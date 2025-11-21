Monarch Scalper EA MT5
- Experten
- Alberto Boada
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 10
Monarch Scalper Elite
Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249
Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden.
Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern.
System-Merkmale
1. Volatilitäts-Engine
Der EA enthält einen ATR-basierten Filter, der die Handelsaktivität in Zeiten geringer Volatilität entsprechend den vom Benutzer festgelegten Schwellenwerten reduziert.
2. Sitzungs-Management
Handelssitzungen (z. B. asiatisch, europäisch oder amerikanisch) können aktiviert oder deaktiviert werden. Die Benutzer können die Sitzungszeiten entsprechend ihren Handelspräferenzen und ihrer Risikotoleranz konfigurieren.
3. Risiko-Management
Das System bietet optionale Tools, die der Benutzer aktivieren kann, darunter:
-
Tägliches Verlustlimit
-
Aktienbasierter Schutz
-
Spread-Filter zur Vermeidung von Einstiegen unter ungünstigen Bedingungen
-
Trailing-Stop-Funktion
4. Informationstafel
Ein On-Chart-Panel zeigt relevante Informationen über den Kontostatus und die EA-Aktivität an. Die Schnittstelle ist so organisiert, dass eine klare Überwachung direkt von der Plattform aus möglich ist.
5. Kompatibilität
Verfügbar für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 als kompilierte Datei.
Empfohlene Konfiguration
-
Symbole: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Kontotyp: Konten mit niedrigem Spread wie ECN oder Raw Spread. Empfohlene FP-Märkte
Allgemeine Funktionsweise
Der EA platziert Trades nach internen Regeln, die Breakout, Retracement-Logik und Volatilitätsfilter kombinieren. Die Ausführung hängt von den vom Benutzer gewählten Parametern sowie von den Echtzeit-Marktbedingungen ab.
After buying the expert, it didn’t open any new positions for a week. Today I saw the developer released a new update and in the new version the backtest results have dropped surprisingly and contradict what was shown on day one that convinced me to buy. It seems I’ve wasted my money and fallen victim to a scam project. Not worth buying or even testing.