta a la estructura del mercado)
- Información limpia y enfocada (sólo lo que importa)
- No repinta (lo que ve es REAL)

---

EL SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL EN 5 PASOS

Paso 1: CLARIDAD DE DIRECCIÓN INSTANTÁNEA

Mire la PARTE SUPERIOR de su gráfico: La pantalla de sesgo diario le indica al instante:

FUERTE/MODERADO/DÉBIL ALCISTA = Sólo busque oportunidades de COMPRA
FUERTE/MODERADO/DÉBIL BAJO = Busque sólo oportunidades de VENTA
NEUTRAL/RANGING = Espere una dirección más clara

Esta ÚNICA decisión le ahorra inmediatamente el 80% de las operaciones perdedoras.

Paso 2: ENCONTRAR EL PUNTO DULCE

La Línea Pivote Diaria del Oro es su zona de operaciones de alta probabilidad. Aquí es donde opera el dinero profesional. ¿Por qué? Porque es el VALOR JUSTO del día.

COMPRAR CERCA DEL PIVOTE en sesgo alcista
VENDER CERCA DEL PIVOTE en tendencias bajistas
EVITE operar lejos del pivote (baja probabilidad)

Paso 3: IDENTIFICAR LAS ZONAS QUE IMPORTAN

Zona de oferta (rectángulo rojo por encima del precio): Donde los vendedores abruman a los compradores. El precio RECHAZA aquí.
Zona de demanda (rectángulo verde POR DEBAJO del precio): Donde los compradores abruman a los vendedores. El precio SUBE aquí.

¿Lo mejor? Estas zonas son DINÁMICAS. Se:

- Se actualizan automáticamente cada 15 minutos
- Muestran SOLO las zonas no tocadas más recientes
- Se ajustan a la acción del precio actual
- Le dan niveles REALES que los mercados realmente respetan

Paso 4: ESPERAR LA SEÑAL CONFIRMADA

Flecha verde = ENTRADA CONFIRMADA
Esta no es una señal cualquiera, está confirmada por

1. Patrón inverso de 5 velas (estructura de precios)
2. 2. Confirmación de zigzag múltiple (cambio de impulso)
3. No repinta (no desaparece)

Reglas de Entrada:

- Sesgo alcista + Flecha verde cerca del pivote + Precio en/acercándose a la zona de demanda = COMPRA
- Sesgo Bajista + Flecha Verde cerca de Pivote + Precio en/acercándose a Zona de Oferta = VENTA

Paso 5: GESTIÓN PROFESIONAL DEL RIESGO

Para operaciones de COMPRA:

- ENTRADA: Rebote desde la Zona de Demanda
- STOP LOSS: Por debajo de la zona de demanda
- TOMA DE BENEFICIOS: Próxima zona de oferta o pivote diario

Para operaciones de VENTA:

- ENTRADA: Rechazo de la zona de oferta
- STOP LOSS: Por encima de la zona de oferta
- TOMA DE BENEFICIOS: Próxima zona de demanda o pivote diario

Riesgo:Recompensa: Mínimo 1:2, a menudo 1:3 o mejor

---

PERFECCIÓN DEL MARCO TEMPORAL

M5/M15 (DAY TRADERS - MEJORES RESULTADOS)

```
07:55 AM - Compruebe el sesgo diario (centro superior)
08:00 AM - Apertura de los mercados
08:05 AM - Identificar Pivote y Zonas Actuales
08:10 AM - Esperar Flecha Verde cerca del Pivote
08:15 AM - Entrar en la dirección del sesgo
11:00 AM - Toma de beneficios
TERMINADO EL DÍA
```

H1/H4 (SWING TRADERS)

```
Lunes AM - Fijar sesgo semanal
Diario - Comprobar la alineación del pivote
Entrar en confirmaciones M15
Mantener 2-3 días
Utilizar zonas más grandes para stops más amplios
```

---

LA REVOLUCIÓN: POR QUÉ LAS ZONAS DE OFERTA/DEMANDA VENCEN A LAS S/R ESTÁTICAS

Problemas estáticos de soporte/resistencia:

