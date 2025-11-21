Monarch Scalper EA MT5

Monarch Scalper Elite

Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249

Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden.

Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern.

System-Merkmale

1. Volatilitäts-Engine

Der EA enthält einen ATR-basierten Filter, der die Handelsaktivität in Zeiten geringer Volatilität entsprechend den vom Benutzer festgelegten Schwellenwerten reduziert.

2. Sitzungs-Management

Handelssitzungen (z. B. asiatisch, europäisch oder amerikanisch) können aktiviert oder deaktiviert werden. Die Benutzer können die Sitzungszeiten entsprechend ihren Handelspräferenzen und ihrer Risikotoleranz konfigurieren.

3. Risiko-Management

Das System bietet optionale Tools, die der Benutzer aktivieren kann, darunter:

Tägliches Verlustlimit

Aktienbasierter Schutz

Spread-Filter zur Vermeidung von Einstiegen unter ungünstigen Bedingungen

Trailing-Stop-Funktion

4. Informationstafel

Ein On-Chart-Panel zeigt relevante Informationen über den Kontostatus und die EA-Aktivität an. Die Schnittstelle ist so organisiert, dass eine klare Überwachung direkt von der Plattform aus möglich ist.

5. Kompatibilität

Verfügbar für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 als kompilierte Datei.

Empfohlene Konfiguration

Symbole: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Kontotyp: Konten mit niedrigem Spread wie ECN oder Raw Spread. Empfohlene FP-Märkte

Allgemeine Funktionsweise

Der EA platziert Trades nach internen Regeln, die Breakout, Retracement-Logik und Volatilitätsfilter kombinieren. Die Ausführung hängt von den vom Benutzer gewählten Parametern sowie von den Echtzeit-Marktbedingungen ab.