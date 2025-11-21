Monarch Scalper EA MT5

1

Monarch Scalper Elite

Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249

Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden.

Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern.

System-Merkmale

1. Volatilitäts-Engine

Der EA enthält einen ATR-basierten Filter, der die Handelsaktivität in Zeiten geringer Volatilität entsprechend den vom Benutzer festgelegten Schwellenwerten reduziert.

2. Sitzungs-Management

Handelssitzungen (z. B. asiatisch, europäisch oder amerikanisch) können aktiviert oder deaktiviert werden. Die Benutzer können die Sitzungszeiten entsprechend ihren Handelspräferenzen und ihrer Risikotoleranz konfigurieren.

3. Risiko-Management

Das System bietet optionale Tools, die der Benutzer aktivieren kann, darunter:

  • Tägliches Verlustlimit

  • Aktienbasierter Schutz

  • Spread-Filter zur Vermeidung von Einstiegen unter ungünstigen Bedingungen

  • Trailing-Stop-Funktion

4. Informationstafel

Ein On-Chart-Panel zeigt relevante Informationen über den Kontostatus und die EA-Aktivität an. Die Schnittstelle ist so organisiert, dass eine klare Überwachung direkt von der Plattform aus möglich ist.

5. Kompatibilität

Verfügbar für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 als kompilierte Datei.

Empfohlene Konfiguration

  • Symbole: XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Kontotyp: Konten mit niedrigem Spread wie ECN oder Raw Spread. Empfohlene FP-Märkte

Allgemeine Funktionsweise

Der EA platziert Trades nach internen Regeln, die Breakout, Retracement-Logik und Volatilitätsfilter kombinieren. Die Ausführung hängt von den vom Benutzer gewählten Parametern sowie von den Echtzeit-Marktbedingungen ab.

Auswahl:
Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.11.29 08:38 
 

After buying the expert, it didn’t open any new positions for a week. Today I saw the developer released a new update and in the new version the backtest results have dropped surprisingly and contradict what was shown on day one that convinced me to buy. It seems I’ve wasted my money and fallen victim to a scam project. Not worth buying or even testing.

Alberto Boada
1528
Antwort vom Entwickler Alberto Boada 2025.11.29 08:49
I believe your comment is disproportionate and taken out of context. My intention has always been to ensure that the EA works correctly for all users. It’s true that results may vary depending on the broker, market conditions, or the parameters used, and that’s why I continue working constantly to offer a unique, stable, and high-quality product. The update I released aims to improve the system’s consistency, not to hide or worsen results. Sometimes optimizations or adjustments can produce different backtest outcomes, but that does not mean the project is a scam or that the work behind the EA is not serious. I appreciate all constructive feedback, but accusing the project of fraud does not reflect the reality or the effort put into it. I’m available to help you review your setup and answer any questions you may have.
Antwort auf eine Rezension