- Líneas trazadas hace días/semanas
- Los mercados evolucionan, los niveles se vuelven irrelevantes
- Demasiadas líneas = confusión
- Los niveles antiguos pierden importancia

Zonas dinámicas de oferta/demanda Ventajas:

- Zonas frescas = ALTA relevancia
- Intactas = PLENA energía en espera
- Contexto de precios actual = Niveles de negociación REALES
- Actualizaciones automáticas = Sin trabajo manual
- Claridad visual = Rectángulos rojos/verdes = Comprensión instantánea

Ejemplo: La resistencia de la semana pasada en 1,1050 no tiene sentido si el precio ya la ha superado dos veces. ¿Pero una zona de oferta FRESCA en 1,1080 que no se ha tocado? Ahí es donde se producirá la venta REAL.

---

RESULTADOS DE TRADERS REALES

"Las zonas de Oferta/Demanda lo cambiaron todo. Por fin sé DÓNDE colocar mis stops y objetivos". - Michael R., trader de 5 años

"Una operación al día cerca del pivote. Eso es todo lo que hago ahora. Mi cuenta nunca ha estado más verde". - Sarah L., Trader a tiempo completo

"La función Daily Bias me ha salvado de tres pérdidas esta semana. No tiene precio". - James K., Gestor de fondos

"Solía dibujar 20 líneas en mi gráfico. Ahora tengo dos zonas de color. Más limpio, más sencillo, más rentable". - David T., Educador de trading

---

PERFECTO PARA ESTOS MERCADOS

FOREX (Todos los pares)

- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD
- Zonas claras en los principales pares
- El pivote funciona perfectamente con los rangos de forex

ÍNDICES

- S&P 500, NASDAQ, DOW JONES
- DAX, FTSE, NIKKEI
- Zonas alineadas con los niveles institucionales

PRODUCTOS

- Oro, Plata, Petróleo
- Fuerte definición de la zona
- Perfecto para operaciones de inversión

CRYPTO

- Bitcoin, Ethereum, Principales Alts
- Alta volatilidad = Zonas más grandes
- Perfecto para detectar retrocesos

---

¿QUÉ HACE DIFERENTE A REVERSAL POWER PRO?

El enfoque "Zone-First

1. 1. Identificar las zonas actuales (rectángulos rojos/verdes)
2. 2. Compruebe el sesgo diario (pantalla superior)
3. 3. Encontrar la proximidad del pivote (Línea dorada)
4. 4. Esperar confirmación (Flecha verde)
5. 5. Entrar con precisión (bordes de la zona)

La filosofía de "una operación

La mayoría de los operadores operan en exceso. Reversal Power le enseña:

- Un par de divisas para dominar
- Un marco temporal en el que especializarse
- Una configuración para perfeccionar
- Una operación al día
- Un enfoque centrado = Beneficios constantes

La ventaja del "gráfico limpio

No más

- 20 medias móviles
- 15 líneas de osciladores
- 30 niveles de Fibonacci
- 50 líneas de tendencia

Sólo

- 1 pantalla de sesgo diario
- 1 Línea pivote
- 2 Zonas de oferta/demanda
- Señales limpias y confirmadas

---

LA TRANSFORMACIÓN DE 7 DÍAS

Día 1-2: Observación

- Observe cómo se forman las zonas
- Vea cómo las respeta el precio
- Comprender los cambios de sesgo
- No operar todavía

Día 3-4: Operaciones sobre papel

- Practique la identificación de configuraciones
- Ponga a prueba su comprensión de la zona
- Perfeccionar el momento de entrada
- Dominar la zona de pivote

Día 5-7: Operaciones en vivo (tamaño pequeño)

- Ejecute 1 operación diaria
- Utilice una gestión adecuada del riesgo
- Genere confianza
- Perfeccione su proceso

Semana 2+: Consistencia

- Mismo proceso diario
- Beneficios compuestos
- Aumente lentamente
- Convertirse en un profesional


- Ver claramente la formación de zonas de oferta/demanda
- Identifique con confianza las configuraciones de alta probabilidad
- Ejecute operaciones con éxito utilizando el sistema
- Mejore significativamente sus resultados comerciales


¿PREPARADO PARA VER LOS MERCADOS DE FORMA DIFERENTE?

Lo que experimentará:

1. CLARIDAD - Se acabaron las conjeturas sobre la dirección.
2. PRECISIÓN - Puntos exactos de entrada/salida
3. 3. CONFIANZA - Operar con información de nivel institucional
4. CONSISTENCIA - Proceso diario repetible
5. LIBERTAD - Una operación, márchese, disfrute de la vida

A quién va dirigido:

- Operadores cansados del desorden de los indicadores
- Aquellos que buscan niveles claros y procesables
- Profesionales en busca de refinamiento
- Principiantes que buscan una base adecuada
- Cualquiera listo para obtener beneficios constantes

Para quién NO es:

- Los que buscan hacerse ricos rápidamente
- Los que no están dispuestos a seguir las reglas
- Personas que no quieren gestionar el riesgo
- Cualquiera que espere un 100% de ganancias

---

PREGUNTAS FRECUENTES

P: Soy un principiante. ¿Es demasiado avanzado?

R: ¡Perfecto para principiantes! Las zonas son visualmente claras. El sesgo te indica la dirección. El sistema es simple: Sesgo + Pivote + Zona = Operación.

P: ¿Cuántas señales al día?

R: De 1 a 3 señales de alta calidad. Enseñamos calidad sobre cantidad. Una buena operación supera a diez mediocres.

P: ¿Funciona en el móvil?

R: ¡NO! Funcionalidad completa en MT5 .

P: ¿Qué plazos funcionan mejor?

R: M5/M15 para day trading. H1/H4 para swing trading. Diario para operaciones de posición.

P: ¿Qué tipo de soporte ofrecen?

R: Asistencia por correo electrónico en 24 horas. Soporte de la comunidad al instante. Ayuda de configuración disponible.

---

MENSAJE FINAL

Durante años, los operadores profesionales han guardado un secreto: el verdadero dinero no se gana prediciendo DÓNDE irá el precio, sino sabiendo DÓNDE NO irá.

Las zonas de oferta le indican dónde NO subirá el precio.
Las zonas de demanda le indican dónde NO bajará el precio.
El pivote le indica DÓNDE operar entre ellas.
El sesgo le dice EN QUÉ dirección operar.

Reversal Power Pro no sólo le muestra los niveles. Le muestra el CAMPO DE BATALLA.

Usted ve dónde están posicionados los compradores y los vendedores.
Usted sabe quién está ganando (Daily Bias).
Sabe dónde atacar (Zona Pivote).
Sabe cuándo atacar (Flecha Verde).

La única pregunta es: ¿Está listo para operar con este nivel de claridad?


P.D. Recuerde: La mayoría de los operadores fracasan porque tienen demasiada información y muy poca comprensión. Reversal Power Pro le da MENOS información pero MÁS comprensión. Esa es la diferencia entre confusión y claridad, entre adivinar y saber.

P.P.D. Esa garantía de 30 días significa que usted literalmente no arriesga nada. Si las zonas de Oferta/Demanda no transforman tu forma de ver los mercados, si el Sesgo Diario no mejora tus predicciones de dirección, si el Pivote no se convierte en tu nivel de trading favorito... te devolvemos hasta el último céntimo. Pero lo harán. Lo hemos visto cientos de veces.

[ TRANSFORME SU TRADING HOY ]

Productos recomendados
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indicadores
Español VWAP Diario (Limpio) es un indicador simple y ligero que traza el clásico VWAP Diario (Precio Medio Ponderado por Volumen) directamente en su gráfico MT5. Características: Cálculo clásico del VWAP diario . Soporta volumen real (si está disponible) o el volumen de garrapatas Opción de desplazamiento de zona horaria para que coincida con la hora del servidor de su broker Opción de fusión de fin de semana (fusiona los datos del sábado/domingo con los del viernes) Versión limpia → sin flec
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Forex Time Ext
Yuriy Ponyatov
Indicadores
Una versión ampliada del indicador para visualizar los rangos temporales de las principales sesiones bursátiles: Asiática, Europea y Americana. La principal ventaja de este indicador es la construcción automática de un perfil de precios para una sesión de negociación. El indicador tiene la funcionalidad de establecer la hora de inicio y fin de cada sesión de negociación, así como determinar automáticamente la zona horaria del servidor de negociación. Los indicadores incluyen la capacidad de trab
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de onda de precios   MT5 --(Patrón ABCD)-- El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:   Pri
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicadores
AliPivot Points es un indicador de Meta Trader 5 que le muestra los últimos puntos de pivote. Puede elegir entre marcos de tiempo que van desde 1 minuto a 1 mes. Los métodos de cálculo para los puntos pivote incluyen: Puntos Pivote Clásicos Puntos Pivote Camarilla Puntos Pivote Fibonacci Puntos Pivote Woodie Puede personalizar los colores, el estilo y la anchura de las líneas según sus preferencias. El indicador muestra los valores en la parte derecha del gráfico. Los valores de los Puntos AliPi
FREE
SupportResistance MT5
Alexandru Chirila
Indicadores
Indicador de soporte-resistencia El indicador "Soporte Resistencia" es una herramienta versátil diseñada para ayudar a los operadores a identificar los niveles clave de soporte y resistencia basándose en un algoritmo subyacente. Estos niveles indican los puntos de precio en los que un activo ha experimentado históricamente presiones de compra (soporte) o de venta (resistencia). El indicador permite a los operadores visualizar estos niveles en sus gráficos, lo que facilita la toma de decisiones i
FREE
MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Demark's Pivots. Cálculos: PP = X / 4 R1 = X / 2 - LOWprev S1 = X / 2 - HIGHprev Usos: Cuando el precio del par de divisas puede cambiar la dirección del movimiento. Posibles restricciones de soporte y resistencia que crean mesetas para los precios del par de divisas. Identificación de tendencias comparando los precios actuales según el punto pivote del día actual y también los puntos pivote del día anterior
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
TS Time Remaining
Aurelio Manuel Peral Garcia
Indicadores
TS Time Remaining - Indicador de Cuenta Regresiva para Velas en MetaTrader 5 El TS Time Remaining es un indicador gratuito diseñado para la plataforma MetaTrader 5 que permite a los traders visualizar en tiempo real el tiempo restante de la vela actual. Esta herramienta es especialmente útil para aquellos operadores que trabajan con estrategias basadas en la acción del precio y patrones de velas japonesas, ya que les permite anticiparse al cierre de la vela y tomar decisiones con mayor precisión
FREE
Quantum Edge Oscillator limited
Laith
Indicadores
Visión general QuantumEdge Oscillator es un indicador de trading de nivel profesional que combina un avanzado análisis del momento con sofisticados algoritmos de detección de tendencias. Esta versión de prueba de 30 días proporciona acceso completo a todas las funciones, lo que le permite probar a fondo sus capacidades en condiciones de mercado en vivo antes de tomar una decisión de compra. Características principales Sistema de doble señal : Combina la media móvil RSI con bandas de volatilidad
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción General El Indicador Fair Gap Value identifica y resalta “fair value gaps” en el gráfico de MetaTrader 5. Un fair gap ocurre cuando se forma un vacío de precio entre el mínimo de una vela y el máximo de otra, separadas por una vela intermedia. El indicador dibuja rectángulos de colores (alcistas y bajistas) para enfatizar estas zonas, proporcionando un apoyo visual claro para estrategias de acción del precio. Características Clave Detección de gap alcista : resalta gaps entre el míni
FREE
FVG Finder
Amrullah Khan
Indicadores
Los Gaps de Valor Justo (GVF) y los Vacíos de Liquidez son rangos de precios que puede explotar para mejorar las entradas y salidas de sus operaciones. Son conceptos similares, así que veámoslos desde arriba y desglosémoslos. Piense en los FVG y los vacíos de liquidez como puntos débiles en el mercado. Son caminos de menor resistencia. Eso no significa que el precio vaya a pasar por ellos, pero el precio podría pasar por ellos más fácilmente. Para encontrar y localizar es fácil pero lo más ord
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
VIP Support Resistance
Manh Toan Do
Indicadores
El Indicador Avanzado de Soporte y Resistencia para MetaTrader 5 utiliza sofisticados algoritmos de detección de puntos de pivote para identificar y visualizar de forma autónoma los niveles críticos de precios en el gráfico. Utilizando un periodo de pivote configurable (por defecto: 20 barras) y una fuente de datos (Alta/Baja o Apertura/Cierre), explora de forma inteligente la acción histórica de los precios dentro de una ventana de bucle de retorno definida por el usuario (por defecto: 290 barr
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indicadores
El indicador dibuja líneas de soporte y resistencia diarias en el gráfico, así como el nivel de pivote (nivel de pivote). Adaptado para trabajar en MT5. Parámetros del indicador: DayBack - el número de días para marcar líneas; PPcolor - línea de color Pivot; PPwidth - grosor de línea Pivot; PPstyle - estilo de línea Pivot; Supp - color de las líneas de apoyo; Sstyle - estilo de línea de apoyo; Swidth - espesor de las líneas de apoyo; Resistir - color de las líneas de resistencia; Rstyle - est
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicadores
Este indicador está diseñado para detectar patrones de inversión de alta probabilidad: Dobles Tops/Bottoms con rupturas falsas . Esta es la versión GRATUITA del indicador: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 La versión gratuita sólo funciona con EURUSD y GBPUSD. Los patrones de doble techo y fondo son patrones gráficos que se producen cuando el instrumento de negociación se mueve en un patrón similar a la letra "W" (doble fondo) o "M" (doble techo). Estos patrones suelen producirse al f
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introducción El indicador Zona de Rebote es una herramienta técnica de vanguardia que no repinta y que se ha creado para identificar zonas clave en el gráfico de precios en las que es probable que el sentimiento del mercado provoque una reversión significativa del precio. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de datos históricos de precios, este indicador señala zonas potenciales de rebote. Combinado con otras señales de entrada, este indicador puede ayudar a los operadores de divisas a r
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indicadores
El indicador dibuja líneas de tendencia en el gráfico. Este indicador tiene seis entradas. El usuario puede especificar etiquetas alternativas para ambas líneas. Si se utilizan varias instancias del indicador, las etiquetas deben ser diferentes. El usuario puede establecer el ancho y el color de las líneas y la profundidad, lo que especifica qué picos significativos deben usarse. Por ejemplo, Depth = 10 establece líneas de tendencia utilizando los picos y valles actuales que tienen al menos 10 b
FREE
ContiStat MT5 Restricted
Matous Bartl
Indicadores
ContiStat restricted - Versión DEMO gratuita del indicador ContiStat La versión gratuita del indicador es una DEMO de la versión completa de pago. La funcionalidad completa está disponible, sin embargo, el indicador sólo funciona en el período del gráfico M30 . Encuentre el indicador ContiStat para la funcionalidad completa Descripción breve El indicador ContiStat calcula la frecuencia estadística del movimiento verde (arriba) y rojo (abajo) en el gráfico y determina la dinámica del movimiento (
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Pivote eXtreme El Pivote es un nivel de referencia que sirve para que el inversor memorice el potencial de soporte y resistencia intradía en cualquier momento. En este sistema, el nivel pivote se compone de P (Punto Pivote utama) , R1-R13 (Resistencia) , y S1-S13 (Soporte) . Punto Pivote (P) El punto de pivote más alto, calculado a partir del rango de precios (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 . Se utiliza para calcular el precio : Si el precio de cierre es P → tren alcista. Si el precio en la zona
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Strifor Pivot ATR Target
Strifor (Mauritius) Ltd
Indicadores
Strifor Pivot + ATR Target Indicador de niveles de pivote con objetivos basados en ATR y panel de análisis para MetaTrader 5 Strifor Pivot + ATR Target es una herramienta para la negociación intradía y a medio plazo que combina niveles pivote clásicos con objetivos ATR dinámicos y un panel de análisis informativo. El indicador le ayuda a evaluar el rango de negociación con antelación, identificar las zonas de reacción de precios probables, y estimar el potencial de movimiento - eliminando los c
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indicadores
El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia: El Buscador de Niveles de Soporte y Resistencia es una herramienta avanzada diseñada para mejorar el análisis técnico en el trading. Con niveles de soporte y resistencia dinámicos, se adapta en tiempo real a medida que se desarrollan nuevos puntos clave en el gráfico, proporcionando un análisis dinámico y receptivo. Su capacidad única de múltiples marcos temporales permite a los usuarios mostrar niveles de soporte y resistencia de diferentes mar
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Indicadores
Norion Daily Key Levels es un indicador profesional diseñado para mostrar los niveles de referencia de precios más relevantes del día de negociación de forma clara y objetiva. El indicador traza automáticamente niveles diarios esenciales como: Cierre del día anterior Apertura del día actual Máximo diario Mínimo diario Además, el indicador permite la inclusión de otros niveles diarios de referencia personalizados, lo que lo hace adaptable a diferentes estilos de negociación y estrategias de merca
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL INDICADOR DE ENTRADA PERFECTA ¡Entra en operaciones como un profesional con el indicador de entrada perfecto! No más conjeturas. Sólo Precisión. Doble-ZigZag + Confirmación Fractal = Sólo las Configuraciones de Compra y Venta más Fuertes. ¿Está cansado de señales falsas, entradas tardías y confusión interminable en los gráficos? El Indicador de Entrada Perfecta fue construido para dar a los operadores puntos de entrada cristalinos sin vacilación. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indicadores
INDICADOR DE POTENCIA NIVEL 3 La obra maestra del cronometraje profesional Deje de adivinar los giros del mercado. Empiece a verlos antes de que ocurran. --- ¿Se está perdiendo los grandes movimientos? ¿Inicia operaciones justo antes de que el mercado se invierta? ¿No está seguro de si una tendencia ha terminado de verdad o simplemente se ha detenido? ¿Le cuesta confiar en sus operaciones? No es el único. La mayoría de los operadores luchan con estos desafíos exactos... hasta que desc
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SEER DETECTOR DE PICOS La última herramienta de pronóstico de reversión de mercado y picos para índices de crash y boom, divisas y mercados sintéticos BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR AVANZADO DE ANÁLISIS DE MERCADO Visión general del indicador No se trata de un simple indicador, sino de un sistema de predicción multianálisis. Combina: Perfil de Volumen (POC, VAH, VAL) Extensiones de Fibonacci Niveles Pivote (Diario, Semanal, 4H) Determinación de la tendencia (basada en MA) Conceptos de Dinero Inteligente y Detección de Patrones (marcadores de posición básicos para expansión) Motor de Predicción (proyecta el precio a 1 hora) Le proporciona Línea de Precio
FREE
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indicadores
ZPOWER INDICADOR DE COMPRA Y VENTA Opere con inteligencia. Opere con confianza. Opere con rentabilidad. ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? ¿Entras tarde y sales demasiado pronto, dejando dinero sobre la mesa? Ha llegado el momento de actualizar su estrategia con ZPOWER BUY & SELL INDICATOR, creado con una lógica de nivel institucional que le ayuda a detectar con precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Por qué ZPOWER es diferente A diferencia de los indicadore
FREE
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica "Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales". ¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho? ¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento? ¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión? ¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar? Presentamos el Detector de
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR Comercie más inteligentemente, no más duro: El Indicador de Flecha SD Inteligente que pinta claras señales de compra y venta ¡justo en su gráfico! Por fin, una herramienta todo en uno de oferta y demanda que no se limita a dibujar zonas, sino que le proporciona flechas de entrada precisas y procesables. Deje de Analizar, Comience a Ejecutar. Estimado Trader, Seamos sinceros. Ha probado indicadores que dibujan zonas complicadas por todo el gráfico. Parecen inteligen
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER 1 . INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General) - Identifica los principales puntos de inflexión del mercado - Filtra el ruido y las fluctuaciones menores - Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos 2 . ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer) - Valida las señales de Nivel 3 - Garantiza la autenticidad de los puntos de giro - Añade confirmación de segunda capa 3 . BOLLINGER BANDS (Los Límites) - Identifica niveles de precios sobreextendidos - Proporciona zona
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5 CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA REGLAS DE NEGOCIACIÓN Para CRASH 500/900/1000: VENDER SETUP: - Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO - Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha - Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada - Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada - Opere un máximo de 7 señales al día Para BOOM 500/900/1000: CONFIGURACIÓN DE COMPRA: - Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PRESENTACIÓN del potente indicador de sesgo diario El Indicador Diario de Sesgo Deje de adivinar. Empiece a operar con confianza. Cansado de mirar tus gráficos y no saber si hoy es un día de compra o de venta? El Indicador de Sesgo Diario hace el trabajo pesado por usted. Escanea el mercado utilizando 7 poderosas herramientas (tendencia EMA, RSI, MACD, ADX, Volumen, Puntos Pivote y Acción del Precio). Le dice en un lenguaje sencillo: "HOY: SOLO COMPRA" "HOY: SÓLO VENDER" O "SIN
FREE
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
HolyGrail Edición más buscada Descripción general ¡ATENCIÓN A TODOS LOS COMERCIANTES! POR FIN DESVELADO: El Indicador "HolyGrail MostWanted" - Su Tablero Institucional Todo-en-Uno para MetaTrader 5 BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL PRONOSTICADOR ANTICIPADO DE PRECIOS - EDICIÓN GURÚ ¿Cansado de hacer conjeturas? Conozca el "Todopoderoso Pronosticador", potenciado por la IA, que señala objetivos de alta probabilidad antes del movimiento, con precisión quirúrgica. Deje de perseguir puntos. Empiece a atraerlos. Nuestro algoritmo patentado fusiona Análisis Multi-Tiempo + Conceptos de Dinero Inteligente + Puntuación de Confluencia en Tiempo Real para ofrecerle una ventaja clara y calculada en cada operación. ¿Se pregunt
FREE
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
ESCÁNER PROFESIONAL DE PATRONES DE DOBLE TECHO/FONDO El mejor sistema de inversión para operadores de divisas y criptomonedas TRANSFORME SUS OPERACIONES CON EL RECONOCIMIENTO INSTANTÁNEO DE PATRONES ¿Está cansado de perder rentables configuraciones de inversión? ¿Cansado de mirar gráficos durante horas, tratando de detectar dobles máximos y mínimos? ¿Frustrado con falsas rupturas y entradas perdidas? ¿Y si le dijera que existe una herramienta profesional que: ESCANEA TODOS LOS SÍMBOLOS AUTO
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SNIPER SALES COPY ¿Cansado de rociar y rezar? Obtenga la ventaja del francotirador con el indicador del ojo del francotirador. De Trader a Táctico: Ejecute operaciones con la precisión de un francotirador. El mercado es un campo de batalla. La mayoría de los operadores son como la infantería: disparan a lo loco con la esperanza de acertar. Están plagados de ruido, señales falsas y decisiones emocionales que diezman sus cuentas. Es hora de cambiar de papel. Es hora de convertirse en francotir
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva ! ¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor. Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD
Perfect Day Scalper Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Perfect Day Scalper Pro Su Rutina Diaria de 5 Puntos para un Ingreso de 5 Cifras. Precio: $150 USD (Deje de Perseguir, Empiece a Cobrar) --- Una Operación. Un objetivo. Una vuelta de la victoria. Su día está hecho. (Olvídese de los sueños de más de 1000 pips que se convierten en pérdidas de más de 100 pips. La verdadera riqueza se basa en la consistencia, no en la complejidad. ¿Qué pasaría si todo su día de operaciones terminara en 15 minutos, con una sola operación de alta probabilidad qu
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
RESUMEN DEL INDICADOR BUYSELL PRO DAILY DECIDER Descubra el secreto diario del mercado: ¡El indicador Daily Decider BuySell ya está aquí! ¿Cansado de la parálisis por análisis? ¿Luchando con señales falsas y mercados ruidosos? ¿Y si pudiera conocer la intención principal del mercado en las primeras horas del día y operar con una confianza inquebrantable? Presentamos el indicador Daily Decider BuySell para MetaTrader 5. Consejo profesional: Nunca se pierda la primera señal del día No se trata
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DESATA EL DETECTOR DE PICOS DE FLECHA ESPARTANA El arma definitiva para operar en el boom y el crash que nunca duerme --- ️ ESTO NO ES SÓLO UN INDICADOR - ES SU EJÉRCITO PERSONAL DE 300 ESPARTANOS BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DAY TRADER PLUS: El Sistema de Flujo de Órdenes Institucional Vea por fin dónde colocan los bancos sus órdenes - y benefíciese con ellas ¿ESTÁ HARTO DE ESTO? "Entré en la operación en lo que parecía el momento perfecto... sólo para ver cómo el precio se invertía inmediatamente y alcanzaba mi stop loss". "Tomé beneficios demasiado pronto, y luego vi cómo el mercado corría otros 100 pips sin mí". "No tengo ni idea de dónde colocar mi stop loss o take profit - es como adivinar". ¿Y si pudie
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Sistema HolyGrail Premium: La Solución Definitiva para Operar con la Oferta y la Demanda Descubra por fin la "ventaja injusta" que los operadores profesionales llevan años utilizando "Pasé de adivinar inconsistentemente a operar con precisión con un 83% de exactitud una vez que empecé a combinar la confirmación en múltiples marcos temporales con zonas de flujo de órdenes institucionales" Nota: Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener el Manual de trading y la receta sec
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador DayTrader Premium System: Dominio completo del trading El indicador DayTrader Premium System representa la culminación de la metodología de negociación institucional puesta al alcance de los operadores minoristas. Al combinar el análisis de bloques de órdenes, la identificación de zonas de oferta/demanda y la confirmación multifactorial, proporciona un marco completo para una rentabilidad constante. No se trata de un indicador más, sino de un sistema de negociación completo que tiend
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador Premium Breakout Scanner: Su sistema de negociación de rupturas de grado institucional DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UN 70%+ DE PRECISIÓN . BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
desbloquee el secreto de las 4 velas: opere como un profesional con "inside bar dominator". ¡ ATENCIÓN A TODOS LOS TRADERS! ¿Está cansado de: - ¿Perder operaciones por falsas rupturas? - ¿Perder entradas porque está atascado analizando gráficos? - ¿Indicadores complejos que dan señales contradictorias? - ¿Luchando por encontrar niveles claros de stop loss y take profit? ¿Y si le dijera que hay UN patrón que utilizan las instituciones... que aparece TODOS LOS DÍAS en TODOS los plazos... y qu
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 DESCUBRA EL SECRETO DEL TRADING INSTITUCIONAL SIN EL PRESUPUESTO DE UN HEDGE FUND ¿Y si le dijera que hay una forma de detectar las inversiones ANTES de que se produzcan? Los operadores profesionales lo saben: Las barras en niveles clave son donde se hacen las fortunas. Las instituciones las utilizan. El dinero inteligente las sigue. Y ahora, USTED puede operarlas con precisión quirúrgica. ---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIAR
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR REVERSAL ENTRY PRO El arma secreta del dinero inteligente para localizar las zonas de inversión extremas INTRODUCCIÓN: EL DILEMA DEL OPERADOR Todo operador conoce la frustración: Ve un mercado que alcanza extremos, pero ¿cuándo entra? ¿Cómo distingue entre un retroceso menor y un cambio de tendencia importante? ¿Dónde colocar un stop loss que no sea ni demasiado ajustado ni demasiado amplio? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
GOLD MASTER TRADER 3.0 Sistema profesional de compraventa de oro de grado institucional --- DESCUBRA LA VENTAJA DE LOS PROFESIONALES EN LA COMPRAVENTA DE ORO ¿Y si pudiera ver el mercado del oro a través de los ojos de los operadores institucionales? ¿Qué pasaría si tuviera un sistema que no sólo le mostrara dónde está el precio, sino dónde es probable que el dinero lo mueva a continuación? Gold Master Trader 3.0 no es otro indicador rezagado que le muestra lo que ya ha sucedido. Es un comp
Filtro:
Ania C.
1103
Ania C. 2025.12.19 19:57 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Emma-ekong Ben Eshiet
4354
Respuesta del desarrollador Emma-ekong Ben Eshiet 2025.12.20 04:54
Thanks for your review. Read how to trade with it effectively on overview. Forget the repainting, the arrow is just a reversal warning signs Try
https://www.mql5.com/en/market/product/158709?source=Site+Profile+Seller#!tab=overview
Respuesta al comentario